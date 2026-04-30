Perú

Asesinan en Trujillo a Jorge Luis Alcalde, excandidato al Senado de Progresemos: atacantes dispararon a plena luz del día

Jorge Luis Alcalde, quien también era animalista, fue asesinado a tiros en su vehículo. La policía investiga posibles vínculos con extorsión o conflictos empresariales

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Trujillo

Un ataque armado terminó este miércoles con la vida de Jorge Luis Alcalde, excandidato al Senado por el partido Progresemos en La Libertad y activista animalista, cuando intentaba ingresar a su vehículo.

De acuerdo con testimonios citados por Exitosa, sujetos armados lo interceptaron y realizaron al menos cinco disparos a plena luz del día. Alcalde, de 58 años, fue trasladado al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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La familia no ha realizado declaraciones públicas sobre posibles amenazas previas, mientras que la Policía Nacional (PNP) mantiene acordonada la zona y revisa las cámaras de seguridad con el fin de identificar a los responsables.

La víctima, que fue excluido del proceso electoral por omitir una sentencia judicial, era reconocido por su labor social al presidir la fundación animalista “Tus patas en mis manos” y gestionar un albergue para perros y un hospital veterinario, iniciativas que le dieron reconocimiento en la comunidad local.

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Hospital de Trujillo
Gobierno suscribió contrato para construcción de Hospital Regional Docente de Trujillo .Foto: Defensoría del Pueblo

Testigos señalaron que, al momento del ataque, transportaba costales de comida para animales y llevaba a una de sus mascotas. Fuentes policiales consultadas por la emisora señalaron que una de las principales hipótesis vincula el crimen a posibles actos de extorsión o conflictos relacionados con sus actividades empresariales, ya que Alcalde era dueño de terrenos y negocios en la ciudad.

Se presume la existencia de un intento de extorsión, solicitud de dinero o algún litigio pendiente. El Ministerio Público y la PNP coordinan diligencias para recolectar pruebas y avanzar en la investigación, aunque hasta ahora no se han realizado detenciones ni se ha identificado a los responsables.

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