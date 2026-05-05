¿El Día de la Madre 2026 en Perú será feriado, día no laborable o jornada normal? Esto dice el calendario oficial

Cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre en Perú

El Día de la Madre en Perú 2026 volverá a ser una de las fechas más movilizadoras del calendario, con miles de familias organizando reuniones, compras y celebraciones para homenajear a mamá. Sin embargo, en medio de esta expectativa, surge una de las dudas más frecuentes entre trabajadores del sector público y privado: si esta jornada implica algún tipo de descanso obligatorio o beneficio laboral especial.

Pese a su enorme relevancia social y comercial, la respuesta oficial es clara. El domingo 10 de mayo de 2026, cuando se celebra el Día de la Madre, no está considerado dentro del grupo de feriados en Perú ni figura como día no laborable. Esto significa que, desde el punto de vista legal, se trata de una jornada regular, sin modificaciones en el calendario laboral ni educativo a nivel nacional.

PUBLICIDAD

¿El Día de la Madre es feriado o día no laborable en Perú?

Miles de personas celebraron el Día de la Madre desde distintos puntos. (Andina)

De acuerdo con la información difundida por la Plataforma del Estado Peruano, el Día de la Madre en Perú mantiene su carácter exclusivamente conmemorativo. A pesar de su impacto cultural, no genera descanso obligatorio ni compensaciones especiales para los trabajadores.

Esto implica que tanto el sector público como el privado desarrollarán sus actividades con normalidad durante esa fecha. Comercios, bancos, transporte y servicios seguirán operando sin restricciones, aunque en la práctica algunos negocios —especialmente restaurantes, florerías y tiendas de regalos— suelen extender horarios ante la alta demanda.

PUBLICIDAD

El calendario oficial tampoco contempla esta fecha dentro de los llamados días no laborables, que en algunos casos son decretados por el Ejecutivo para promover el turismo interno o generar fines de semana largos. En este caso, no existe ninguna disposición vigente que modifique la jornada del segundo domingo de mayo.

En los últimos años, distintos sectores han planteado la posibilidad de que el Día de la Madre sea reconocido como feriado nacional, argumentando su importancia en la vida familiar peruana. Sin embargo, hasta el momento, no se ha aprobado ninguna norma que respalde este cambio, por lo que su condición legal permanece sin variaciones.

PUBLICIDAD

Calendario de feriados 2026 en Perú: mayo solo tiene un día libre oficial

El panorama se vuelve más claro al revisar el calendario de feriados 2026 en Perú, donde mayo destaca por tener únicamente una fecha con descanso obligatorio: el 1 de mayo, cuando se conmemora el Día del Trabajo. Esta jornada sí está reconocida por ley y aplica para todos los trabajadores a nivel nacional.

El resto del mes, incluyendo celebraciones importantes como el Día de la Madre, no genera pausas en la actividad laboral. Esto marca una diferencia clave entre las fechas conmemorativas y los feriados oficiales, que sí cuentan con respaldo legal y beneficios económicos en caso de ser laborados.

PUBLICIDAD

Según la normativa vigente y lo establecido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los feriados nacionales incluyen fechas como Año Nuevo, Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad, entre otros. Estas sí implican descanso remunerado obligatorio o, en su defecto, pagos adicionales si el trabajador presta servicios.

En contraste, el Día de la Madre 2026 continuará siendo una fecha orientada principalmente al ámbito familiar y comercial. Durante esa jornada, es habitual que centros comerciales, mercados y zonas como Mesa Redonda registren un incremento significativo en ventas, impulsado por la compra de regalos, flores y detalles personalizados.

PUBLICIDAD

Asimismo, muchas empresas optan por realizar celebraciones internas, sorteos o actividades especiales para sus trabajadoras, aunque estas iniciativas dependen exclusivamente de decisiones corporativas y no de una obligación legal.

En términos prácticos, esto significa que quienes trabajen ese domingo lo harán bajo las condiciones habituales de cualquier fin de semana, sin pagos extraordinarios asociados a feriados. Mientras tanto, millones de familias peruanas aprovecharán el día para reunirse, compartir y mantener viva una de las tradiciones más arraigadas del país.

PUBLICIDAD