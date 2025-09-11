Incendio de auto en la Vía Expresa paraliza tránsito y ocasiona demoras en el Metropolitano entre Domingo Orué y Aramburú

Vehículo se incendia en la Vía Expresa a la altura de Aramburú y provoca caos vehicular en San Isidro y Surquillo. (Facebook: Raquel Sánchez Altamirano)

Un denso humo interrumpió la rutina de la tarde en la Vía Expresa. Eran aproximadamente las 15:30 horas del jueves 11 de septiembre cuando un auto de color blanco empezó a arder a la altura de la salida 4, en el tramo de la avenida Andrés Aramburú, límite de San Isidro y Surquillo. La escena encendió las alarmas de los conductores y de inmediato obligó a detener el tránsito en una de las arterias más transitadas de la capital.

Los automovilistas quedaron atrapados en largas filas, sin otra opción que esperar o buscar desvíos en medio del caos. Agentes policiales acudieron para orientar el paso por rutas alternas y controlar la congestión que se intensificaba en cuestión de minutos.

Los bomberos, mediante su página oficial, precisaron la ubicación exacta del incidente: “Av. Andrés Aramburú N° 000 - San Isidro”. También informaron las unidades destacadas para atender la emergencia: M28-1, M4-1, MED11-3 y M11-5.

Mientras tanto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió que el servicio del Metropolitano experimentaba retrasos. “Se presentan demoras en la llegada de los buses, en sentido sur a norte, debido a que la vía viene siendo obstruida por un vehículo de emergencia que atiende un incidente en la vía mixta entre las estaciones Domingo Orué y Aramburú, en Surquillo”, señaló el organismo en redes sociales. El tránsito en la zona se encuentra restringido.

Un auto blanco comenzó a incendiarse en la Vía Expresa (salida 4, Av. Andrés Aramburú), límite entre San Isidro y Surquillo. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

Números de emergencia

En caso de accidentes de tránsito u otras emergencias viales en Lima Metropolitana, puedes comunicarte a los siguientes números:

Policía Nacional del Perú (PNP) – Emergencias : 105

Bomberos Voluntarios del Perú – Incendios, rescates, accidentes graves : 116

SAMU (Sistema de Atención Móvil de Urgencias) – Atención médica de urgencia : 106

Sutran (Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías) – Denuncias sobre transporte interprovincial y carga pesada : 0800 12345 (línea gratuita)

MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) – Consultas y denuncias viales : 01 615 7800, opción 1

Línea 113 Salud – Información médica general, en coordinación con Minsa: 113

Noticia en desarrollo....