Ministerio del Interior encargará a FAME la compra de 31.045 pistolas para la Policía tras anulada licitación internacional

El proceso de licitación internacional iniciado en 2025 fue anulado de oficio por irregularidades detectadas

El Ministerio del Interior encargará a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) la compra de 31.045 pistolas calibre 9x19 mm destinadas a la Policía Nacional (PNP), en el marco de las acciones orientadas a reforzar su capacidad operativa frente a la criminalidad, según documentos revisados este miércoles por Infobae Perú.

La medida se adopta tras la anulación de un proceso convocado en octubre de 2025, que contemplaba la adquisición del armamento mediante licitación internacional. Dicho procedimiento fue declarado nulo de oficio en noviembre del mismo año debido a “vicios” identificados en el proceso, conforme a la recomendación de la Secretaría de la Dirección de Administración de la PNP.

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Posteriormente, en febrero pasado, el área competente ratificó la necesidad de renovar el equipamiento y, a partir de esta confirmación, el sector inició las gestiones para aplicar la modalidad de adquisición por encargo a FAME, de acuerdo con la normativa vigente.

Un informe técnico señaló que recurrir a una licitación internacional, pese a la existencia de oferta nacional adecuada, habría implicado “riesgos elevados de nulidad, eventuales responsabilidades administrativas y posibles afectaciones a los objetivos institucionales”. En contraste, la alternativa de FAME permite asegurar la “trazabilidad y el control” del proceso.

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El Ministerio del Interior optó por la modalidad de encargo a FAME como alternativa legal y viable.

El marco normativo faculta a esta empresa estatal a proveer sistemas de armas y equipamiento a entidades públicas bajo la modalidad de encargo, siempre que cumpla el rol estratégico asignado.

En esa línea, en 2019 el Ministerio emitió una resolución que incorporó las pistolas calibre 9x19 mm en el listado de adquisiciones estratégicas para la institución policial. Asimismo, existe un Convenio Marco de Cooperación entre ambas entidades que establece el procedimiento aplicable en estos casos.

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De acuerdo con información obtenida por este medio, el precio cotizado por FAME asciende a 1.049 dólares por unidad. La propuesta incluye la pistola IWI Jericho RPSL calibre 9x19 mm, junto con tres cargadores de 17 cartuchos, miras con tritio (delantera y posterior), tres backstraps, kit de limpieza, manual en español, estuche de transporte y armazón con riel Picatinny.

Una fuente de esta cartera, presidida por el ministro José Zapata Morante, indicó que la decisión de emplear la modalidad de encargo a FAME “no responde a criterios discrecionales, sino al cumplimiento de una obligación legal expresa”.

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En febrero se registraron 196 homicidios, en su mayoría con armas de fuego, y 1.258 denuncias por extorsión, según la Policía Nacional

Ola criminal

En medio de las elecciones presidenciales, los asesinatos y los ataques armados contra unidades y conductores de transporte público, así como los robos, extorsiones y atentados dirigidos a artistas, pequeños y medianos empresarios, entre otros sectores, persisten y alimentan una percepción de peligro que no se experimentaba en el país sudamericano desde hace décadas.

La PNP reportó 196 homicidios solo en febrero, de los cuales el 76 % se cometió con arma de fuego, y recibió 1.258 denuncias por extorsión. Aunque las cifras resultan elevadas, el jefe de la institución, Óscar Arriola, afirmó en una emisora local que los homicidios han caído un 9 % y las extorsiones un 39 % en lo que va de 2026.

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Las demandas principales para las elecciones giran en torno a soluciones para la inseguridad y la corrupción que ampara al crimen organizado. Según el barómetro de las Américas elaborado por Lapop Lab, Center for Global Democracy, el Instituto Kellogg, IEP y el Instituto Bicentenario, el 72 % de las personas encuestadas identificó la inseguridad (57 %) y la corrupción (15 %) como los principales problemas del país, seguidos por la situación económica.