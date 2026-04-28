Perú

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo: ¿Cuándo se cobran los sueldos?

La quinta remuneración de 2026 para los trabajadores públicos se pagará luego de la quincena del mes de mayo

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Persona en el Banco de la Nación
Los trabajadores públicos ya podrán ordenar sus calendarios y apuntar las fechas de pago de sus sueldos en el Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Abril se va y ya vienen los nuevos pagos público para trabajadores públicos y pensionistas en mayo. Como siempre, los primeros que cobrarán sus montos son los jubilados.

Pero luego de estos, según el cronograma de pagos del Banco de la Nación, ya se pagará a los trabajadores públicos sus remuneraciones. Estas fechas empiezan el miércoles 20 y van hasta el lunes 25 de mayo.

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Vale recordar que desde enero de este 2026 los servidores estatales ya perciben en sus sueldos el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en el convenio colectivo centralizado 2025-2026.

⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Cronograma con fechas

Los trabajadores públicos continúan percibiendo los aumentos de S/53 y S/100 en mayo, pero este pago ya se ha normalizado. Para recibir montos nuevos extras los servidores aún deberán esperar a julio y diciembre para perbicir los montos extra por el aguinaldo (y gratificación en caso de los trabajadores CAS).

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Estas son las fechas de mayo para que cobren:

  • Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 20 de mayo
  • Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 21 de mayo
  • Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 22 de mayo
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 25 de mayo.
Captura de El Peruano con el cronograma de pago de remuneraciones del 2026 en el Banco de la Nación
Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

¿Quiénes perciben ya el aumento?

A partir de enero los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Así se detallan los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

  • Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100
  • Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100
  • Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales, se pagará un aumento de sueldo de S/ 53
  • También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Como se sabe, este ingreso mensual total que incluya el concepto del aumento no podrá superar el monto de S/15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.

adulto mayor cobrando dinero en el Banco de la Nación
Mientras, el pago de pensiones irá desde el jueves 9 de abril. - Crédito Andina

¿Y las pensiones?

Como se sabe, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 9 de abril.

  • Apellidos A-C: viernes 8 de mayo
  • Apellidos D-L: lunes 11 de mayo
  • Apellidos M-Q: martes 12 de mayo
  • Apellidos R-Z: miércoles 13 de mayo
  • Abono de pago a domicilio: viernes 8 de mayo
  • Inicio del pago a domicilio: jueves 14 de mayo
  • Fin de pago a domicilio: sábado 23 de mayo.

Además, los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

  • Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio (Decreto Ley N° 18846): del 18 al 23 de mayo
  • Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 18 al 23 de mayo
  • Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo
  • Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 14 de mayo. Pago a domicilio: del 18 al 23 de mayo.

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