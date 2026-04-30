Hallazgo en el valle de Virú revela templos con fogones rituales de más de 4.000 años vinculados al culto al fuego en sociedades tempranas

Hallazgos en el valle de Virú, una zona clave para entender las primeras sociedades complejas en la costa norte peruana. Andina

Las investigaciones arqueológicas en la costa norte del Perú continúan aportando nuevas evidencias sobre las primeras formas de organización social en los Andes. En el valle de Virú, en la región La Libertad, recientes excavaciones abren una línea de análisis sobre las prácticas rituales vinculadas al fuego en tiempos remotos, en un contexto que remite a más de cuatro milenios de antigüedad.

El hallazgo, realizado por un equipo multidisciplinario, plantea nuevas interrogantes sobre la función simbólica de ciertos espacios arquitectónicos construidos por sociedades tempranas. La disposición de estructuras, así como la presencia de fogones ceremoniales, apunta a una posible función ritual que formaba parte de dinámicas sociales complejas.

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Las investigaciones no solo se centran en identificar estructuras, sino también en comprender la lógica cultural que dio origen a estos espacios. En ese marco, los trabajos recientes se insertan en una discusión más amplia sobre el surgimiento de formas organizadas de culto y su relación con el desarrollo social en el periodo Arcaico Tardío.

Excavaciones revelan estructuras ceremoniales en Cerrito 2

Uno de los principales focos de investigación se sitúa en la huaca Cerrito 2, donde el equipo del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI) ejecutó trabajos de excavación durante su cuarta temporada. Según información proporcionada a la Agencia Andina por el investigador Feren Castillo Luján, los trabajos se ampliaron tras la identificación previa de una esquina curva en la estructura.

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La intervención consistió en una unidad de excavación de 10 por 10 metros, desarrollada como parte de la investigación de David Ríos. En este espacio se identificó una plataforma con esquinas curvas, cuyos muros presentan enlucidos pintados en color amarillo ocre. Sobre esta plataforma se localizó un altar central.

El elemento más relevante corresponde a la presencia de dos fogones ceremoniales en el interior del altar. Esta evidencia refuerza la hipótesis de un espacio destinado a prácticas rituales vinculadas al fuego. Castillo indicó que el altar mide aproximadamente nueve metros por lado, lo que sugiere una construcción de dimensiones significativas dentro del conjunto arquitectónico.

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Cerrito 3 muestra recintos conectados y evidencia de fogón

Presencia de fogones ceremoniales en altares sugiere prácticas rituales organizadas desde hace más de 4.000 años. Andina

En paralelo, el equipo desarrolló excavaciones en la huaca Cerrito 3. En este sitio se habilitó una unidad de 15.5 metros de largo por 8 metros de ancho, como parte de las investigaciones dirigidas por Sonaly Chuyo, Eddie Carranza, Bruno Rojas y Fernanda Rodríguez, estudiantes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo.

Los trabajos permitieron identificar dos recintos principales: uno de planta cuadrangular con esquinas curvas y otro de forma circular. Ambos espacios presentan conexión mediante corredores, lo que evidencia una planificación arquitectónica orientada a la articulación interna del complejo.

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Los muros fueron construidos con adobes trapezoidales de aproximadamente 40 centímetros de largo por 15 de alto. Algunos sectores conservan enlucidos, aunque sin restos visibles de pintura mural. No obstante, se registraron indicios de pigmentación ocre.

En un tercer recinto se detectó un gran fogón, lo que sugiere nuevamente un posible uso ceremonial del espacio. El equipo indicó que esta interpretación aún requiere confirmación mediante futuras temporadas de excavación.

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Uno de los aspectos pendientes en la investigación corresponde a la cronología precisa de ambos sitios. Castillo explicó que será necesario aplicar pruebas de radiocarbono para determinar si las estructuras de Cerrito 2 y Cerrito 3 pertenecen al mismo periodo o si existe una secuencia temporal entre ellas.

Este análisis permitirá ubicar con mayor precisión el desarrollo de estas construcciones dentro del Arcaico Tardío, periodo comprendido entre el 2500 y 2000 antes de Cristo. La información contribuirá a establecer relaciones entre ambos espacios y su posible función dentro del valle de Virú.

Evidencias aportan datos sobre organización social temprana

Plataformas con esquinas curvas, recintos conectados y uso de adobes indican planificación y diseño simbólico. Andina

El hallazgo adquiere relevancia en el marco del estudio de las primeras sociedades complejas en la costa norte peruana. Castillo señaló a la Agencia Andina que “estas nuevas evidencias producto de las excavaciones Cerrito 2 y 3 nos están dando nuevas luces el rol del valle de Virú en el resurgimiento de la complejidad social en esta construcción de estos templos en el periodo Arcaico Tardío, es decir, entre el 2500 y 2000 antes de Cristo”.

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El investigador también sostuvo que “son hallazgos muy interesantes que nos ayudarán a comprender cómo las primeras sociedades complejizaron estos espacios que supuestamente están construidos para rituales al fuego, que poco a poco iremos interpretando con otros hallazgos, como ya lo hemos hechos en la huaca Tomabal”.

El desarrollo de las excavaciones cuenta con financiamiento del Centro Cultural Cine Chimú y del CReAAH de la Universidad de Rennes, Francia. Además, participan alrededor de 20 estudiantes de los ciclos VII y IX de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo.

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El equipo también destacó la colaboración de los propietarios de los terrenos agrícolas donde se ubican los sitios arqueológicos. Según Castillo, esta cooperación facilitó el desarrollo de las labores de campo y contribuyó a mejorar las condiciones de trabajo para los investigadores.

Las excavaciones continúan en curso y se prevé que nuevas temporadas permitan ampliar la información sobre estos espacios y su función dentro de las sociedades del antiguo valle de Virú.

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