Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México y deja al menos 20 heridos

Accidente en la Vía Expresa . Un bus del Metropolitano se estrelló frontalmente contra la base de un puente en la estación México , en la avenida del mismo nombre. El hecho ocurrió hace solo unos minutos y el impacto fue tan violento que la parte delantera derecha de la unidad quedó completamente destruida y empotrada entre un metro y medio y dos metros dentro de la estructura del puente.

Además, varias personas se encontraban en estado de shock debido a la gravedad del impacto.

Otros pasajeros llegaron a declarar a la prensa y denunciaron la falta de información por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) sobre la atención médica que deberían recibir.

El acceso de los vehículos de emergencia al lugar del accidente se vio dificultado por el intenso tráfico en la Vía Expresa. Según declaró un bombero a América Noticias, hasta el momento se contabilizaban 14 personas heridas. Cuatro ya habían sido evacuadas en ambulancias, mientras que las otras 10 permanecían en el bus a la espera de atención.

Las ambulancias comenzaron a llegar pocos minutos después para atender a los heridos. De acuerdo con imágenes de América Noticias, el bus se dirigía en sentido de norte a sur cuando sufrió el fuerte impacto contra la base del puente.

Algunos pasajeros optaron por salir por las ventanas, mientras que otros permanecieron al interior de la unidad a la espera de la llegada del personal de emergencia.

Tras la colisión, varios pasajeros comenzaron a evacuar el vehículo por las puertas de emergencia, ya que las del lado derecho — justamente el más afectado por el choque — no podían abrirse. Según los testimonios, las personas que viajaban en ese sector del bus habrían sufrido algún tipo de daño físico debido a la fuerza del impacto.

Este accidente se produce en plena hora punta, cuando la mayoría de personas salen de sus casas para dirigirse al trabajo o a sus estudios. Esto generó que se genere un cuello de botella en la zona, sin contar con los buses del Metropolitano que también sufren retrasos por la obstaculización de la vía

Según reportan los bomberos extraoficialmente, hasta el momento hay 25 heridos producto del choque de una unidad del Metropolitano con una columna del puente México . Aunque se corrió el rumor que el bus no tenía SOAT vigente, se pudo comprobar que sí tiene el seguro obligatorio activo hasta mayo del presente año.

