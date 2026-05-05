Participarán 46 partidos y movimientos en elecciones regionales y municipales de octubre, confirma ONPE

La ONPE informó que 46 partidos políticos y movimientos regionales participarán en las elecciones regionales y municipales de octubre, marcando el inicio del cronograma electoral con la prueba de impresión de cédulas

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este lunes que 46 partidos políticos y movimientos regionales participarán en los comicios regionales y municipales programados para octubre.

“Hasta el momento (tenemos esa cantidad)”, indicó el gerente de Gestión Electoral, Gustavo García, durante la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio para estas elecciones, una actividad que marca el inicio formal del cronograma electoral.

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“Cada proceso tiene su mecánica operativa. Nosotros terminamos ahora con las primarias y después vemos el calendario electoral para las municipales y regionales de octubre”, explicó.

El funcionario precisó que la modalidad de afiliados, en la que los inscritos eligen a sus candidatos en la primera etapa, se realizará el 17 de mayo. Solo dos movimientos regionales optaron por este sistema: el Movimiento Regional Pasco Joven y el Movimiento Regional Arequipa Avancemos.

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El proceso de elecciones internas ya está en marcha: el 17 de mayo será la modalidad de afiliados y el 24 de mayo la de delegados, según explicó el gerente electoral Gustavo García

El cronograma prevé que la segunda modalidad, donde los delegados eligen a los candidatos, se desarrollará el 24 de mayo.

Incidentes en comicios generales

La Asociación Civil Transparencia instó a dimensionar las incidencias ocurridas en las elecciones del 12 y 13 de abril, pues los graves retrasos en centros de votación afectaron al 0,65 % del total de locales en el país, y aseguraron que estas irregularidades, concentradas en la capital Lima, no distorsionaron el voto.

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“Las graves incidencias afectaron claramente la votación en locales focalizados en Lima, pero no existen evidencias de que hayan sido sistemáticos e intencionales, ello unido al desarrollo normal de la jornada en regiones permite concluir que no existe un escenario de fraude o distorsión de la voluntad popular”, señaló el presidente de la organización, Álvaro Henzler.

Transparencia presentó su segundo informe preliminar de observación electoral y explicó que, pese a que inicialmente iban a publicar un informe después del 12 de abril y otro después de la segunda vuelta del 7 de junio, han considerado “pertinente, dadas las circunstancias”, difundir un nuevo documento con conclusiones de la jornada y recomendaciones.

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Desde la misma jornada electoral, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que está fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos, denuncia sin pruebas un fraude premeditado en su contra al considerar que se afectó la votación en Lima, donde es el candidato más votado.

Para el exalcalde, los retrasos en el reparto del material electoral, que obligaron a abrir varias horas tarde numerosos colegios en Lima e incluso trece tuvieron que hacerlo al día siguiente, no fueron algo casual.

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Solo dos movimientos regionales optaron por el sistema de afiliados: Movimiento Regional Pasco Joven y Movimiento Regional Arequipa Avancemos

Henzler remarcó que “es importante tener claras las magnitudes del impacto: en todo el país hay 10.200 locales de votación, Lima tiene 2.250 y de estos, se registró un retraso del material en 250 locales”.

“Hubo retrasos graves en 66 locales y, en más de 50, el material llegó antes de las 14.00 horas y finalmente en 13 se alargó la elección al día siguiente”, indicó.

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En ese sentido, reiteró que “es importante dimensionar el problema”, puesto que antes de las 9.00 de la mañana de la jornada electoral el 97,7 % de las mesas estaban instaladas en todas la regiones, excepto en Lima, donde el porcentaje descendió hasta el 71 %.