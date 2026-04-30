Velan en Callao a Alexander Vinces, profesor de artes marciales asesinado frente a su academia

Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao.

Una ráfaga de balas terminó con la vida de Alexander Edilberto Vinces Paiva, campeón de artes marciales mixtas y referente en el Callao, cuando salía de la academia que dirigía.

El ataque ocurrió el lunes 27 de abril, poco después de las 10:30 de la noche, en la cuadra 2 de la avenida Comandante Pérez Salmón. Dos sujetos armados emboscaron a Vinces y a un alumno de 25 años, identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Sebastián Estefano Padilla Herrera, cuando ambos abandonaban el local tras una jornada de entrenamiento.

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La escena del crimen fue descrita por testigos como un ataque coordinado. Los agresores, a bordo de un automóvil rojo con lunas polarizadas, esperaron el momento preciso para interceptar a las víctimas, ejecutando al menos dieciséis disparos antes de escapar.

El impacto del suceso se reflejó en la rápida movilización de vecinos y servicios de emergencia, que trasladaron a Vinces y a su alumno al hospital Daniel Alcides Carrión. El instructor, de 44 años, falleció poco después de su ingreso, mientras que Padilla Herrera permanece internado en estado crítico, bajo observación médica.

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La Policía Nacional inició diligencias en la zona, recolectando casquillos de bala y revisando grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Las autoridades consideran que las imágenes captadas podrían resultar determinantes para identificar la ruta de huida y la placa del vehículo utilizado por los sicarios. Además, la avenida donde ocurrió el crimen permanece parcialmente cerrada en sus intersecciones principales, lo que podría aportar pistas relevantes sobre la fuga.

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Alexander Edilberto Vinces Paiva, un reconocido campeón y profesor de artes marciales mixtas (MMA) de 44 años, fue brutalmente asesinado de 16 balazos al salir de su academia en el Callao. El ataque, perpetrado por sicarios que lo esperaban, también dejó a uno de sus alumnos herido.

Legado y dolo

El velatorio de Alexander Vinces se convirtió en un punto de encuentro para familiares, colegas y estudiantes. La vivienda donde se realiza la ceremonia, ubicada en el primer puerto, permanece rodeada por coronas de flores y mensajes de despedida enviados por academias de artes marciales y por la comunidad.

“Descansa en paz, Vinces, siempre serás parte de nuestra familia. Tu fuerza, tu pasión y tu espíritu de lucha dejaron una huella imborrable. Tu legado vivirá siempre”, se lee en una de las dedicatorias enviadas por la academia Course of Fight.

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Vinces era conocido en el ambiente deportivo como “Gallo Negro”, y durante más de una década formó a varias generaciones en disciplinas como artes marciales mixtas, lucha libre, boxeo y Muay Thai.

Recientemente, había alcanzado un título en el Torneo Perú Grappling. A través de sus redes sociales, compartía sus logros y animaba a jóvenes del Callao a elegir el deporte como camino de superación. Su figura se asocia con el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento personal a atletas de todas las edades.

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El crimen ha dejado en la orfandad a dos menores de edad. La academia Vinces Fight, en un comunicado público, anunció el cese temporal de sus actividades y agradeció las muestras de solidaridad.

Las autoridades no han precisado el móvil del ataque, aunque manejan distintas hipótesis, incluida la posibilidad de un ajuste de cuentas ligado a hechos previos no especificados.

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El proceso de investigación sigue abierto y la familia de Vinces ha solicitado privacidad y ha restringido el acceso de la prensa al velatorio, priorizando la seguridad y el recogimiento tras el hecho violento.