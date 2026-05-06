“Su aliancista más crema”: la emotiva y singular despedida de Coraima Gómez luego de cuatro temporadas en Universitario

Coraima Gómez se marcha de Universitario. Crédito: Instagram Coraima Gómez.

En el día de su boda, Coraima Gómez llegó al Coliseo de Villa El Salvador todavía con su vestido de novia para cumplir su compromiso con Universitario de Deportes. Aquella tarde, la atacante nacional demostró no solo entrega total, sino un nivel de profesionalismo que trascendió cualquier rivalidad deportiva. Ese gesto, aplaudido por compañeros y rivales, marcó el inicio de una relación singular entre Gómez y los colores ’cremas’, a pesar de su conocida pasión por Alianza Lima, eterno adversario de Universitario.

Coraima Gómez arribó al club cuando la institución luchaba por recuperar su lugar en la élite del vóley nacional. En la temporada de su llegada, Universitario militaba en la segunda división, y fue parte fundamental del plantel que logró el ascenso. Su perseverancia y capacidad para adaptarse a los desafíos permitieron que la ‘U’ consolidara su regreso a la máxima categoría, y posteriormente luchara por posiciones de privilegio en la Liga Peruana de Vóley.

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Durante cuatro temporadas, Gómez supo ganarse el respeto de la hinchada y de la directiva. Su identificación con los valores del club fue creciendo con cada temporada, pese a las dudas iniciales sobre cómo sería recibida por su conocida simpatía por Alianza Lima.

La emotiva despedida de Universitario a Coraima Gómez, pieza fundamental del resurgimiento de la institución en el vóley nacional. Crédito: Instagram Universitario.

“Llegamos con mucha incertidumbre y temor de qué era lo que pasaría, cómo reaccionaría la afición ante mi llegada a la institución, pues mi corazón es aliancista”, reconoció Gómez en su mensaje de despedida por medio de su cuenta de Instagram.

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El último año marcó un giro en su carrera: la atacante perdió minutos en cancha y, tras reflexionar sobre su futuro, decidió dar un paso al costado para buscar nuevos retos profesionales. En su mensaje, la voleibolista destacó: “No fue una fácil decisión, pero sí fue necesaria. Necesaria para seguir creciendo y madurando, para seguir mi intuición, para ponerme como prioridad ante todos. Estoy convencida de que es una elección correcta para salir de mi zona de confort y asumir nuevos retos. Espero solo sea un hasta luego”.

La directiva de Universitario, reconociendo su aporte dentro y fuera de la cancha, anunció que Coraima Gómez recibirá un homenaje institucional en agradecimiento a su entrega y profesionalismo. Su ciclo el equipo breñense deja una huella que trasciende el resultado deportivo: representa el valor del compromiso, la resiliencia y el respeto por la camiseta, más allá de cualquier preferencia personal.

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“Fueron cuatro lindas temporadas, ascenso y tercer puesto, y estoy más que agradecida con la institución y la hinchada, por el cariño y el respaldo hacia mi persona. Siento que todo ello es fruto de mi perseverancia, resiliencia, trabajo, profesionalismo y del corazón que le pongo a las cosas cuando me lo propongo. Los quiere y los lleva en el corazón su aliancista más ’crema’”, concluyó Gómez, quien se despide con la certeza de haber dejado su huella en Universitario y en la historia reciente del voleibol peruano.

Se confirmó la salida de Coraima Gómez de Universitario.

Altas y bajas en Universitario

Luego de finalizar en el tercer lugar de la Liga Nacional de Voleibol Femenino 2025/26, Universitario de Deportes ha iniciado una fase de reestructuración en su equipo. Hasta la fecha, se han ratificado únicamente dos salidas: la experimentada armadora Zaira Manzo, quien decidió poner fin a su carrera deportiva, y la atacante Coraima Gómez, cuya desvinculación ya es oficial para la siguiente campaña.

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En cuanto a las altas, diversas informaciones sugieren que Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero estarían en los planes de la institución, aunque sus fichajes todavía no han sido anunciados formalmente. Bajo la gestión de Fabrizio Acerbi, se prevé que la directiva concrete nuevas contrataciones en el corto plazo para potenciar el grupo que comanda ‘Paco’ Hervás.

Sobre la base actual, el cuerpo técnico y la dirigencia han manifestado que las negociaciones para renovar a Catherine Flood avanzan de forma positiva. No obstante, el panorama es distinto para las extranjeras Mara Leao y Maluh Oliveira, quienes no seguirían en el conjunto crema, sumándose a la lista de jugadoras que dejarán la escuadra tras una temporada donde el club logró consolidarse en los puestos de vanguardia.

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