‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

Basada en la historia real de la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, esta película narra la valiente Operación Chavín de Huántar, donde un grupo de comandos arriesgó todo para rescatar a 72 rehenes secuestrados por el MRTA. Video: YouTube Chavín de Huántar Cine

La película peruana ‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ continúa su racha de éxitos. Tras conquistar las salas de cine con más de 1.5 millones de espectadores, la producción nacional ahora lidera el ranking de lo más visto en Netflix Perú, consolidándose como un fenómeno que trasciende las pantallas y reafirma el potencial del cine peruano a nivel regional.

Según cifras publicadas por Netflix, la cinta —que se incorporó al catálogo el 22 de abril— lideró el ranking durante la semana del 20 al 26 de abril, convirtiéndose en el largometraje más visto a nivel nacional.

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El logro es especialmente destacado porque la producción peruana superó a títulos internacionales de gran presupuesto, entre ellos ‘Apex’, protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, que llegó a la plataforma en el mismo periodo y logró posicionarse como la película más vista en 82 países e ingresar al Top 10 en 92 territorios.

Dirigida por Diego de León en su debut cinematográfico y producida por Carlos Maguiña junto a Producciones Colibrí, la película está disponible en 50 países de Latinoamérica, lo que amplía su alcance internacional de manera significativa.

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‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’ llegará a Netflix.

Una producción que tardó siete años en llegar a las pantallas

‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ es el resultado de un proceso de producción que se extendió por casi siete años, desde su desarrollo hasta el estreno en cines el 30 de octubre de 2025. El rodaje se llevó a cabo en locaciones como la Escuela Militar de Chorrillos y en una réplica construida especialmente para recrear la residencia del embajador de Japón, escenario del histórico operativo militar.

El elenco está conformado por Rodrigo Sánchez Patiño, Carlos Thornton, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro y Miguel Iza, entre otros, quienes dieron vida a los protagonistas de uno de los episodios más recordados de la historia contemporánea del Perú.

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La expectativa antes del estreno fue enorme: el tráiler oficial, lanzado el 28 de julio de 2025, superó los 1.8 millones de reproducciones en menos de una semana y alcanzó 3.7 millones en un mes, convirtiéndose en el avance más visto de una película peruana en YouTube.

La operación militar que estremeció al mundo ya está en Netflix. "Chavín de Huántar: El Rescate del Siglo" narra la valiente misión para liberar a los rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima. Video: Instagram Chavín de Huantar

Récords históricos en taquilla y ahora en streaming

En su estreno en cines, la película convocó a más de 37 mil espectadores en su primer día y superó los 200 mil asistentes en su primer fin de semana. Al finalizar su ciclo en salas, el 4 de febrero de 2026, la producción acumuló más de 1.5 millones de espectadores, posicionándose como la película peruana más vista del año y una de las más taquilleras de la última década.

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Solo fue superada históricamente por ‘Soltera, casada, viuda, divorciada 2’ (2023), y se convirtió en la primera producción peruana en rebasar el millón y medio de espectadores en la presente década.

El salto a Netflix representa un nuevo hito. Carlos Maguiña, gerente general de Producciones Colibrí, afirmó que el acuerdo con la plataforma “marca el inicio de la internacionalización de las historias peruanas” y destacó que el éxito en taquilla demostró la capacidad del cine local para conectar con el público a gran escala.

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¿De qué trata la película?

Basada en hechos reales, ‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ recrea la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, ocurrida el 17 de diciembre de 1996, cuando integrantes del grupo terrorista MRTA secuestraron a decenas de personas, entre ellas ministros, diplomáticos y oficiales.

El equipo de Chavín de Huántar agradece el apoyo masivo del público y destaca su objetivo de mostrar la historia del Ejército Peruano.

Durante 126 días, el país siguió de cerca la crisis hasta que un grupo de comandos ejecutó la histórica Operación Chavín de Huántar, logrando rescatar a 72 rehenes el 22 de abril de 1997.

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La cinta combina rigor histórico, dramatización y un enfoque en los dilemas humanos de los protagonistas, explorando tanto la logística y el desarrollo táctico del rescate como las emociones y motivaciones de los comandos. El resultado es una producción que mezcla la intensidad del cine de acción con la emoción del documental histórico.

El Top 10 de lo más visto en Netflix Perú

Además de ‘Chavín de Huántar’ en el primer lugar y ‘Apex’ en el segundo, el ranking de la semana incluye el thriller sudafricano ’180′, la cinta de terror ‘Trash’, la comedia negra ‘Roommates’ con Sadie Sandler, la comedia romántica turca ‘Love at Last’, ‘Escape Plan 2: Hades’ con Sylvester Stallone y Dave Bautista, el thriller ‘Trust’ con Sophie Turner, la animada ‘Super Mario Bros.: La película’ y ‘Bleeding Steel’ con Jackie Chan.

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El liderazgo de una producción peruana en este ranking, por encima de títulos internacionales de gran presupuesto y amplia distribución, es un reflejo del interés creciente del público local y latinoamericano por el cine nacional de calidad.