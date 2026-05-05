Perú

“Está ahí, en partes”: la aterradora confesión del sujeto investigado por el descuartizamiento de un hombre en Cusco

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los dos investigados por el presunto homicidio y descuartizamiento de Rudhy Benavides

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Salen a la luz los macabros detalles del asesinato de Rudy Palomino en Cusco. Sus presuntos asesinos, Gabriel Condori y Óscar Franco, lo habrían descuartizado y cocinado. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva mientras la familia clama por justicia. (Crédito: Panamericana TV)

El caso del asesinato de Rudhy Benavides continúa generando conmoción en Cusco luego de que uno de los investigados confesara ante la Policía detalles sobre el crimen y hallazgo de los restos de la víctima. Durante las diligencias policiales, el sospechoso respondió con frases que quedaron registradas en video y que ahora forman parte de la investigación fiscal.

“¿Dónde se encuentra, señor?”, preguntó un agente policial durante la intervención. “En partes”, respondió el investigado, mientras otro efectivo insistía en obtener mayores detalles sobre la ubicación de los restos humanos. Las imágenes difundidas por Panamerica TV muestran el momento en que los agentes realizan preguntas al detenido dentro de la vivienda intervenida.

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Macabro crimen: investigados habrían cocinado restos de la víctima tras asesinato. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamerican TV)
Macabro crimen: investigados habrían cocinado restos de la víctima tras asesinato. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamerican TV)

Prisión preventiva a los investigados

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Condori Olmedo y Oscar Franco Tinco, quienes son investigados por el presunto homicidio de Rudy Benavides. Según la investigación preliminar, los restos de la víctima fueron hallados descuartizados y cocinados dentro de un inmueble.

El caso salió a la luz el 24 de abril, luego de que víctima fuera reportado como desaparecido tras varios días sin conocerse su paradero. La PNP ingresó a la vivienda debido a reiteradas denuncias de vecinos por fuertes olores fétidos provenientes del lugar. Durante la inspección, los agentes encontraron restos humanos y diversos elementos vinculados al crimen.

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Dictan prisión preventiva a investigados por crimen y descuartizamiento de Rudy Palomino. (Foto: Captura video/Panamericana)
Dictan prisión preventiva a investigados por crimen y descuartizamiento de Rudy Benavides. (Foto: Captura video/Panamericana)

Detalles de la investigación

Durante la audiencia judicial, representantes del Ministerio Público señalaron que los investigados habrían intentado deshacerse de las evidencias tras el asesinato. “Comenzó a buscar transporte para deshacerse de las evidencias y, al no lograrlo, seccionó la cabeza y el abdomen y los puso en dos ollas”, indicó la Fiscalía durante la exposición del caso.

Asimismo, la Policía dejó constancia del hallazgo de partes humanas dentro de la vivienda. “Se encontró el torso de un cuerpo humano junto a la cama, así como dos ollas conteniendo una cabeza”, se informó durante las diligencias presentadas ante el Poder Judicial.

Hallan restos humanos en vivienda y detienen a dos investigados por homicidio. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana TV)
Hallan restos humanos en vivienda y detienen a dos investigados por homicidio. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video: Panamericana TV)

Más involucrados

En la audiencia también se mencionó la existencia de presuntos videos relacionados con el crimen. Según lo expuesto por la defensa y el Ministerio Público, las grabaciones mostrarían escenas posteriores al homicidio y podrían aportar nuevos elementos a las investigaciones.

La Fiscalía no descarta la participación de otras personas en el caso. De acuerdo con lo señalado durante la audiencia, existirían indicios que apuntan a que más individuos habrían estado presentes en el inmueble al momento en que la víctima se encontraba herida. Mientras tanto, las investigaciones continuarán durante el periodo de prisión preventiva.

Cusco: sujeto investigado por descuartizamiento confesó detalles del crimen. (Foto: Captura de video/Panamericana TV)
Cusco: sujeto investigado por descuartizamiento confesó detalles del crimen. (Foto: Captura de video/Panamericana TV)

Números de emergencia PNP

En Perú existen diversas líneas de emergencia que funcionan de manera gratuita las 24 horas del día para atender situaciones de riesgo y brindar asistencia inmediata a la población. Entre las principales se encuentran el 105 de la Policía Nacional, el 116 de los Bomberos y el 106 del Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU), destinados a reportar delitos, incendios, accidentes y emergencias médicas.

A estos servicios se suman otras líneas especializadas. El 110 corresponde a la Policía de Carreteras para incidentes en vías nacionales, el 115 de Defensa Civil atiende emergencias relacionadas con desastres naturales y el 113 de Infosalud ofrece orientación médica. Asimismo, la Línea 100 está habilitada para denuncias y atención de casos de violencia familiar y sexual, mientras que el 117 pertenece al servicio de ambulancias de EsSalud.

PNP recibe moderno lote de fusiles ensamblados por FAME para fortalecer su capacidad operativa. (Foto: X/@PNP)
PNP recibe moderno lote de fusiles ensamblados por FAME para fortalecer su capacidad operativa. (Foto: X/@PNP)

Las autoridades recomiendan mantener estos números registrados en los teléfonos móviles para facilitar una rápida comunicación ante cualquier incidente. También recuerdan que el uso indebido de las líneas de emergencia, como llamadas falsas o bromas, puede afectar la capacidad de respuesta y retrasar la atención de casos reales que requieren intervención urgente.

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