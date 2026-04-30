Gol de Neri Bandiera con fulminante cabezazo en Cienciano vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2026

Neri Bandiera dejó su sello en el duelo entre Cienciano y Atlético Mineiro , disputado este miércoles 29 de abril por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026 . El delantero argentino apareció con autoridad en el área rival para conectar un fulminante cabezazo y marcar el 1-0 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desatando la euforia en Cusco.

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