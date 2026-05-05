Bus del Metropolitano choca en la Vía Expresa: unidad impactó contra estructura de la estación Andrés Reyes y deja 18 heridos

Un bus del sistema de transporte Metropolitano se estrelló contra una de las barandas de la Estación Andrés Reyes en la Vía Expresa, a la altura del distrito de San Isidro. El video muestra la llegada de los servicios de emergencia, incluyendo ambulancias y bomberos, para atender el incidente. | Canal N

Una unidad del Expreso 5 del Metropolitano, en su recorrido de norte a sur, quedó empotrada contra una estructura metálica la tarde del 5 de mayo, tras un accidente a la altura de la estación Andrés Reyes, en el distrito de San Isidro. El impacto destruyó el parabrisas del bus y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia en plena hora punta.

Según el reporte del Cuerpo General de Bomberos, el incidente se registró aproximadamente a las 16:28, lo que activó los protocolos de emergencia y la evacuación inmediata de los pasajeros. En tanto, personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y equipos de rescate se desplegaron en el lugar para asistir a los usuarios y asegurar la zona, mientras se trabajaba para restablecer la circulación en la Vía Expresa.

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El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, confirmó que el accidente dejó 18 personas heridas, entre ellas el conductor, quien presenta las lesiones más graves. La entidad indicó que la investigación para esclarecer las causas ya está en marcha y que, por el momento, el servicio en el tramo afectado opera de manera restringida.

Una unidad del Metropolitano colisionó contra una estructura metálica en la estación Andrés Reyes de San Isidro, destrozando su parabrisas y movilizando a los servicios de emergencia en hora punta. (Foto: Facebook / ANCÓN ES ANCÓN 2.O )

Despliegue de ocho unidades de emergencia tras choque en vía del Metropolitano

El accidente motivó el despliegue de ocho unidades de emergencia, entre ambulancias, equipos médicos y de rescate, identificados como M11-1, AMB-XXIV, AMB-13, MED-28, MED11-2, AMB-14, RES-4 y AUX-28. La presencia de estos recursos subraya la magnitud de la emergencia y la prioridad dada a la atención de los pasajeros.

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La ATU confirmó que se habilitó la vía mixta en dirección sur para garantizar la circulación de los demás buses del Metropolitano. Los equipos en campo mantienen el operativo para controlar la situación y asistir a los posibles afectados, mientras los técnicos evalúan la estructura involucrada en el choque.

Imágenes del accidente de un bus del Metropolitano que chocó violentamente en la Vía Expresa. El siniestro ocurrió en San Isidro, y al lugar llegaron bomberos y policías para atender la emergencia y auxiliar a los pasajeros. | Canal N

El estado del incidente permanece como “atendiendo”, según la última actualización oficial. Las autoridades exhortaron a la población a informarse solo por los canales institucionales y evitar la difusión de versiones no verificadas.

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Presidente de la ATU confirma 18 heridos y destaca la atención médica tras el accidente

Desde la estación Andrés Reyes, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, confirmó que el accidente dejó 18 personas heridas, todas ellas pasajeros del bus, incluyendo al conductor.

David Hernández, presidente de la ATU, brinda detalles sobre el accidente de un bus del Metropolitano en la Vía Expresa. El siniestro dejó un saldo de 18 heridos, incluyendo al conductor, quienes ya reciben atención médica. | Canal N

El titular de la ATU señaló que el conductor del vehículo es quien “ha sufrido las lesiones más graves, pero está completamente estable y en este momento en la Clínica Internacional. Todos los heridos están siendo atendidos, el SOAT está vigente y activado para cubrir los tratamientos necesarios”. Hernández subrayó que todas las personas afectadas se encontraban dentro del bus y que “no hay heridos entre los usuarios en la estación”.

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Previamente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que el personal en la estación activó de inmediato los protocolos de emergencia, asistiendo a los usuarios afectados y supervisando la evacuación segura de los pasajeros. Los bomberos y equipos médicos atienden en el lugar a los posibles lesionados, mientras la ATU coordina la gestión de la emergencia y mantiene resguardada la zona.

