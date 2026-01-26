Perú

Bus del Metropolitano choca contra puente en estación México y deja al menos 20 heridos

Algunos pasajeros optaron por salir por las ventanas, mientras que otros permanecieron al interior de la unidad a la espera de la llegada del personal de emergencia

Guardar
Un bus del Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente a la altura de la estación México, en el distrito de La Victoria. Las imágenes muestran la parte delantera del vehículo completamente destrozada y a los pasajeros evacuando la unidad. América TV

Accidente en la Vía Expresa. Un bus del Metropolitano se estrelló frontalmente contra la base de un puente en la estación México, en la avenida del mismo nombre. El hecho ocurrió hace solo unos minutos y el impacto fue tan violento que la parte delantera derecha de la unidad quedó completamente destruida y empotrada entre un metro y medio y dos metros dentro de la estructura del puente.

12:43 hsHoy

Según reportan los bomberos extraoficialmente, hasta el momento hay 25 heridos producto del choque de una unidad del Metropolitano con una columna del puente México. Aunque se corrió el rumor que el bus no tenía SOAT vigente, se pudo comprobar que sí tiene el seguro obligatorio activo hasta mayo del presente año.

12:33 hsHoy

Este accidente se produce en plena hora punta, cuando la mayoría de personas salen de sus casas para dirigirse al trabajo o a sus estudios. Esto generó que se genere un cuello de botella en la zona, sin contar con los buses del Metropolitano que también sufren retrasos por la obstaculización de la vía

Un bus articulado del Metropolitano se estrelló violentamente contra la base de un puente en el distrito de La Victoria. El accidente, ocurrido en plena hora punta, dejó varios pasajeros heridos y generó una gran congestión vehicular en la Vía Expresa. | América TV
12:28 hsHoy

Tras la colisión, varios pasajeros comenzaron a evacuar el vehículo por las puertas de emergencia, ya que las del lado derecho —justamente el más afectado por el choque— no podían abrirse. Según los testimonios, las personas que viajaban en ese sector del bus habrían sufrido algún tipo de daño físico debido a la fuerza del impacto.

12:28 hsHoy
Pasajeros heridos tras choque de
Pasajeros heridos tras choque de bus del Metropolitano en la avenida México

Algunos pasajeros optaron por salir por las ventanas, mientras que otros permanecieron al interior de la unidad a la espera de la llegada del personal de emergencia.

Las ambulancias comenzaron a llegar pocos minutos después para atender a los heridos. De acuerdo con imágenes de América Noticias, el bus se dirigía en sentido de norte a sur cuando sufrió el fuerte impacto contra la base del puente.

12:28 hsHoy

Situación de los pasajeros heridos

Metropolitano colisiona con base de
Metropolitano colisiona con base de puente en la Vía Expresa y hay heridos

El acceso de los vehículos de emergencia al lugar del accidente se vio dificultado por el intenso tráfico en la Vía Expresa. Según declaró un bombero a América Noticias, hasta el momento se contabilizaban 14 personas heridas. Cuatro ya habían sido evacuadas en ambulancias, mientras que las otras 10 permanecían en el bus a la espera de atención.

Otros pasajeros llegaron a declarar a la prensa y denunciaron la falta de información por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) sobre la atención médica que deberían recibir.

Además, varias personas se encontraban en estado de shock debido a la gravedad del impacto.

Tres lograron se evacuados en ambulancia y once permanecen dentro del bus, reportaron los bomberos. América TV

Temas Relacionados

MetropolitanoATUMéxicoLa VictoriaAccidenteVía Expresaperu-noticias

Últimas noticias

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 26 de enero

El costo de las gasolinas cambia todos los días en la ciudad peruana

Conoce dónde están las gasolineras

Esta será la temperatura en Lima hoy, lunes 26 de enero, según el Senamhi

La presencia de nubes durante las primeras horas del día modera la radiación directa del sol, aunque se espera mayor luminosidad y temperaturas elevadas hacia el mediodía

Esta será la temperatura en

Resultados de Beca 18: Padres de familia reclaman por demora y exigen respuestas de Pronabec

La incertidumbre por la publicación de los resultados de Beca 18 afecta a miles de familias en todo el país debido a la proximidad del cierre de inscripciones en algunas universidades

Resultados de Beca 18: Padres

MTC lanza curso para conductores infractores: Podrán recuperar hasta 50 puntos en su récord y evitar la suspensión de su licencia

Los conductores que tengan multas por manejar un vehículo en estado de ebriedad o que hayan causado accidentes graves no podrán participar del curso

MTC lanza curso para conductores

Extraditan a Erick Moreno: ‘El Monstruo’ no podrá ser condenado a cadena perpetua en Perú

El cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’ llegará al Perú el 28 de enero y será procesado por la justicia peruana

Extraditan a Erick Moreno: ‘El

ÚLTIMAS NOTICIAS

Christian Petersen mostró su recuperación

Christian Petersen mostró su recuperación al bajar una escalera a 20 días del alta médica: “Empezando de vuelta”

Las compras del BCRA en el mercado de cambios hoy podrían cruzar los USD 1.000 millones

La IA podría experimentar ansiedad o rechazo, pero expertos dudan que sienta emociones reales

El gesto provocador de la China Suárez junto al actor chileno Pedro Fontaine: la foto

El Gobierno designó a Marcelo Nachón como titular del Ente Regulador del Gas

INFOBAE AMÉRICA

Proponen gravar con IVA la

Proponen gravar con IVA la venta legal de marihuana en Uruguay tras llegar a niveles récord en 2025

Se estrelló un avión con ocho personas a bordo en medio de la tormenta de nieve en Estados Unidos

El secretario de Estado uruguayo circulaba con la licencia vencida, no respetó la señal de “Pare” y chocó a un motociclista

El documental que utiliza grabaciones reales para plasmar el intento de asesinato de Salman Rushdie por el que perdió un ojo: “Es escalofriante”

De Londres a la India: la historia del colectivo que hacía el viaje “más largo” del mundo

DEPORTES

Las impactantes fotos del triunfo

Las impactantes fotos del triunfo de los Patriots bajo una histórica nevada en Denver: enfrentarán a los Seahawks en el Super Bowl de la NFL

Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

El debut del japonés Ryoga Kida en Argentinos Juniors: la gran carta de presentación que casi termina en gol

El nocaut “más lento de la historia” con el que un peso pesado de UFC se alzó con la victoria

Amenazó al líder de la barra de Vélez en medio de la interna y le prohibieron el ingreso a las canchas