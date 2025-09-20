Hombre queda grave tras ser atropellado por un bus del Metropolitano al intentar cruzar la Vía Expresa

Hombre queda grave tras ser atropellado por un bus del Metropolitano. Fuente: RPP Noticias.

Un hombre resultó con heridas graves al ser atropellado por un bus del Metropolitano en la vía Expresa Paseo de la República, cerca de la estación Estadio Nacional. El accidente ocurrió en la tarde de este viernes y generó inquietud entre peatones y conductores de la zona.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que el incidente involucró un bus de la ruta C, que se desplazaba de norte a sur. El reporte oficial detalló que la persona ingresó imprudentemente a la vía exclusiva del Metropolitano.

Tras el accidente, el hombre fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza. El personal médico mantiene su estado de salud bajo evaluación, mientras las autoridades investigan el motivo exacto del incidente. El atropello reavivó el debate sobre la seguridad en las vías exclusivas.

Hombre arrollado habría intentado cruzar de manera temeraria la Vía Expresa

De acuerdo con información de RPP Noticias, la víctima del accidente sería un hombre de unos treinta años que trabajaría como taxista. El incidente se registró en la Vía Expresa, a la altura de la estación Estadio Nacional, cuando intentó cruzar de forma intempestiva la vía exclusiva del Metropolitano.

Hombre resulta gravemente herido al ser atropellado en la Vía Expresa por bus del Metropolitano. Foto: Composición Infobae Perú

Testigos relataron que el hombre llevaba una llanta en la mano, aparentemente para evitar el trayecto hasta un llantero cercano. “Taxista es el señor, es taxista. Parece que el carro lo ha dejado más arriba y, para ahorrarse la movilidad del llantero, cruzó él y vino el Metropolitano, lo impactó con la punta del carro. Parece que cayó de espaldas porque estaba inconsciente, pero después lo hicieron reaccionar”, declaró una testigo.

El hombre fue embestido por un bus de la ruta C, lo que provocó que cayera inconsciente durante algunos minutos antes de ser atendido por los servicios de emergencia. Según la ATU, fue trasladado de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza para recibir atención médica especializada. La emergencia ocurrió alrededor de las 17:00 de este viernes 19 de septiembre, según informó el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Las autoridades reiteraron la recomendación de extremar precauciones al cruzar vías exclusivas del transporte público para evitar accidentes graves.

Demoras momentáneas en buses del Metropolitano

El incidente generó congestión y lentitud en el tránsito de la vía exclusiva del Metropolitano por algunos minutos. Usuarios del sistema reportaron movimientos lentos y congestión en las inmediaciones de la estación Estadio Nacional.

Gran congestión vehicular en la zona de la Vía Expresa afectada. Foto referencial X/anamavidalc

En el transcurso de la tarde, la circulación de los buses del Metropolitano recuperó la normalidad. La ATU informó que el servicio fue restablecido por completo e instó a los peatones a respetar las vías exclusivas para evitar accidentes.

“Debido a este hecho, el tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano presentó demoras por algunos minutos. En la actualidad, los buses de este sistema de transporte circulan con normalidad”, precisó la entidad mediante redes sociales.

También se registró gran congestión vehicular en la zona de la Vía Expresa afectada. Luego de que la Policía Nacional y la ambulancia concluyeran la atención y retiraran el bus del Metropolitano, el tráfico retomó su flujo habitual.

Las autoridades insistieron en la necesidad de mantener máxima precaución cerca de vías exclusivas del transporte público, resaltando que el cumplimiento de las normas resulta fundamental para prevenir accidentes y congestiones.

Números de emergencia ante accidentes en Lima

El accidente ocurrido en la Vía Expresa a la altura del Estadio Nacional recuerda la importancia de contar con los números de emergencia ante situaciones de tránsito o atropellos en Lima. Ante cualquier incidente similar, es fundamental saber a quién contactar para recibir atención rápida y eficaz.

SAMU: 106 – Atención médica de urgencia.

Bomberos Voluntarios del Perú: 116 – Para rescates y emergencias generales.

Policía Nacional del Perú: 105 – Para reportar accidentes o situaciones de riesgo en la vía.