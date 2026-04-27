José María Balcázar cobró más de 50 mil soles en marzo como presidente, según portal de Transparencia

José María Balcázar asumió la presidencia interina el 18 de febrero y recibió 50.980,8 soles en marzo, monto correspondiente únicamente a su remuneración como titular del Ejecutivo bajo el régimen de la Ley Servi

El presidente interino José María Balcázar recibió más de 50 mil soles por ejercer el cargo desde el 18 de febrero, fecha en la que juró tras obtener la mayoría en la votación del hemiciclo luego de la destitución de su antecesor, José Jerí, según el portal de Transparencia.

El monto total asciende a 50.980,8 soles y corresponde a su remuneración de marzo como titular del Ejecutivo bajo el régimen laboral de la Ley Servir, sin incluir otros conceptos adicionales en el detalle de ingresos.

El periodista Carlos Viguria recordó en su cuenta de X que, a diferencia de Jerí, cuya remuneración se incluía en la planilla del Congreso, en el caso de Balcázar el salario está asignado a la Secretaría General del Despacho Presidencial.

En el mismo periodo, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, percibió un ingreso mensual de 13.000 soles, también bajo la Ley Servir, según el mismo portal de Transparencia. El registro oficial no reporta incentivos, honorarios ni otros pagos adicionales para esta función.

A diferencia de su antecesor, José Jerí, cuyo sueldo provenía de la planilla del Congreso, el salario de Balcázar está asignado a la Secretaría General del Despacho Presidencial

Balcázar, de 83 años, asumió como jefe de Estado temporal con la tarea de dirigir el Gobierno durante cinco meses, hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el mando presidencial a quien resulte electo en los comicios del pasado 12 de abril.

Con 64 votos, el entonces parlamentario sorprendió al imponerse en la votación del Congreso a María del Carmen Alva, quien obtuvo 46 votos pese a partir como favorita para el cargo, luego de haber presidido el Legislativo en el periodo 2021-2022, periodo en que se destacó por una confrontación sostenida con el Gobierno de Castillo.

Balcázar logró imponerse a la parlamentaria con el apoyo de Perú Libre y de partidos que alcanzaron acuerdo para formar parte del Gobierno, como Alianza Para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP), liderados por los candidatos presidenciales César Acuña y José Luna, respectivamente.

Jerí, quien lo antecedió en el cargo, había declarado que no percibía “sueldo por Palacio de Gobierno”, sino que continuaba con su asignación por función congresal, que actualmente llega a 11.000 soles.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo, percibió un ingreso mensual de 13.000 soles bajo el mismo régimen

De esta manera, descartó haber recibido 35.568 soles mensuales que fijó la administración de la expresidenta Dina Boluarte, cuyo sueldo ya superaba ligeramente el de los últimos mandatarios. Durante ese período, la remuneración asignada a la jefa de Estado se incrementó hasta alcanzar un monto cercano a 35 veces el ingreso mínimo vigente (1.025 soles).

Los presidentes previos, Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), percibían al mes 15.600 soles.

Desaprobado

Según una encuesta de CPI Research, el 49,6% de los peruanos rechaza la gestión de Balcázar y solo el 14,7% la respalda, mientras que un 35,7% no expresa posición.

En Lima y Callao, el rechazo alcanza el 62,8%, frente al 42,2% en otras zonas. El apoyo más alto aparece en la Sierra Centro, Oriente y Sur, con 19,8%. Entre los hombres, el rechazo llega al 51,1% y en las mujeres, al 48,2%. El segmento de 18 a 24 años presenta el mayor nivel de aprobación, con 17,1%. El sondeo incluyó a 1.300 encuestados en 21 regiones y presenta un margen de error de ±2,7%.