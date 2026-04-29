Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

En Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, el pitazo inicial se dará a las 23:00 horas, mientras que en México se desarrollará a las 20:00 horas. En España está previsto para las 04:00 horas del jueves 30 de abril.

El Universitario vs Nacional se jugará el miércoles 29 de abril en el Estadio Monumental a las 21:00 horas de Perú , Colombia y Ecuador. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami) comenzará a las 22:00 horas.

Infobae Perú ofrecerá cobertura en tiempo real con información previa al partido, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más relevantes del enfrentamiento.

El duelo entre Universitario vs Nacional, correspondiente a la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 , contará con transmisión en Perú y la mayoría de países sudamericanos a través de ESPN. En Argentina, la señal podrá verse por FOX Sports 3, mientras que en Chile estará habilitada por ESPN Premium. La plataforma Disney+ emitirá el encuentro en toda la región mediante streaming.

El paraguayo Carlos Benítez fue designado como árbitro principal para el encuentro entre Universitario y Nacional . Eduardo Cardozo y José Villagra actuarán como asistentes, y David Ojeda cumplirá el rol de cuarto árbitro. José Méndez estará a cargo del VAR, con Eduardo Britos como asistente.

En la presente edición de la Libertadores, Nacional mostró dos caras: debutó con un empate ante Coquimbo Unido en condición de visitante, pero luego se hizo fuerte en Montevideo al superar con autoridad a Deportes Tolima por 3-1. El equipo uruguayo buscará en Lima imponer su jerarquía continental y sacar provecho del momento de incertidumbre de Universitario, con el objetivo de afianzarse como líder del grupo y encaminar la clasificación a la siguiente fase.

Nacional de Uruguay no atraviesa su mejor momento en el campeonato local. El conjunto dirigido por Jorge Bava llega al partido tras caer en casa por 2-1 frente a Danubio , un resultado que dejó señales de alarma en el entorno del club. Pese al traspié, el ‘ bolso ’ mantiene la convicción de su potencial y apuesta por la experiencia de su plantel para volver a la senda del triunfo en la Copa.

La derrota de Universitario por 2-1 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura, dejó al equipo prácticamente sin opciones en la lucha por el título local. El golpe anímico fue duro para los dirigidos por Jorge Araujo , DT interino, pero la Copa Libertadores aparece esta semana como escenario para buscar una reacción inmediata frente a Nacional de Uruguay , en el mismo recinto.

En el plano internacional, Universitario tampoco ha logrado despejar dudas. El cuadro ’ crema ’ ocupa el último lugar de su grupo B en la Libertadores, tras igualar 1-1 ante Deportes Tolima y caer por 2-0 ante Coquimbo Unido en la segunda jornada. La falta de contundencia ofensiva y las dificultades para sostener el resultado en los momentos clave han impedido que el equipo sume victorias y compita de igual a igual en el torneo continental.

Universitario llega al duelo de Copa Libertadores en medio de un escenario adverso y con la necesidad de reencontrarse con el triunfo. El equipo dirigido por Jorge Araujo atraviesa una etapa de inestabilidad institucional y futbolística, marcada por la reciente salida de Javier Rabanal como entrenador y la renuncia de Álvaro Barco a la dirección deportiva. A nivel local, la situación se agravó tras la inesperada derrota por 2-1 ante Alianza Atlético en el estadio Monumental, resultado que profundizó la preocupación en la interna del club y generó cuestionamientos sobre el funcionamiento colectivo.

¡Día de partido! Universitario de Deportes se medirá en condición de local contra Nacional de Uruguay hoy, miércoles 29 de abril, en un duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El Estadio Monumental será el escenario de un cotejo clave para los ‘cremas’ , que quieren soñar con pasar a la siguiente etapa y urgen de sumar de a tres.

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