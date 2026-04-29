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A qué hora juega Universitario vs Nacional: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Sin margen de error, el equipo ‘merengue’ enfrenta al líder del grupo con la urgencia de sumar tres puntos y reengancharse en la pelea por la clasificación. Revisa a detalle el horario de la contienda

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Universitario recibe a Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026.
Universitario recibe a Nacional por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Agencias

Universitario de Deportes afronta uno de los partidos más determinantes de su temporada este miércoles 29 de abril, cuando reciba a Nacional de Uruguay en el marco de la tercera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. El equipo ‘crema’ llega con la urgencia de conseguir su primera victoria en el torneo continental, en un contexto donde el margen de error comienza a reducirse considerablemente.

El presente del conjunto merengue no es el mejor, tanto en lo deportivo como en lo institucional. En los últimos días, el club ha vivido momentos de inestabilidad tras confirmarse la salida del entrenador Javier Rabanal, decisión tomada luego de una seguidilla de resultados irregulares. A ello se sumó la reciente desvinculación del director deportivo Álvaro Barco, lo que evidencia un proceso de cambios en busca de reordenar el rumbo.

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A qué hora juega Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

De acuerdo con la programación oficial, el duelo entre Universitario y Nacional se disputará este miércoles 29 de abril a las 21:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, en el Estadio Monumental de Ate. Se espera un ambiente de alta tensión en las tribunas, donde el equipo ‘crema’ buscará apoyarse en su hinchada para revertir su complicado momento y sumar un resultado clave en la Copa Libertadores.

En cuanto a los horarios en otras regiones, el encuentro comenzará a las 22:00 horas en Chile, Venezuela y Bolivia, mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se jugará desde las 23:00 horas. Por su parte, en México podrá verse a partir de las 20:00, y en España arrancará a las 04:00 del jueves 30 de abril, debido a la diferencia horaria.

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Universitario enfrenta a Nacional por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Universitario enfrenta a Nacional por el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Prensa U

Para Universitario, este partido representa mucho más que tres puntos. Una victoria no solo le permitiría meterse nuevamente en la pelea dentro de un grupo que se presenta parejo, sino también recuperar confianza tras una racha de resultados negativos. En cambio, una nueva derrota podría dejarlo en una posición muy comprometida.

Universitario busca reaccionar

En el plano local, Universitario viene de sufrir un duro revés tras caer 2-1 ante Alianza Atlético, resultado que lo dejó con opciones reducidas de pelear por el título del Torneo Apertura 2026. Este tropiezo profundizó las dudas sobre el rendimiento del equipo, que no ha logrado sostener regularidad en lo que va de la temporada.

La situación en la Copa Libertadores tampoco ha sido favorable. En su debut, la ‘U’ rescató un empate sin goles frente a Deportes Tolima en condición de visitante, un resultado que parecía positivo considerando el contexto. Sin embargo, en la segunda fecha, el equipo no logró hacer valer su localía y cayó por 2-0 ante Coquimbo Unido, complicando su posición en el Grupo B.

Con apenas un punto sumado en sus dos primeras presentaciones en el torneo continental, el cuadro ‘crema’ está obligado a ganar en casa ante Nacional si quiere seguir en carrera por un lugar en los octavos de final. Por ello, el margen de error es mínimo en una serie que se mantiene muy pareja.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

Nacional llega como líder del grupo

Por su parte, Nacional de Uruguay afronta este compromiso con un panorama más favorable en el ámbito internacional. El conjunto ‘tricolor’ se ubica como líder del Grupo B tras empatar como visitante ante Coquimbo Unido y luego imponerse con autoridad sobre Deportes Tolima en Montevideo.

Estos resultados le han permitido posicionarse en lo más alto de la tabla con cuatro unidades, lo que le otorga cierta tranquilidad de cara a este encuentro. No obstante, su presente en el torneo doméstico no es del todo sólido. En su última presentación por el Torneo Apertura uruguayo, Nacional cayó por 2-1 frente a Danubio, resultado que lo mantiene en la zona media de la clasificación.

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