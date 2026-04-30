Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

El comunicado fue difundido un día después del discurso brindado durante el aniversario de la Cámara de Comercio de Lima. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

Las embajadas de Alemania e Israel en el Perú rechazaron públicamente las declaraciones atribuidas al presidente José María Balcázar durante la ceremonia central por el 138.º aniversario de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), realizada el martes 28 de abril.

A través de un comunicado conjunto difundido el 29 de abril, ambas representaciones diplomáticas calificaron como “absurda” e “históricamente insostenible” las afirmaciones del jefe de Estado, sobre la participación alemana en la guerra.

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“El señalamiento de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurdo, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, indicaron las embajadas en el pronunciamiento oficial.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

Embajadas recuerdan responsabilidad del régimen nazi

En el comunicado, las representaciones diplomáticas recordaron que fue el régimen encabezado por Adolf Hitler el que inició la Segunda Guerra Mundial tras la invasión de Polonia en 1939.

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Asimismo, señalaron que la ideología nazi estuvo marcada por el racismo y el antisemitismo, lo que derivó en la persecución y asesinato de millones de personas judías durante el Holocausto.

“El Holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia”, remarcaron las embajadas de Israel y Alemania, al tiempo que recordaron que cerca de seis millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración durante el régimen nazi.

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Alemania e Israel piden rectificación a José Balcázar por declaraciones sobre judíos y la Segunda Guerra Mundial. (Foto: FB/@EmbajadaAlemanaLima)

Llamado contra el antisemitismo

El pronunciamiento también incluyó un llamado a rechazar todas las formas de antisemitismo y discursos de odio, así como a prevenir y erradicar este tipo de expresiones.

“Debemos rechazar todas las formas de antisemitismo y odio, prevenirlas y erradicarlas”, señalaron las sedes diplomáticas en el documento firmado por el embajador de Israel en Perú, Eran Yuvan, y el encargado de Negocios de la Embajada de Alemania, David Schmidt.

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Finalmente, ambas representaciones expresaron su expectativa de que el presidente José María Balcázar se retracte públicamente de sus declaraciones. El comunicado fue emitido desde Lima el 29 de abril de 2026, un día después del discurso pronunciado durante la actividad empresarial organizada por la CCL.

Embajadas de Israel y Alemania condenan dichos de José Balcázar sobre el Holocausto y el pueblo judío. (Foto: Agencia Andina)

Asociación Judía exige rectificación a Balcázar

La Asociación Judía del Perú (AJP) solicitó una rectificación pública al presidente José María Balcázar, tras sus declaraciones en un acto oficial en Lima, donde aludió a teorías antisemitas atribuyendo a la comunidad judía una supuesta responsabilidad en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por su influencia en el comercio y la banca. El pronunciamiento de la AJP coincidió con la conmemoración del aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, evento en el que el mandatario pronunció su discurso ante ministros, representantes diplomáticos y empresarios.

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En su comunicado, la Asociación Judía expresó sorpresa e indignación por lo que calificó como la repetición de teorías desacreditadas y lamentó que se utilicen argumentos propios de “oscuros tiempos medievales” para responsabilizar a las víctimas del Holocausto. La organización enfatizó que resulta inaceptable que en el siglo XXI resurjan discursos que perpetúan relatos infundados y que agravan el daño histórico sufrido por las comunidades judías.

La Asociación Judía del Perú emite un comunicado exigiendo una disculpa pública al presidente José María Balcázar por sus comentarios antisemitas durante un acto oficial en Lima.

La AJP subrayó que la intervención de Balcázar, al replicar narrativas históricamente desacreditadas sobre el control financiero y las causas de conflictos internacionales, proyecta una imagen negativa en foros oficiales y ante audiencias diplomáticas. Por ello, exigió una disculpa pública inmediata y el reconocimiento del daño causado a la memoria colectiva y a los principios de convivencia democrática.

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