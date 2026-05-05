Virus Coxsackie o enfermedad de manos, pies y boca: qué es, cómo se contagia, a quién ataca y cómo prevenirlo

La enfermedad de manos, pies y boca volvió a encender las alarmas sanitarias en el Perú. Según el doctor César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), los contagios por el virus Coxsackie se han duplicado en 2026 respecto al año anterior, con cerca de 88 conglomerados reportados a nivel nacional. Las regiones más afectadas son Lambayeque, Cusco, Huancavelica y Junín, mientras que en Lima los casos se concentran en Lima Provincias, especialmente en Huaral y Mala.
La enfermedad es estacional y se presenta cada año desde el inicio de clases hasta promediar junio. Sin embargo, la magnitud del brote actual obliga a padres, docentes y cuidadores a conocer en detalle sus síntomas, vías de contagio y medidas de prevención.
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Qué es el virus Coxsackie y por qué se llama así
De acuerdo con Mayo Clinic, la institución médica de referencia de Estados Unidos, la enfermedad de manos, pies y boca es una infección viral leve y altamente contagiosa, frecuente en niños pequeños. Su causa más común es el virus Coxsackie A16, un enterovirus no polio que pertenece a la familia Picornaviridae. El nombre del virus proviene de la ciudad de Coxsackie, en el estado de Nueva York, donde fue aislado por primera vez en 1948 durante una epidemia de polio.
Es importante aclarar que esta enfermedad no tiene relación alguna con la glosopeda o fiebre aftosa, que afecta al ganado vacuno, porcino y ovino. No es posible contagiarse del virus Coxsackie a través de mascotas u otros animales.
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Síntomas: cómo reconocer la enfermedad
Según Mayo Clinic y especialistas del Minsa, el período de incubación del virus Coxsackie oscila entre tres y seis días. Los primeros síntomas se asemejan a un cuadro gripal común, lo que puede dificultar el diagnóstico inicial.
Los síntomas más frecuentes son:
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- Fiebre de dos a cinco días de duración
- Dolor de garganta y malestar general
- Náuseas e irritabilidad, especialmente en bebés
- Pérdida del apetito
- Lesiones dolorosas similares a ampollas en la lengua, las encías y la cara interna de las mejillas
- Sarpullido en las palmas de las manos, las plantas de los pies y los glúteos
El sarpullido no produce picazón, pero puede presentar ampollas. Según el tono de piel, puede ser de color rojo, blanco, gris o manifestarse únicamente como pequeños bultos. En algunos casos, las lesiones también aparecen en las piernas y la zona del pañal.
Uno o dos días después del inicio de la fiebre, suelen aparecer llagas dolorosas en la parte delantera de la boca o la garganta. Cuando las lesiones se concentran en la parte posterior de la boca y la garganta, el cuadro recibe el nombre de herpangina, una variante asociada a fiebre alta y repentina que, en casos raros, puede provocar convulsiones.
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A quién ataca más: factores de riesgo
La edad es el principal factor de riesgo. La enfermedad afecta con mayor frecuencia a niños menores de cinco años, aunque puede presentarse en escolares, adolescentes y adultos. Los menores que asisten a guarderías y centros de cuidado infantil son especialmente vulnerables, debido al contacto frecuente entre sí y a la necesidad de asistencia en el baño y cambio de pañales.
Se cree que los niños mayores y los adultos desarrollan inmunidad tras la exposición al virus, ya que producen anticuerpos específicos. Sin embargo, una infección previa no garantiza protección total, ya que existen múltiples cepas del virus Coxsackie y la inmunidad es específica para cada variante.
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Cómo se contagia: vías de transmisión
Según Mayo Clinic y la epidemióloga Mayra Saavedra, el virus Coxsackie se transmite de persona a persona a través de:
- Secreciones nasales y de la garganta
- Saliva
- Líquido de las ampollas
- Heces de personas infectadas
- Gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar
- Superficies y objetos contaminados, como juguetes, mesas y picaportes
El niño es más contagioso durante la primera semana de la enfermedad, pero el virus puede permanecer en el organismo durante semanas después de que desaparezcan los síntomas. Algunas personas, especialmente los adultos, pueden transmitir el virus sin presentar síntomas.
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Los brotes son más frecuentes en verano y principios de otoño en climas templados, y durante la estación lluviosa en climas tropicales. En Perú, la mayor incidencia se registra entre el inicio de clases y el mes de junio.
Dónde ocurren los contagios con mayor frecuencia
Los espacios de mayor riesgo son las guarderías, los colegios de nivel inicial y los hogares con varios niños pequeños. En el Perú, los brotes reportados en 2026 se detectaron principalmente en instituciones educativas de Lambayeque, Cusco, Huancavelica, Junín y Lima Provincias. En Chiclayo, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) confirmó 44 diagnósticos en pocas semanas y desplegó equipos para mapear los focos de contagio en colegios.
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Señales de alerta: cuándo acudir al médico
Aunque la mayoría de los casos evoluciona favorablemente en siete a diez días sin hospitalización, Mayo Clinic y el Minsa advierten que es necesario consultar al médico de inmediato si el menor:
- Es menor de seis meses
- Tiene el sistema inmunitario debilitado
- Presenta llagas en la boca o dolor de garganta que le impiden beber líquidos
- Muestra signos de deshidratación: boca seca, llanto sin lágrimas, poca orina
- Tiene fiebre persistente por más de cinco días
- Presenta dificultad para respirar o signos neurológicos como somnolencia excesiva o convulsiones
- Los síntomas no mejoran después de diez días
Complicaciones posibles
La complicación más frecuente es la deshidratación, derivada de la dificultad para tragar por las llagas en la boca. En casos graves, puede requerirse la administración de líquidos por vía intravenosa en un centro hospitalario.
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En situaciones poco frecuentes, el enterovirus puede ingresar al cerebro y provocar complicaciones neurológicas graves, según Mayo Clinic:
- Meningitis viral: inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.
- Encefalitis: inflamación del cerebro, potencialmente mortal aunque muy poco frecuente.
- Miocarditis: inflamación del músculo cardíaco, reportada en algunos casos graves.
Tratamiento: cómo manejar la enfermedad en casa
No existe un tratamiento antiviral específico contra el virus Coxsackie. El manejo se orienta a aliviar los síntomas y prevenir la deshidratación. El doctor Munayco recomienda:
- Descanso y oferta frecuente de líquidos fríos
- Alimentos blandos para reducir la irritación en la boca
- Analgésicos para controlar la fiebre y el dolor, según indicación médica
- No automedicarse con antibióticos, ya que al tratarse de una infección viral no son eficaces
Es fundamental no enviar al niño al colegio hasta que desaparezca la fiebre y las llagas en la boca estén completamente curadas.
Prevención: cómo proteger a los niños
No existe vacuna preventiva contra el virus Coxsackie. Las medidas de higiene son el principal escudo para frenar su propagación. Mayo Clinic y el Minsa recomiendan:
- Lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de preparar alimentos, después de ir al baño y tras cambiar pañales
- Desinfectar superficies y objetos de uso común con agua, jabón y solución diluida de lejía
- Evitar compartir utensilios, alimentos o vasos con personas infectadas
- Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el antebrazo
- Aislar temporalmente al niño enfermo del colegio y actividades grupales
- Mantener las uñas cortas y enseñar a los niños a no llevarse las manos a la boca
El virus puede sobrevivir varios días en superficies secas, por lo que la desinfección regular de juguetes, mesas y picaportes es esencial en guarderías y hogares con niños pequeños.