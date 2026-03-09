Renovación del Metropolitano sigue en espera: nuevos buses dependen de préstamo de US$200 millones y no llegarían antes de 2027

Más de 15 años después de su inauguración, el Metropolitano de Lima continúa siendo uno de los sistemas de transporte más utilizados de la capital, pero también uno de los que acumula mayores cuestionamientos entre los pasajeros. Cada día, cerca de 500.000 personas dependen de este corredor segregado para movilizarse entre el norte y el centro de la ciudad; sin embargo, la antigüedad de los buses, las demoras y la saturación en horas punta siguen siendo problemas recurrentes.

Aunque desde hace varios años se anuncia la renovación de la flota del Metropolitano, el proceso sigue sin una fecha clara para concretarse. Un reportaje de La República reveló que el proyecto depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial, cuyo desembolso todavía se encuentra en proceso. Mientras tanto, las unidades actuales continúan operando pese a haber superado ampliamente el millón de kilómetros recorridos, lo que incrementa la presión por modernizar el sistema de transporte que conecta distritos clave de Lima.

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo internacional

La modernización del Metropolitano forma parte de un plan más amplio que contempla la adquisición de 60 nuevos buses articulados, además de mejoras en las 42 estaciones existentes, terminales y patios de maniobras. El objetivo es renovar un sistema que ya supera una década de funcionamiento y que se ha quedado corto frente al crecimiento de la demanda en la capital.

De acuerdo con la investigación de La República, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) solicitó un crédito de US$200 millones al Banco Mundial para financiar esta transformación. Este financiamiento no solo permitiría incorporar nuevas unidades, sino también implementar software de gestión de flota, modernizar la infraestructura y optimizar la operación del sistema.

Sin embargo, el proceso aún se encuentra en etapa de desembolso. Según estimaciones oficiales, el dinero podría concretarse entre finales de 2026 e inicios de 2027, lo que retrasaría nuevamente la llegada de los buses que inicialmente se prometieron para el segundo semestre de 2025.

La ATU sostiene que el proyecto no parte desde cero, ya que existe un diagnóstico técnico del sistema y hojas de ruta elaboradas bajo estándares internacionales. Incluso el Banco Mundial ya habría entregado US$500.000 para acelerar la elaboración del perfil técnico del plan de modernización.

Aun así, el cronograma oficial indica que los procesos contractuales comenzarían recién a finales de 2026 o inicios de 2027, lo que deja en incertidumbre el momento exacto en que los usuarios verán circular las nuevas unidades en las rutas del Metropolitano.

Falta de acuerdos entre concesionarias frena incorporación de nuevas unidades

Numerosos usuarios esperan buses de transporte público en un día de paralización del servicio en la zona norte de Lima Metropolitana. (Andina)

Otro factor que ha complicado la renovación de la flota del Metropolitano es la estructura contractual del sistema. Según explicó el exdirector de la ATU, Omar Revolledo, el modelo actual exige que las cuatro empresas concesionarias que operan el servicio tomen decisiones conjuntas para incorporar nuevos buses.

“El retraso se debe al tipo de contrato. Las cuatro empresas deben ponerse de acuerdo para incorporar la misma cantidad de buses y mantener el equilibrio”, explicó Revolledo en declaraciones recogidas por La República.

Este esquema significa que si una empresa decide sumar nuevas unidades, las otras concesionarias también deben hacerlo en proporciones similares. De lo contrario, se podría alterar la distribución de ingresos entre operadores, lo que complica alcanzar consensos.

Mientras estos acuerdos no se concreten, la renovación seguirá postergándose. Revolledo también señaló que algunas compañías ya habrían evaluado introducir unidades con características diferentes, como buses con aire acondicionado, algo que actualmente no existe en la flota que circula en Lima.

La necesidad de modernizar el sistema se vuelve más evidente durante el verano, cuando las altas temperaturas convierten los viajes en trayectos incómodos para miles de pasajeros. Según el especialista, los buses actuales no están diseñados para instalar sistemas de refrigeración, lo que agrava el problema durante olas de calor.

En paralelo, el desgaste natural de las unidades también genera preocupación. Aunque los fallos mecánicos han sido relativamente bajos, el diseño del sistema provoca que cuando un bus se detiene en el corredor exclusivo, se generen cuellos de botella que afectan toda la operación.

Así serían los nuevos buses que se prometieron para el Metropolitano

La renovación del Metropolitano de Lima contempla unidades con especificaciones más modernas que las actuales. En una presentación realizada en agosto de 2024, se detallaron las características técnicas de los buses que se proyectaba incorporar al sistema.

Los nuevos vehículos tendrían 18,5 metros de longitud, 2,56 metros de ancho y 3,33 metros de altura, lo que permitiría transportar hasta 164 pasajeros por unidad: 47 sentados y 117 de pie.

Además, incluirían ocho asientos preferenciales con cinturones de seguridad, así como tres cámaras de vigilancia para reforzar la seguridad dentro del bus. Entre las innovaciones también destacaban 18 puertos USB para carga de celulares, sistemas de aire acondicionado y purificadores de aire diseñados para eliminar microbios en el ambiente.

El plan también contempla que, una vez que se concrete el proceso de renovación, los buses antiguos sean retirados progresivamente. Según la ATU, las unidades que cumplan su ciclo operativo serán evaluadas conforme a los contratos de concesión y posteriormente pasarán a chatarreo, después de más de una década de servicio en el corredor del Metropolitano.

Por ahora, el avance del proyecto sigue condicionado al préstamo internacional y a los acuerdos entre operadores, factores que determinarán cuándo los usuarios de Lima podrán finalmente ver circular una nueva flota de buses en el Metropolitano.