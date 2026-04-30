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Gol de Neri Bandiera con fulminante cabezazo en Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

Tras un preciso centro de Gerson Barreto, el delantero argentino irrumpió con autoridad en el área y conectó de cabeza para marcar el 1-0 a favor del ‘papá’ en Cusco

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El delantero abrió el marcador en Cusco por la tercera jornada del torneo Conmebol - Crédito: DSports.

Neri Bandiera dejó su sello en el duelo entre Cienciano y Atlético Mineiro, disputado este miércoles 29 de abril por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026. El delantero argentino apareció con autoridad en el área rival para conectar un fulminante cabezazo y marcar el 1-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desatando la euforia en Cusco.

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