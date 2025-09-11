Perú

Incendio de auto en la Vía Expresa paraliza tránsito y ocasiona demoras en el Metropolitano entre Domingo Orué y Aramburú

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:30 horas en la salida 4 de la Vía Expresa, generando una densa humareda que alarmó a conductores y transeúntes. El incidente obligó a cerrar parcialmente la vía, afectando la circulación en uno de los corredores más transitados de Lima

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Vehículo se incendia en la Vía Expresa a la altura de Aramburú y provoca caos vehicular en San Isidro y Surquillo. (Facebook: Raquel Sánchez Altamirano)

Un denso humo interrumpió la rutina de la tarde en la Vía Expresa. Eran aproximadamente las 15:30 horas del jueves 11 de septiembre cuando un auto de color blanco empezó a arder a la altura de la salida 4, en el tramo de la avenida Andrés Aramburú, límite de San Isidro y Surquillo. La escena encendió las alarmas de los conductores y de inmediato obligó a detener el tránsito en una de las arterias más transitadas de la capital.

Los automovilistas quedaron atrapados en largas filas, sin otra opción que esperar o buscar desvíos en medio del caos. Agentes policiales acudieron para orientar el paso por rutas alternas y controlar la congestión que se intensificaba en cuestión de minutos.

Los bomberos, mediante su página oficial, precisaron la ubicación exacta del incidente: “Av. Andrés Aramburú N° 000 - San Isidro”. También informaron las unidades destacadas para atender la emergencia: M28-1, M4-1, MED11-3 y M11-5.

Mientras tanto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió que el servicio del Metropolitano experimentaba retrasos. “Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo”, señaló el organismo en redes sociales. El tránsito en la zona se encuentra restringido.

Un auto blanco comenzó a
Un auto blanco comenzó a incendiarse en la Vía Expresa (salida 4, Av. Andrés Aramburú), límite entre San Isidro y Surquillo. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

  • Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias: 105
  • Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves: 116
  • SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia: 106
  • Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada: 0800 12345 (línea gratuita)
  • MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales: 01 615 7800, opción 1
  • Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

Noticia en desarrollo....

Temas Relacionados

MetropolitanoSan IsidroaccidenteVía Expresaperu-noticias

Más Noticias

Maju Mantilla niega haberle sido infiel a su esposo Gustavo Salcedo: “Esas cosas no son ciertas”

La exreina de belleza se pronunció tras las declaraciones de Gustavo Salcedo y rechazó las versiones de supuesta infidelidad.

Maju Mantilla niega haberle sido

Bosques amazónicos en tierras indígenas reducen propagación de enfermedades, según estudio internacional

De acuerdo con los autores, la conclusión es clara: garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas es la mejor forma de mantener los bosques intactos y, con ello, los beneficios para la salud de millones de personas

Bosques amazónicos en tierras indígenas

Rafael López Aliaga informa que instaló drones que lanzan tinta a delincuentes: “Tanto se rieron y están funcionando”

El alcalde de Lima anunció la prueba piloto de drones disuasivos para apoyar a la PNP y detalló que detrás de la gestión se encuentra Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la comuna

Rafael López Aliaga informa que

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional eliminó las restricciones al exesposo de Keiko Fujimori, luego de anularse el juicio relacionado con el caso ‘Cócteles’

Poder Judicial anula restricciones contra

Keiko Fujimori revela que su padre dejó un libro inédito, planeó su velorio y eligió el tratamiento que causó su muerte

La lideresa de Fuerza Popular recordó el primer aniversario del fallecimiento de su padre, el exdictador Alberto Fujimori. “Gracias a todas esas personas que dieron ese último adiós”, dijo

Keiko Fujimori revela que su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial anula restricciones contra

Poder Judicial anula restricciones contra Mark Vito y dicta comparecencia simple: solo deberá presentarse cuando sea requerido

Keiko Fujimori revela que su padre dejó un libro inédito, planeó su velorio y eligió el tratamiento que causó su muerte

Si el TC declara constitucional la Ley de amnistía, los jueces del PJ no podrán inaplicarla

Martín Vizcarra culpa a Juan José Santiváñez por su traslado a Piedras Gordas: “Esa decisión la tomó el presidente del Perú”

Congreso: personas con identidades falsas en redes sociales podrían recibir hasta cuatro años de prisión por difamar

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón defiende a Maju

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla tras acusaciones de infidelidad a Gustavo Salcedo: “Ellos lo deben resolver en privacidad”

Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla le habría sido infiel: “Sí, los encontré en su carro”

Magaly Medina revela cómo inició la investigación a Maju Mantilla con su productor: “Teníamos la información desde hace meses”

Magaly Medina responde tras renuncia de reportera a su programa: “La única imprescindible soy yo”

Gustavo Salcedo confiesa infidelidad de Maju Mantilla, pero ella recibe apoyo de sus seguidores: “Con la misma moneda”

DEPORTES

Así es la nueva camiseta

Así es la nueva camiseta ‘blanquimorada’ de Alianza Lima para el mes de octubre en 2025: predominancia de un solo color con franja tenue

Ni Lima ni Santa Cruz: Conmebol hizo oficial nueva sede de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario sacó fotos de Raúl Ruidíaz de sus instalaciones: el contundente motivo de la drástica decisión del club

“Puso a los jugadores en su contra”: Se filtró la razón por la que Jean Ferrari echó a Óscar Ibáñez de la selección peruana

Se reveló la fecha de la llegada del nuevo DT de Perú: el contundente motivo por el que no estará en amistosos