ATU asegura que el bus siniestrado contaba con certificaciones y no excedía la velocidad

Respecto a las condiciones operativas, David Hernández aclaró que “la unidad contaba con todas las habilitaciones técnicas, incluyendo la revisión técnica vehicular y los controles de mantenimiento al día”. Además, señaló que el bus “estaba en buen estado antes del siniestro, con sus certificaciones vigentes según los registros de la ATU”.

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Un bus del Metropolitano se empotró contra una estructura metálica cerca de la estación Andrés Reyes en San Isidro, destruyendo su parabrisas y movilizando a los servicios de emergencia en hora punta. (Composición: Infobae Perú)

Consultado sobre la velocidad al momento del accidente, Hernández afirmó: “De los reportes que tenemos, no existe ningún registro del centro de control que indique exceso de velocidad. Ese detalle será verificado en la investigación, pero hasta ahora no hay evidencia que el bus estuviera fuera de los límites permitidos”.

El presidente de la ATU desmintió rumores sobre posibles disparos o un sabotaje, asegurando: “Ya hemos verificado con nuestro personal de seguridad y no hay indicios de atentado. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incidente”. Hernández reiteró el compromiso de la entidad para informar a la ciudadanía con transparencia una vez concluyan las pericias técnicas.

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ATU habilita vía mixta para asegurar continuidad del servicio

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, tras el accidente registrado en la estación Andrés Reyes, viene implementando medidas operativas para garantizar la continuidad del servicio del Metropolitano. El personal de la ATU permanece en la zona supervisando la emergencia, coordinando acciones para mitigar el impacto en el traslado de los usuarios y asegurando la evacuación de los pasajeros afectados.

Equipos de emergencia asisten en el lugar del accidente de autobús en la estación Andrés Reyes, donde el conductor quedó atrapado y varios pasajeros sufrieron heridas menores antes de ser trasladados a centros médicos. (Composiciónb: Infobae Perú)

En este contexto, se habilitó la vía mixta en dirección sur para permitir la circulación de las demás unidades y evitar mayores retrasos en el sistema, mientras continúan las labores de atención. Se espera la llegada de una grúa especializada para retirar la unidad siniestrada y liberar la vía exclusiva, actualmente restringida, con el objetivo de restablecer la circulación en el corredor en el menor tiempo posible.

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SAMU atiende a tres de los heridos

El Ministerio de Salud comunicó que, tras el accidente ocurrido en la Vía Expresa con una unidad del Metropolitano, el Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) desplegó de inmediato seis ambulancias para asistir a los posibles afectados.

Un bus del Metropolitano sufrió daños severos en su parte frontal tras un accidente en la Vía Expresa, lo que motivó el despliegue del SAMU para atender a los afectados.

Hasta el momento, profesionales del SAMU han atendido y trasladado a tres pacientes producto de esta emergencia, brindando soporte médico en el lugar y realizando el traslado correspondiente a centros de salud para una evaluación más completa.

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Además, una unidad adicional del SAMU permanece en alerta en las proximidades, a fin de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier nueva necesidad de atención que pudiera surgir en la zona del accidente.

Choque en Andrés Reyes se suma a accidente previo en estación México

Este nuevo accidente en la estación Andrés Reyes ocurre apenas unos meses después de otro grave incidente registrado en el sistema del Metropolitano. El pasado 26 de enero, un bus colisionó violentamente contra la base del puente México, en el distrito de La Victoria, dejando escenas de gran impacto y decenas de heridos.

Pasajeros de un bus del Metropolitano relatan los momentos de terror que vivieron cuando el vehículo colisionó de frente contra una estructura de concreto. Testigos afirman que muchos salieron "volando" debido a la fuerza del impacto y a que viajaban de pie | América TV

En aquella ocasión, la parte delantera de la unidad quedó severamente destruida tras incrustarse en la estructura de concreto, mientras los pasajeros vivieron momentos de pánico en plena hora punta. De acuerdo con reportes preliminares del Cuerpo General de Bomberos, el accidente dejó al menos 35 personas heridas, varias de ellas con lesiones de consideración.

La recurrencia de este tipo de incidentes en un corto periodo de tiempo vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de operación y seguridad del sistema del Metropolitano, así como la necesidad de esclarecer las causas de ambos accidentes y reforzar las medidas de prevención.