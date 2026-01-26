Las incidencias del bus del Metropolitano antes del accidente en estación México: unidad tiene 15 años de antigüedad

Un bus del Metropolitano impactó contra la base de un puente en la estación México.

A primera hora de la mañana del 26 de enero de 2026, un bus del Metropolitano terminó con la parte frontal destruida tras impactar contra la base de un puente en la estación México. El hecho dejó 46 personas heridas y alteró de inmediato la circulación en la vía expresa, uno de los principales ejes de transporte de Lima. El tránsito se desvió y miles de usuarios con destino a San Isidro, Miraflores y Chorrillos afrontaron retrasos prolongados.

La escena reavivó una discusión recurrente sobre la seguridad del sistema y el estado de sus unidades. Más allá del choque registrado hoy, distintos reportes administrativos comenzaron a circular en redes sociales y espacios de opinión, con cifras que sugerían una alta accidentabilidad del vehículo involucrado. Autoridades del sector salieron a precisar el alcance real de esa información y a explicar qué tipo de eventos figuran en los registros oficiales.

El debate se centró, sobre todo, en los reportes de siniestralidad vinculados al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Desde la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se insistió en que esos datos no deben interpretarse de forma automática como choques o despistes en la vía. La entidad pidió cautela en la lectura de los registros y recordó que cada caso requiere un análisis específico.

Incidencias previas y lectura de los reportes oficiales

Fuentes de la ATU indicaron a Infobae Perú que los reportes asociados al SOAT “no necesariamente corresponden a accidentes de tránsito en los que la unidad estuvo involucrada”. La aclaración surgió luego de la difusión de un reporte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), donde se consignan eventos cubiertos por pólizas vigentes.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, se refirió de manera directa a la interpretación de estos registros. Al ser consultado por los accidentes consignados en la base de datos de la SBS, señaló que se ha confundido la utilización del SOAT con una supuesta alta accidentalidad del vehículo.

“Se ha aventurado a dar datos a partir de la utilización del SOAT, asumiendo que por esa activación el bus ha tenido accidentes o siniestralidad”, indicó. Luego precisó el alcance de dichos registros: “Quiero decirles a todos que la activación del SOAT tiene que ver con otros siniestros que se dan dentro de la vía, como, por ejemplo, las caídas de pasajeros entre la estación y el vehículo”. Con esa explicación, la ATU buscó separar los eventos administrativos de los hechos viales propiamente dichos.

Tras choque en estación México, ATU pide cautela en lectura de reportes de accidentes del Metropolitano. ATU

Lo que detalla el informe de siniestralidad de la SBS

El documento consultado corresponde a un Reporte de Siniestralidad SOAT, CAT y Seguro Vehicular, elaborado por la SBS con información remitida por las empresas aseguradoras. La consulta se realizó el 26 de enero de 2026 a las 07:42, con datos actualizados hasta noviembre de 2025, y se vinculó a la placa A20785.

Según el reporte, el ómnibus registra seis accidentes cubiertos por pólizas SOAT en los últimos cinco años. El vehículo figura como un bus de transporte urbano, con Rímac Seguros como compañía aseguradora recurrente. La SBS precisa que la información consolidada puede presentar desfases por procesos contables y validaciones mensuales.

El detalle por periodos muestra escenarios distintos. En el ciclo 2024–2025 se consignan tres accidentes, el número más alto del quinquenio. En 2023–2024 aparece un evento. En 2021–2022 se registran dos accidentes distribuidos en dos pólizas. En contraste, los periodos 2022–2023 y 2025–2026 no presentan accidentes reportados, aunque sí observaciones administrativas como anulaciones o rectificaciones posteriores.

La propia SBS aclara que esas rectificaciones responden a ajustes informados por las aseguradoras y que, ante cualquier discrepancia, el titular del vehículo puede solicitar una corrección directa. El informe no describe la naturaleza exacta de cada evento, solo deja constancia de la activación de coberturas.

Qué cubre el SOAT y por qué se activa

Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México. Carlos Díaz / Infobae Perú

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito contempla coberturas definidas por el marco legal vigente. Incluye montos máximos para fallecimiento, incapacidad temporal, invalidez permanente, gastos de sepelio y atención médica, expresados en Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La activación del seguro se produce ante lesiones ocurridas en el ámbito del transporte, no solo en choques entre vehículos.

Desde la ATU se remarcó que caídas dentro de la estación, tropiezos al subir o bajar del bus y otros incidentes similares también generan atención médica y, por tanto, uso del SOAT. Esa precisión resulta clave para entender por qué un vehículo puede acumular varios registros sin que todos correspondan a colisiones en la vía expresa.

Antigüedad de la flota y postergación de la renovación

El accidente volvió a colocar bajo observación el estado de los buses del Metropolitano. Una parte importante de la flota supera los 15 años de servicio, pese a que el contrato de concesión fijaba una vida útil de 12 años. Desde mediados de 2025, la ATU reconoció el deterioro de las unidades y comunicó que la renovación se postergaría hasta la primera parte de 2026.

David Hernández explicó en entrevistas con los medios que el proceso depende de la firma de una adenda contractual con los concesionarios y de la participación del Ministerio de Economía y Finanzas. “Estamos trabajando con el Banco Mundial para obtener un crédito que permita adquirir los nuevos buses”, afirmó el funcionario.

En diciembre de 2025, la ATU confirmó que el sistema recibiría una inversión tras avanzar en un préstamo con el Banco Mundial. Declaraciones recogidas por Bloomberg indicaron que los fondos permitirían la compra de 60 nuevos buses y la ampliación del recorrido en el norte de la ciudad. La entidad también advirtió que, una vez firmada la adenda, la ejecución de los pedidos podría tardar hasta ocho meses.

El propio presidente de la ATU reconoció que parte de la infraestructura data de 2008 y requiere mantenimiento mayor para asegurar el flujo de pasajeros. Estaciones, patios y vías exclusivas muestran desgaste acumulado por años de uso intensivo.

En Lima, cada habitante realiza en promedio 2,3 viajes diarios en transporte público y muchos trayectos superan las tres horas. En ese contexto, cualquier incidente en el Metropolitano impacta de manera directa en la rutina de miles de personas. El pasaje regular se mantiene en S/ 3.20, mientras los usuarios esperan mejoras visibles en seguridad, frecuencia y condiciones del servicio.

El choque en la estación México, las aclaraciones sobre los reportes del SOAT y la discusión sobre la antigüedad de la flota se entrelazan en un mismo escenario: un sistema sometido a alta demanda, con procesos administrativos complejos y con una renovación pendiente que sigue en etapa de gestión.