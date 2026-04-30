Perú

Velan en Callao a Alexander Vinces, profesor de artes marciales asesinado frente a su academia

Las muestras de duelo y los mensajes de apoyo se multiplican en el velorio del conocido profesor, cuya muerte a manos de sicarios ha dejado a dos menores en la orfandad

Guardar
Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao.
Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao.

Una ráfaga de balas terminó con la vida de Alexander Edilberto Vinces Paiva, campeón de artes marciales mixtas y referente en el Callao, cuando salía de la academia que dirigía.

El ataque ocurrió el lunes 27 de abril, poco después de las 10:30 de la noche, en la cuadra 2 de la avenida Comandante Pérez Salmón. Dos sujetos armados emboscaron a Vinces y a un alumno de 25 años, identificados por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Sebastián Estefano Padilla Herrera, cuando ambos abandonaban el local tras una jornada de entrenamiento.

PUBLICIDAD

La escena del crimen fue descrita por testigos como un ataque coordinado. Los agresores, a bordo de un automóvil rojo con lunas polarizadas, esperaron el momento preciso para interceptar a las víctimas, ejecutando al menos dieciséis disparos antes de escapar.

El impacto del suceso se reflejó en la rápida movilización de vecinos y servicios de emergencia, que trasladaron a Vinces y a su alumno al hospital Daniel Alcides Carrión. El instructor, de 44 años, falleció poco después de su ingreso, mientras que Padilla Herrera permanece internado en estado crítico, bajo observación médica.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional inició diligencias en la zona, recolectando casquillos de bala y revisando grabaciones de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Las autoridades consideran que las imágenes captadas podrían resultar determinantes para identificar la ruta de huida y la placa del vehículo utilizado por los sicarios. Además, la avenida donde ocurrió el crimen permanece parcialmente cerrada en sus intersecciones principales, lo que podría aportar pistas relevantes sobre la fuga.

Alexander Edilberto Vinces Paiva, un reconocido campeón y profesor de artes marciales mixtas (MMA) de 44 años, fue brutalmente asesinado de 16 balazos al salir de su academia en el Callao. El ataque, perpetrado por sicarios que lo esperaban, también dejó a uno de sus alumnos herido.

Legado y dolo

El velatorio de Alexander Vinces se convirtió en un punto de encuentro para familiares, colegas y estudiantes. La vivienda donde se realiza la ceremonia, ubicada en el primer puerto, permanece rodeada por coronas de flores y mensajes de despedida enviados por academias de artes marciales y por la comunidad.

“Descansa en paz, Vinces, siempre serás parte de nuestra familia. Tu fuerza, tu pasión y tu espíritu de lucha dejaron una huella imborrable. Tu legado vivirá siempre”, se lee en una de las dedicatorias enviadas por la academia Course of Fight.

Vinces era conocido en el ambiente deportivo como “Gallo Negro”, y durante más de una década formó a varias generaciones en disciplinas como artes marciales mixtas, lucha libre, boxeo y Muay Thai.

Recientemente, había alcanzado un título en el Torneo Perú Grappling. A través de sus redes sociales, compartía sus logros y animaba a jóvenes del Callao a elegir el deporte como camino de superación. Su figura se asocia con el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento personal a atletas de todas las edades.

El crimen ha dejado en la orfandad a dos menores de edad. La academia Vinces Fight, en un comunicado público, anunció el cese temporal de sus actividades y agradeció las muestras de solidaridad.

Las autoridades no han precisado el móvil del ataque, aunque manejan distintas hipótesis, incluida la posibilidad de un ajuste de cuentas ligado a hechos previos no especificados.

El proceso de investigación sigue abierto y la familia de Vinces ha solicitado privacidad y ha restringido el acceso de la prensa al velatorio, priorizando la seguridad y el recogimiento tras el hecho violento.

Temas Relacionados

CallaoArtes marcialesSicariosCrimen organizadoperu-noticias

Más Noticias

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Los protagonistas chocan por segundo año consecutivo. Los dos encuentros previos acabaron empatados. Cusco se presenta como la oportunidad de romper la paridad. Sigue las incidencias

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 3

El equipo ‘crema’ recibe a su rival uruguayo con la obligación de ganar para reencaminar su camino en el torneo continental. Revisa cómo están las ubicaciones

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 3

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

El pronunciamiento conjunto señala que las expresiones atribuidas al mandatario vulneran la memoria de millones de judíos asesinados por el régimen nazi

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Menopausia y alimentación: qué comer para reducir los sofocos y proteger el corazón

La caída de estrógenos que acompaña a la menopausia acelera la acumulación de grasa visceral y la pérdida de masa muscular. Una dieta basada en proteínas, calcio, vitamina D y fibra puede frenar ese deterioro y mejorar la calidad de vida en esta etapa

Menopausia y alimentación: qué comer para reducir los sofocos y proteger el corazón

Indecopi multó a estas dos entidades financieras por discriminar por edad en créditos

Las resoluciones en última instancia advierten que fijar límites etarios sin sustento técnico vulnera el derecho a la igualdad en el acceso al crédito y puede derivar en sanciones para las entidades financieras

Indecopi multó a estas dos entidades financieras por discriminar por edad en créditos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Embajadas de Alemania e Israel rechazan declaraciones de José Balcázar sobre judíos en la Segunda Guerra Mundial: “Es absurdo”

Un pasaporte vigente en su casa: la clave del pedido fiscal para impedir la salida del país de Piero Corvetto por riesgo de fuga

JNJ elegirá al nuevo jefe de la ONPE: este es el perfil y los requisitos que deben cumplir los candidatos

El nuevo jefe de la ONPE tomará juramento el próximo 3 de julio, según cronograma fijado por la JNJ

Renzo Reggiardo insiste en pedir al JNE elecciones complementarias y niega haber violado neutralidad electoral: “Revisen el video”

ENTRETENIMIENTO

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

‘Chavín de Huántar’ se corona como la película más vista en Netflix Perú y deja atrás a producciones internacionales

Rosángela Espinoza minimiza a Melissa Loza por no ir a la universidad: “La pisaste porque hace poco se graduó tu hija”

‘La Sustancia’ aclara que ya no tiene vínculo laboral con el cura Omar Sánchez tras grave denuncia por abuso sexual

Paul Michael tilda de ‘manipuladora’ a Pamela López durante discusión en ‘La Granja VIP’

Mayra Solari lanza indirecta en TikTok luego de polémica con Gabriela Herrera: “Claro que me dolió, pero existe el karma”

DEPORTES

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-0 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Nacional por fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano antes de jugar con Mineiro por fecha 3

César Cueto viajó al Vaticano para regalarle camiseta de Alianza Lima a León XIV: “Es un orgullo que el papa sea no solo peruano, sino ‘blanquiazul’”

Gregorio Pérez quedó sorprendido por salida de Álvaro Barco de la dirección deportiva de Universitario: “Unas horas antes tuve comunicación con él”