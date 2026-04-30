César Cueto viajó al Vaticano para regalarle camiseta de Alianza Lima a León XIV: “Es un orgullo que el papa sea no solo peruano, sino ‘blanquiazul’”

César Cueto hizo entrega de la camiseta 'blanquiazul' a León XIV en El Vaticano. - Crédito: Alianza Lima

El embajador leyenda de Alianza Lima, César Cueto, realizó una visita especial a El Vaticano durante la última semana. El motivo principal del viaje fue entregar personalmente la camiseta titular 2026 del club al actual papa, León XIV, quien posee la nacionalidad peruana desde su labor como obispo en Chiclayo.

La reunión entre Cueto y el Sumo Pontífice no solo representó un encuentro entre dos figuras muy queridas en Perú, sino también un gesto simbólico de la institución futbolística hacia un reconocido seguidor del equipo. El propio ‘Poeta de la Zurda’ expresó: “Es un honor para mí estar en El Vaticano haciéndole entrega de este gran detalle por parte de la institución, el equipo más grande del Perú: Alianza Lima”.

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La camiseta personalizada que recibió el papa León XIV en la Santa Sede. - Crédito: Tiendas 1901

La relación entre el Papa León XIV y el club trasciende lo deportivo. Desde hace años, se sabe que comparte la pasión por el fútbol y, en particular, por el equipo del pueblo. Con este acto, Alianza Lima buscó no solo bendecir la camiseta, sino también fortalecer los lazos entre la comunidad peruana y la Iglesia Católica.

La directiva del club aprovechó la ocasión para saludar afectuosamente a la máxima autoridad católica, reafirmando el orgullo de que el papa comparta los colores ‘blanquiazules’ y el sentimiento popular que identifica a millones de peruanos.

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Vinculado a Alianza Lima

Aunque Robert Prevost Martínez —nombre secular del Sumo Pontífice— ha preferido mantener en silencio su preferencia futbolística, varios religiosos vinculados a su trayectoria en Perú han asegurado que el estadounidense-peruano es un simpatizante auténtico de Alianza Lima, club tradicional del balompié incaico.

Al momento que Prevost fue confirmado como el nuevo líder de la iglesia católica en un cónclave que duró dos días, la institución de La Victoria celebró su nominación como León XIV con una publicación especial compartida en redes sociales. “¡𝑫𝒆𝒍 𝒑𝒖𝒆𝒃𝒍𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒎𝒖𝒏𝒅𝒐! 𝑼𝒏𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒆, 𝒐𝒕𝒓𝒐 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒇𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍, 𝒑𝒆𝒓𝒐 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒓𝒂𝒛𝒐́𝒏”.

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Alianza Lima confirmó que el papa León XIV es hincha blanquiazul con emotiva publicación. - Crédito: @ClubALOficial

A partir de entonces, Prevost Martínez ha sido vinculado fuertemente con Alianza Lima. De hecho, en un par de oportunidades recibió la camiseta ‘íntima’ en el Vaticano. El primero en hacérsela llegar fue el exportero George Forsyth y en otra oportunidad devolvió una elástica personalizada firmada que le mandaron desde un grupo oficial.

De acuerdo con el periodista Renzo Gómez Vega, autor del libro ‘El Papa Peruano’, León XIV “es hincha de Alianza Lima” y “ese fervor obedece a cómo él se identificó con la tragedia que ocurrió en 1987, con el accidente del Fokker”.

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Visita en suspenso

La noticia sobre la posible visita de León XIV a Perú suscitó una marcada emoción entre los peruanos, quienes recibieron con entusiasmo la información inicial sobre la llegada del Santo Padre al país.

La Conferencia Episcopal Peruana comunicó que Robert Prevost estaría arribando a suelo nacional entre los meses de noviembre y diciembre del año en curso. Este anuncio se difundió a través de los canales oficiales de la Iglesia, incrementando la atención sobre el posible desarrollo de una agenda pastoral significativa en territorio peruano.

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La comisión de la Conferencia Episcopal se reunirá para definir la agenda definitiva de León XIV en territorio peruano. - Reuters / Google Maps

Sin embargo, el Sumo Pontífice precisó posteriormente que su traslado a América Latina “no está confirmado”. Esta aclaración introdujo una dosis de incertidumbre respecto a la materialización del viaje, haciendo que las expectativas iniciales se transformaran en cautela.

Mientras tanto, las comunidades católicas establecidas en Perú continúan a la espera de definiciones sobre la posible presencia de León XIV. El papa, quien recientemente realizó su primera gira internacional como líder de la Iglesia en África, mantiene a la feligresía peruana atenta a cualquier novedad respecto a la agenda papal en la región.

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