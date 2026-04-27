ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 23 mil votos sobre Rafael López Aliaga

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió enérgicamente a las acusaciones de fraude electoral de Rafael López Aliaga, exigiendo pruebas concretas y calificando las denuncias como una "pataleta".

El proceso electoral en el Perú entra en su etapa más decisiva con la actualización oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que reporta un avance del 96.054% de actas contabilizadas, una cifra que permite tener una visión casi completa del comportamiento del electorado.

A este nivel de procesamiento, las tendencias dejan de ser preliminares y comienzan a consolidarse, aunque aún persisten márgenes ajustados en determinadas posiciones clave.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

El conteo alcanza el 96% y marca una tendencia irreversible

De acuerdo con el último reporte emitido el 27 de abril de 2026 a las 12:00 a.m., la ONPE ha procesado 92,766 actas, de las cuales 89,105 ya han sido contabilizadas, mientras que 3,661 se encuentran en proceso de envío al Jurado Electoral Especial (JEE). Además, no se registran actas pendientes, lo que refleja un avance técnico prácticamente total del sistema electoral.

Este nivel de conteo representa un punto clave en el proceso, ya que el margen de variación se reduce considerablemente. Sin embargo, cuando las diferencias entre candidatos son estrechas, incluso pequeños porcentajes restantes pueden mantener la expectativa.

ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Captura: ONPE.

Una diferencia ajustada de alrededor de 23 mil votos

En este escenario, Keiko Fujimori lidera el conteo con más de 2.7 millones de votos, consolidándose en el primer lugar con una ventaja clara. Sin embargo, la verdadera competencia se concentra en la lucha por el segundo puesto, donde Roberto Sánchez mantiene una ligera ventaja sobre Rafael López Aliaga.

La diferencia entre ambos es de aproximadamente 23 mil votos, incluso con más del 96% de actas contabilizadas. Esta brecha reducida mantiene la expectativa en el cierre del conteo, ya que, aunque la tendencia empieza a definirse, cada actualización sigue siendo relevante en la confirmación de posiciones.

De esta manera, mientras el liderazgo de la lidereza de ‘Fuerza Popular’ aparece consolidado, la atención se centra en el desenlace de una disputa que continúa abierta en el tramo final del proceso electoral.

ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Captura: ONPE.

Datos oficiales que consolidan el resultado

En este escenario, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar con una votación que supera los 2.7 millones de votos, consolidando una ventaja clara frente al resto de candidatos. Su posición se ha mantenido estable a lo largo del conteo, lo que refuerza su liderazgo en la contienda.

A medida que se ha ido completando el procesamiento de actas, su ubicación en la cima no ha mostrado variaciones significativas, lo que permite hablar de una tendencia sólida en el primer lugar.

Keiko Fujimori espera rival en segunda vuelta, según cifras de la ONPE. Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en cerrada disputa. Composición Infobae

Transparencia y avance del sistema electoral

La Asociación Civil Transparencia emitió un pronunciamiento en el que exhorta al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a agilizar el cierre del conteo de votos de la primera vuelta, en medio de un clima de desconfianza ciudadana y a pocos días de que concluya el procesamiento de actas presidenciales.

El llamado se produce tras el anuncio de la ONPE sobre la cercanía del fin del escrutinio, en un contexto donde también se perfila una segunda vuelta reñida, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mostrando niveles similares de respaldo en intención de voto. Esta situación ha incrementado la atención pública sobre cada etapa del proceso electoral.

En su comunicado, fechado el 22 de abril de 2026, Transparencia advierte que cualquier alteración del cronograma oficial podría afectar seriamente la legitimidad del proceso electoral. La organización subraya que respetar los plazos establecidos es clave para garantizar confianza en los resultados y estabilidad política.

“Es urgente que se culmine el conteo de votos de la primera vuelta y que se respete el cronograma previsto para la segunda elección presidencial”, señala el pronunciamiento.

A esto se suman los cuestionamientos recientes sobre fallas logísticas registradas durante la jornada electoral. Según declaraciones atribuidas a Pachas, recogidas por la propia institución, “lamentablemente hemos tenido las fallas y los problemas que pasó el día 12 de abril en la parte logística”, incidentes que actualmente son objeto de investigación tanto interna como por parte del Ministerio Público.

La Asociación Civil Transparencia exhórtó al JNE y ONPE a continuar con el proceso electoral establecido y transparente para recuperar la confianza ciudadana, respetando el cronograma y advirtiendo contra cambios en las reglas. (Fuente: X / Transparencia Perú)

El país se acerca al resultado final

Con el conteo superando el 96%, el Perú entra en una etapa donde la expectativa empieza a transformarse en certezas, aunque aún persisten matices importantes. La ventaja de aproximadamente 23 mil votos de Roberto Sánchez sobre Rafael López Aliaga configura un escenario mucho más ajustado, en el que, si bien la tendencia está marcada, todavía mantiene el interés en el cierre del escrutinio.

Si bien resta un pequeño porcentaje para alcanzar el 100%, este tramo final suele tener un impacto limitado en los resultados generales; sin embargo, cuando las diferencias son estrechas, cada actualización conserva relevancia. Por ello, la atención no solo está en la oficialización de los resultados, sino también en la confirmación de posiciones donde la competencia ha sido más reñida.

La ciudadanía, que ha seguido de cerca cada avance, se encuentra a la espera del cierre definitivo, con un conteo que ya superó el 96.054% y que perfila con mayor claridad el desenlace del proceso electoral.

ONPE supera el 96%: Keiko encabeza y JP le saca más de 918 mil votos a López Aliaga. Composición Infobae / Carol Ruiz.