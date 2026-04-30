Perú

Menopausia y alimentación: qué comer para reducir los sofocos y proteger el corazón

La caída de estrógenos que acompaña a la menopausia acelera la acumulación de grasa visceral y la pérdida de masa muscular. Una dieta basada en proteínas, calcio, vitamina D y fibra puede frenar ese deterioro y mejorar la calidad de vida en esta etapa

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Mujer latina de mediana edad sentada a una mesa de cocina iluminada por luz natural, rodeada de un tazón de bayas, aguacate tostado, ensalada y nueces.
La menopausia transforma el metabolismo femenino: la alimentación es una de las herramientas más accesibles para enfrentar sus efectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menopausia no es solo el fin de los ciclos menstruales: es una transición biológica que remodela el metabolismo, altera la distribución de la grasa corporal y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares y fragilidad ósea. Frente a ese panorama, adoptar una alimentación adecuada puede marcar una diferencia concreta en la calidad de vida de las mujeres que atraviesan esta etapa.

En el Perú, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 54% de las mujeres de entre 48 y 49 años ya ha pasado por este proceso. La cifra evidencia la magnitud del fenómeno y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral que vaya más allá del tratamiento de los síntomas inmediatos.

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Retrato de cuatro mujeres con diferentes tonos de piel, cabello y estilos de ropa, sonriendo y conversando en un parque con luz solar cálida al atardecer.
La menopausia prematura puede presentarse antes de los 40 años y expone a la mujer durante más tiempo a los efectos de la deficiencia de estrógenos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la menopausia y cuándo aparece

La menopausia se define como el cese permanente de la menstruación tras 12 meses consecutivos sin periodo, como resultado del agotamiento de la función ovárica. Aunque la edad promedio de aparición a nivel global ronda los 51 años, el proceso no es uniforme: la menopausia temprana ocurre entre los 40 y los 44 años, y la menopausia prematura —también denominada insuficiencia ovárica prematura— se presenta antes de los 40.

Estudios de la Clínica Mayo publicados en la revista Maturitas revelaron que aproximadamente 1 de cada 10 mujeres en la población general experimenta menopausia prematura o temprana, lo que las expone durante más años a la deficiencia de estrógenos y, con ello, a un mayor riesgo de osteoporosis y enfermedades del corazón. Factores genéticos, enfermedades autoinmunes, tratamientos oncológicos e intervenciones quirúrgicas como la ooforectomía bilateral figuran entre las causas más frecuentes de este adelanto.

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Retrato de perfil de una mujer latina de mediana edad con el rostro enrojecido, abanicándose con la mano mientras sostiene un abanico plegable de madera.
Los sofocos son uno de los síntomas más frecuentes de la menopausia y pueden aparecer incluso años antes del cese definitivo de la menstruación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de la menopausia, los estrógenos cumplen una función protectora sobre el sistema cardiovascular: favorecen la vasodilatación, regulan el perfil lipídico y reducen la inflamación vascular. Al declinar esos niveles hormonales —un proceso que suele comenzar en la perimenopausia, incluso desde mediados de los 40—, el organismo queda más expuesto a cambios metabólicos desfavorables.

El control médico periódico cobra entonces especial relevancia: la detección temprana de alteraciones en la presión arterial, el colesterol o la densidad ósea permite intervenir antes de que los daños se consoliden.

Una mujer de mediana edad con cabello gris y suéter claro sonríe sentada frente a una doctora con bata blanca en un consultorio moderno y luminoso.
El control médico periódico permite detectar a tiempo alteraciones en la presión arterial, el colesterol y la densidad ósea asociadas a la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel de la alimentación en la menopausia

La caída de estrógenos favorece el acúmulo de grasa visceral y la pérdida de masa muscular, dos procesos que incrementan el riesgo cardiovascular y la fragilidad ósea. “Durante la menopausia, la disminución de los estrógenos favorece el incremento de la grasa visceral y la pérdida de masa muscular, lo que aumenta el riesgo cardiovascular y la fragilidad ósea. Por ello, la alimentación cumple un rol clave en la calidad de vida", explicó Saby Mauricio, directora de Nutrición y Dietética de la Universidad Norbert Wiener.

Aunque no existe una dieta única validada para esta etapa, la evidencia científica apunta a ciertos nutrientes como prioritarios. El calcio y la vitamina D protegen la salud ósea ante la aceleración de la pérdida de densidad mineral que se produce tras el cese de la función ovárica.

Una mujer de mediana edad con camisa azul corta pimientos rojos en una tabla de madera. Alrededor hay kale, brócoli, tomates y frascos de granos en una cocina.
Frutas, verduras, legumbres y granos integrales forman la base de una alimentación recomendada para mujeres en etapa menopáusica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas contribuyen a preservar la masa muscular, cuya reducción —conocida como sarcopenia— se asocia a mayor riesgo de caídas y dependencia funcional. La fibra favorece la digestión y el perfil lipídico, mientras que el complejo B y la vitamina C apoyan el metabolismo energético y el sistema nervioso.

Una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, granos integrales, grasas saludables y proteínas de calidad, combinada con la reducción del consumo de azúcares, grasas saturadas, sal y alcohol, puede contribuir al control del peso, la mejora del estado de ánimo y la reducción de síntomas como los sofocos —los episodios de calor repentino que afectan a la mayoría de las mujeres en esta transición— y los cambios de humor.

Bienestar emocional y hábitos complementarios

Mujer latina de 40s sentada en el suelo con ropa marrón haciendo un estiramiento lateral. Fondo soleado con plantas en macetas y una ventana.
La actividad física, el descanso y el manejo del estrés complementan los beneficios de una alimentación adecuada en esta etapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dimensión emocional de la menopausia también requiere atención. La irritabilidad, la dificultad para concentrarse y los trastornos del sueño son manifestaciones frecuentes que, según la American Heart Association (AHA), se vinculan con un mayor riesgo cardiovascular cuando se prolongan en el tiempo. Por eso, Mauricio subrayó que los hábitos alimentarios deben complementarse con actividad física regular, descanso adecuado y manejo del estrés.

“La menopausia no solo debe abordarse para aliviar síntomas, sino como una oportunidad para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Adoptar hábitos saludables en esta etapa permite no solo vivir más años, sino vivir mejor“, señaló la especialista de la Universidad Norbert Wiener.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 80% de las enfermedades cardiovasculares podría prevenirse con cambios en la dieta y el estilo de vida, una cifra que refuerza la pertinencia de intervenir precisamente en la ventana que abre la transición menopáusica.

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