Virus Coxsackie o enfermedad de manos, pies y boca: qué es, cómo se contagia, a quién ataca y cómo prevenirlo

El Perú enfrenta una nueva alerta sanitaria por el resurgimiento del virus Coxsackie, causante de la enfermedad de manos, pies y boca, que afecta principalmente a niños y genera preocupación en la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad de manos, pies y boca volvió a encender las alarmas sanitarias en el Perú. Según el doctor César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), los contagios por el virus Coxsackie se han duplicado en 2026 respecto al año anterior, con cerca de 88 conglomerados reportados a nivel nacional. Las regiones más afectadas son Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín, mientras que en Lima los casos se concentran en Lima Provincias, especialmente en Huaral y Mala.

La enfermedad es estacional y se presenta cada año desde el inicio de clases hasta promediar junio. Sin embargo, la magnitud del brote actual obliga a padres, docentes y cuidadores a conocer en detalle sus síntomas, vías de contagio y medidas de prevención.

PUBLICIDAD

Qué es el virus Coxsackie y por qué se llama así

De acuerdo con Mayo Clinic, la institución médica de referencia de Estados Unidos, la enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y altamente contagiosa, frecuente en niños pequeños. Su causa más común es el virus Coxsackie A16, un enterovirus no polio que pertenece a la familia Picornaviridae. El nombre del virus proviene de la ciudad de Coxsackie, en el estado de Nueva York, donde fue aislado por primera vez en 1948 durante una epidemia de polio.

Es importante aclarar que esta enfermedad no tiene relación alguna con la glosopeda o fiebre aftosa, que afecta al ganado vacuno, porcino y ovino. No es posible contagiarse del virus Coxsackie a través de mascotas u otros animales.

PUBLICIDAD

Síntomas: cómo reconocer la enfermedad

Según Mayo Clinic y especialistas del Minsa, el período de incubación del virus Coxsackie oscila entre tres y seis días. Los primeros síntomas se asemejan a un cuadro gripal común, lo que puede dificultar el diagnóstico inicial.

Los síntomas más frecuentes son:

PUBLICIDAD

Fiebre de dos a cinco días de duración

Dolor de garganta y malestar general

Náuseas e irritabilidad, especialmente en bebés

Pérdida del apetito

Lesiones dolorosas similares a ampollas en la lengua, las encías y la cara interna de las mejillas

Sarpullido en las palmas de las manos, las plantas de los pies y los glúteos

El sarpullido no produce picazón, pero puede presentar ampollas. Según el tono de piel, puede ser de color rojo, blanco, gris o manifestarse únicamente como pequeños bultos. En algunos casos, las lesiones también aparecen en las piernas y la zona del pañal.

Uno o dos días después del inicio de la fiebre, suelen aparecer llagas dolorosas en la parte delantera de la boca o la garganta. Cuando las lesiones se concentran en la parte posterior de la boca y la garganta, el cuadro recibe el nombre de herpangina, una variante asociada a fiebre alta y repentina que, en casos raros, puede provocar convulsiones.

PUBLICIDAD

Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quién ataca más: factores de riesgo

La edad es el principal factor de riesgo. La enfermedad afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en escolares, adolescentes y adultos. Los menores que asisten a guarderías y centros de cuidado infantil son especialmente vulnerables, debido al contacto frecuente entre sí y a la necesidad de asistencia en el baño y cambio de pañales.

Se cree que los niños mayores y los adultos desarrollan inmunidad tras la exposición al virus, ya que producen anticuerpos específicos. Sin embargo, una infección previa no garantiza protección total, ya que existen múltiples cepas del virus Coxsackie y la inmunidad es específica para cada variante.

