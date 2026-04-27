Perú

Fin del monopolio de las apps bancarias: BCR lanzará TAPP, la plataforma para pagar con un solo clic, a fines del 2026

El sistema permitirá transferencias directas desde cualquier aplicación, reduciendo comisiones y abriendo el mercado a fintech, tecnológicas y nuevos actores

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El crecimiento de los pagos digitales en Perú ha alcanzado niveles históricos en los últimos años, impulsado por la adopción masiva de billeteras electrónicas, transferencias inmediatas y nuevas soluciones tecnológicas. En este escenario, el Banco Central de Reserva (BCR) acelera una de sus apuestas más ambiciosas: implementar un sistema que permita a los usuarios pagar y transferir dinero sin depender directamente de la aplicación de su banco.

Se trata de la iniciación de pagos, un modelo que forma parte de la cuarta fase de la interoperabilidad financiera en el país y que estará respaldado por TAPP (Transferencias Automáticas de Pagos Peruanos), una plataforma pública de pagos digitales que entraría en funcionamiento hacia finales de 2026. Con esta iniciativa, el BCR busca abrir el mercado a nuevos competidores, reducir costos y ampliar el acceso a servicios financieros en un país donde la informalidad aún representa un reto clave.

Qué es la iniciación de pagos y cómo cambiará el uso de billeteras digitales

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La iniciación de pagos introduce un cambio estructural en la forma en que se realizan las transacciones. A diferencia del modelo actual, donde el usuario debe operar desde la app de su banco o una billetera específica, este sistema permitirá que cualquier aplicación autorizada pueda iniciar pagos directamente desde la cuenta del cliente.

Esto significa que una persona podrá usar una app distinta —como una fintech o incluso una plataforma de servicios— para transferir dinero o pagar en un comercio, sin necesidad de abrir la aplicación de su entidad financiera. Todo se realizará con el consentimiento del usuario, quien mantiene el control de su cuenta en todo momento.

Este esquema, conocido como open payment, amplía el ecosistema de pagos al permitir la participación de nuevos actores. Empresas tecnológicas, fintech y compañías de telecomunicaciones podrán ofrecer soluciones de pago sin necesidad de administrar cuentas bancarias, lo que dinamiza la competencia frente a los modelos tradicionales.

Además, al tratarse de transferencias directas de cuenta a cuenta, se espera una reducción en los costos de intermediación. Esto podría impactar en menores comisiones para usuarios y comercios, especialmente frente a alternativas como tarjetas de crédito o débito, que actualmente dominan buena parte del mercado.

El interés ya se refleja en distintos sectores. Entidades financieras tradicionales, bancos digitales y billeteras de alcance regional han comenzado a evaluar su ingreso a este nuevo esquema. Todo ello en un contexto donde la reciente ley de pagos digitales, vigente desde abril, establece los estándares que deberán cumplir las empresas que participen en la iniciación de pagos.

TAPP: la plataforma del BCR que busca impulsar la competencia en pagos digitales

Banco Central de Reserva - BCR
Banco Central de Reserva - BCR

Para que este modelo funcione, el BCR desarrolla TAPP, una infraestructura pública que permitirá la conexión entre aplicaciones y cuentas financieras. Esta plataforma será el soporte tecnológico que facilitará la ejecución de pagos de forma rápida, interoperable y segura.

Inspirada en sistemas internacionales como el de la India, TAPP entraría en fase de pruebas entre junio y julio de 2026, con miras a iniciar operaciones hacia finales del año. Su implementación marcaría un hito en la digitalización del sistema financiero peruano, al ofrecer una alternativa pública frente a las soluciones privadas existentes.

El lanzamiento de esta plataforma se da en un contexto de crecimiento acelerado del ecosistema digital. Actualmente, los pagos digitales en Perú superan los 1,500 millones de operaciones mensuales, mientras que las transferencias interoperables ya alcanzan más de 270 millones cada mes. Además, el número de transacciones por persona pasó de 59 antes de la pandemia a más de 600 en 2025.

Desde el BCR destacan que este avance responde, en gran parte, al desarrollo de la interoperabilidad, que ha permitido conectar billeteras digitales, cuentas bancarias y empresas de dinero electrónico. Con la fase de iniciación de pagos, el objetivo es profundizar esta integración y permitir que más actores participen en la oferta de servicios.

En paralelo, la entidad también impulsa iniciativas complementarias como el dinero digital enfocado en zonas rurales, que ya cuenta con cientos de miles de usuarios. Estas acciones buscan ampliar la inclusión financiera y facilitar el acceso a herramientas que permitan realizar transacciones de manera más eficiente.

El despliegue de TAPP y la implementación de la iniciación de pagos se perfilan como uno de los cambios más relevantes en el sistema financiero peruano en los próximos años, en un escenario donde la tecnología y la competencia redefinen la forma en que las personas gestionan su dinero día a día.

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