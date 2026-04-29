Perú

Feriado viernes 1 de mayo: ¿A qué hora atenderán Tottus, Plaza Vea, Metro y centros comerciales?

El flujo de público aumentará durante el Día del Trabajador, pero pocos saben qué establecimientos abrirán más temprano o cerrarán más tarde, un detalle clave para evitar contratiempos

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Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong
Descubre el horario de atención de Tottus, Plaza Vea, Metro, Wong y más supermercados. | Fotocomposición

El feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador es una de las fechas más esperadas por miles de peruanos, no solo por el descanso, sino también porque se convierte en una oportunidad para realizar compras pendientes, reunirse en familia o salir a centros comerciales. Sin embargo, una de las principales dudas que surge cada año es si los supermercados atenderán con normalidad o si habrá cambios en sus horarios habituales.

Ante esta situación, diversas cadenas de supermercados y malls han confirmado cómo operarán durante esta jornada. Conocer el horario de atención este 1 de mayo es clave para evitar contratiempos, especialmente considerando que durante los feriados suele incrementarse el flujo de personas en estos establecimientos, principalmente en horas de la tarde y noche.

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Supermercados y centros comerciales: horarios confirmados por el feriado del 1 de mayo

navidad en Perú 2023
El transporte público en Lima también tendrá un horario especial por el Día del Trabajador - crédito composición Infobae Perú

Si estás planificando salir o necesitas abastecerte, revisa aquí el detalle actualizado de los principales establecimientos a nivel nacional:

¿Cómo atenderán los supermercados este viernes 1 de mayo?

  • Plaza Vea, Metro y Tottus:
    • Atención de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. en todas sus tiendas.
  • Vivanda:
    • Abierto de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. en todos sus locales.
  • Makro:
    • Horario de 7:30 a.m. a 9:00 p.m. a nivel nacional.
  • Wong:
    • En Lima: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • En Trujillo: de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Mass:
    • Atención de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Centros comerciales abiertos el 1 de mayo: estos son los horarios

  • Jockey Plaza:
    • De 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Plaza Norte y Mall del Sur:
    • De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Real Plaza y La Rambla:
    • De 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Larcomar:
    • De 6:00 a.m. a 10:00 p.m. (aplica también para el 2 de mayo)
  • Mall Aventura:
    • Tiendas: 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
    • Restaurantes: 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
  • Mallplaza:
    • De 7:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • MegaPlaza:
    • De 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
  • Plaza San Miguel y Minka:
    • De 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Durante este 1 de mayo en Perú, los centros comerciales se perfilan como uno de los principales puntos de encuentro para quienes buscan entretenimiento, gastronomía o realizar compras.

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No obstante, se recomienda tomar precauciones ante la posible alta afluencia y verificar los horarios de atención de supermercados y malls antes de acudir, ya que algunas tiendas específicas podrían aplicar ajustes internos.

El origen del Día del Trabajo en Perú: así se logró la jornada laboral de 8 horas

Día del Trabajador - obreros - trabajadores peruanos - Perú - 30 de abril
Desde las primeras movilizaciones de los obreros hasta la institucionalización del feriado, el 1 de mayo refleja la conquista de derechos fundamentales para los trabajadores peruanos. (Composición Infobae: El Peruano)

El Día del Trabajador en Perú tiene su raíz en una serie de movilizaciones obreras que marcaron un antes y un después en la historia laboral del país. A inicios del siglo XX, gremios como panaderos, textiles y trabajadores de servicios iniciaron protestas que fueron ganando fuerza hasta convertirse en un paro general que impactó directamente la actividad económica en Lima y el Callao. Estas acciones colectivas no solo paralizaron fábricas y talleres, sino también servicios clave como el transporte y la banca, generando una presión social sin precedentes.

Este escenario llevó a que, en enero de 1919, el entonces presidente José Pardo firmara un decreto supremo que estableció la jornada laboral de 8 horas diarias, una medida que respondía a la creciente demanda de mejores condiciones de trabajo. La decisión no fue aislada: estuvo respaldada por la opinión pública, sectores intelectuales y medios de comunicación que comenzaron a visibilizar la necesidad de regular las condiciones laborales en el país.

A nivel internacional, esta conquista también estuvo influenciada por lo ocurrido en la Revuelta de Haymarket, en Estados Unidos, donde miles de trabajadores exigieron la reducción de la jornada laboral. Estos hechos impulsaron el movimiento sindical en América Latina y sirvieron de inspiración para las luchas en Perú. Desde entonces, el 1 de mayo se consolidó como una fecha simbólica que no solo recuerda la obtención de derechos laborales, sino también la capacidad de organización de los trabajadores para generar cambios estructurales.

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