PUBLICIDAD

Cómo se contagia: vías de transmisión

Según Mayo Clinic y la epidemióloga Mayra Saavedra, el virus Coxsackie se transmite de persona a persona a través de:

Secreciones nasales y de la garganta

Saliva

Líquido de las ampollas

Heces de personas infectadas

Gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar

Superficies y objetos contaminados, como juguetes, mesas y picaportes

El niño es más contagioso durante la primera semana de la enfermedad, pero el virus puede permanecer en el organismo durante semanas después de que desaparezcan los síntomas. Algunas personas, especialmente los adultos, pueden transmitir el virus sin presentar síntomas.

PUBLICIDAD

Los brotes son más frecuentes en verano y principios de otoño en climas templados, y durante la estación lluviosa en climas tropicales. En Perú, la mayor incidencia se registra entre el inicio de clases y el mes de junio.

Un niño con lesiones del virus Coxsackie se muestra sobre un mapa de Perú, destacando 88 brotes reportados en 2026, señalando la preocupación por la enfermedad de manos, pies y boca en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ocurren los contagios con mayor frecuencia

Los espacios de mayor riesgo son las guarderías, los colegios de nivel inicial y los hogares con varios niños pequeños. En el Perú, los brotes reportados en 2026 se detectaron principalmente en instituciones educativas de Lambayeque, Cusco, Huancavelica, Junín y Lima Provincias. En Chiclayo, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó 44 diagnósticos en pocas semanas y desplegó equipos para mapear los focos de contagio en colegios.

PUBLICIDAD

Señales de alerta: cuándo acudir al médico

Aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente en siete a diez días sin hospitalización, Mayo Clinic y el Minsa advierten que es necesario consultar al médico de inmediato si el menor:

Es menor de seis meses

Tiene el sistema inmunitario debilitado

Presenta llagas en la boca o dolor de garganta que le impiden beber líquidos

Muestra signos de deshidratación : boca seca, llanto sin lágrimas, poca orina

Tiene fiebre persistente por más de cinco días

Presenta dificultad para respirar o signos neurológicos como somnolencia excesiva o convulsiones

Los síntomas no mejoran después de diez días

Complicaciones posibles

La complicación más frecuente es la deshidratación, derivada de la dificultad para tragar por las llagas en la boca. En casos graves, puede requerirse la administración de líquidos por vía intravenosa en un centro hospitalario.

PUBLICIDAD

En situaciones poco frecuentes, el enterovirus puede ingresar al cerebro y provocar complicaciones neurológicas graves, según Mayo Clinic:

Meningitis viral: inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

Encefalitis: inflamación del cerebro, potencialmente mortal aunque muy poco frecuente.

Miocarditis: inflamación del músculo cardíaco, reportada en algunos casos graves.

Little girl suffers of Coxsacki virus.

Tratamiento: cómo manejar la enfermedad en casa

No existe un tratamiento antiviral específico contra el virus Coxsackie. El manejo se orienta a aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación. El doctor Munayco recomienda:

Descanso y oferta frecuente de líquidos fríos

Alimentos blandos para reducir la irritación en la boca

Analgésicos para controlar la fiebre y el dolor, según indicación médica

No automedicarse con antibióticos, ya que al tratarse de una infección viral no son eficaces

Es fundamental no enviar al niño al colegio hasta que desaparezca la fiebre y las llagas en la boca estén completamente curadas.

Prevención: cómo proteger a los niños

No existe vacuna preventiva contra el virus Coxsackie. Las medidas de higiene son el principal escudo para frenar su propagación. Mayo Clinic y el Minsa recomiendan:

Lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos , especialmente antes de preparar alimentos, después de ir al baño y tras cambiar pañales

Desinfectar superficies y objetos de uso común con agua, jabón y solución diluida de lejía

Evitar compartir utensilios, alimentos o vasos con personas infectadas

Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo

Aislar temporalmente al niño enfermo del colegio y actividades grupales

Mantener las uñas cortas y enseñar a los niños a no llevarse las manos a la boca

El virus puede sobrevivir varios días en superficies secas, por lo que la desinfección regular de juguetes, mesas y picaportes es esencial en guarderías y hogares con niños pequeños.