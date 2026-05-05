Amiga de Federico Salazar revela que el periodista se alejó de ella y dejó de responderle: "Me duele en el alma"

Erika Manrique se presenta en el set de Magaly Medina para confesar que el periodista Federico Salazar ha cortado toda comunicación con ella tras sus primeras declaraciones en el programa, lamentando que su amistad se haya visto afectada. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Érika Manrique, la mujer que fue captada en imágenes abrazando a Federico Salazar en su departamento semanas después de que el periodista anunciara su separación de Katia Condos, reveló en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que el conductor de América Televisión dejó de responderle los mensajes tras la exposición mediática de su vínculo.

La confesión generó reacciones inmediatas y dejó en evidencia el costo personal que tuvo para Manrique el haber hablado públicamente sobre su amistad con el periodista.

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“No me ha contestado. Si lo perdí, me daría mucha pena. Me duele en el alma, pero ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada”, declaró la mujer ante las cámaras, visiblemente afectada, mientras decía que podía mostrar su pantalla del celular para que se vean que sus mensajes de WhatsApp habían sido leídos por Salazar sin recibir respuesta.

Manrique reconoció que sus apariciones en distintos programas y plataformas digitales habrían incomodado al periodista, aunque insistió en que nunca actuó con mala intención. “Solo respondí preguntas sobre nuestra relación amical”, señaló.

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En una reveladora entrevista, Érika Manrique confiesa en 'Magaly TV La Firme' que el periodista Federico Salazar ha dejado de hablarle después de ser captados juntos en su domicilio. Manrique cuenta su versión de los hechos y expresa su tristeza por el posible fin de su amistad. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Una amistad de más de 30 años y una foto que encendió el debate

Durante la entrevista, Érika Manrique reiteró que su vínculo con Federico Salazar se remonta a más de 30 años, incluso antes de que el periodista iniciara su relación con Katia Condos. La mujer aseguró que sus encuentros eran esporádicos pero cercanos, y que Salazar la apoyó cuando ella atravesó una dura batalla contra el cáncer hace 15 años.

“Nunca me he escondido y él tampoco. Yo lo considero porque tuve cáncer hace 15 años y él estuvo presente“, afirmó, justificando la profundidad del afecto que le tiene.

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Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Magaly Medina presentó una fotografía de 2018 en la que aparecen Federico Salazar y Érika Manrique tomados de la mano junto a una amiga. La imagen, que corresponde a hace 20 años según la propia Manrique, generó cuestionamientos sobre la naturaleza real del vínculo, especialmente porque en ese momento Salazar ya estaba casado con Katia Condos.

“Dices que esa foto es de hace 20 años, pero veo que él te agarra la mano con mucha confianza. Una agarradita de la mano, con un amigo no sé si me pueda agarrar de la mano así si fuera solo mi amigo", cuestionó Magaly Medina. Manrique respondió que tiene mucha confianza con él y que es una persona “bastante amiguera”.

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Érika Manrique revela que Federico Salazar cortó comunicación tras la difusión pública de su amistad.

El ampay que inició la polémica

La historia comenzó en abril, cuando el equipo de ‘Magaly TV La Firme’ captó a Federico Salazar visitando a Érika Manrique en su departamento de La Molina. El periodista llegó alrededor de la una y media de la tarde y permaneció más de tres horas en el lugar. La despedida, con un abrazo cercano y sonrisas cómplices, fue suficiente para encender las alarmas mediáticas.

Magaly Medina fue cuidadosa al presentar el material, señalando que las imágenes mostraban una visita entre amigos, aunque cuestionó lo que la propia Manrique declaró públicamente. “A mí lo que me hace ruido es lo que ella dice, no las actitudes de él”, comentó la conductora.

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En aquella ocasión, Manrique también reveló que Salazar la avisó de su separación de Katia Condos antes de que se hiciera pública. “Ese mismo día yo me enteré porque él me avisó en la mañana. El mismo día que salió el comunicado, él me dijo: ‘Me voy a separar’”, declaró, lo que generó aún más preguntas sobre la cercanía entre ambos.

El periodista Federico Salazar se pronuncia sobre su cercana amistad, explicando que en momentos difíciles como una separación, es natural buscar apoyo y consejo en amigos de confianza.

Otro punto que llamó la atención fue que Katia Condos nunca habría conocido personalmente a Manrique, pese a la extensa relación de amistad que esta asegura mantener con el periodista. “Yo a Katia no la conozco, solamente por referencias de él. No sé si ella sabrá de mí”, señaló.

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La amiga del periodista, que aseguró haber actuado sin mala intención, lamenta haber perdido un vínculo que considera fundamental en su vida, con Federico Salazar.