Perú

Prima de Samahara Lobatón revela propuesta de matrimonio de Youna y aclara: “Siempre fui la primera”

Melody Cortez, vinculada sentimentalmente a Youna, salió al frente para desmentir las declaraciones de Samahara y aclarar que mantuvo una relación formal con el barbero.

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En una revelación que dejó a todos en shock, Melody Cortez confesó que Youna le propuso matrimonio en Miami, con anillo y en un helicóptero, mucho antes de su relación con Samahara Lobatón. YouTube: Q'Bochinche

La polémica entre Samahara Lobatón, Youna y Melody Cortez sumó un nuevo capítulo este miércoles 29 de abril, cuando Melody salió al frente en el programa Q’ Bochinche para desmentir las afirmaciones de la integrante de ‘La Granja VIP Perú’.

En una entrevista cargada de revelaciones, Melody aseguró que mantuvo una relación formal con el barbero y negó rotundamente habérselo “levantado”, como sugirió Samahara.

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Durante la conversación, la modelo que reside en Estados Unidos, precisó que no es prima de sangre de Samahara, sino “de cariño”, ya que es hija de una amiga cercana de Melissa Klug.

La joven relató que su historia con Youna comenzó cuando tenía quince años y que, tras retomar contacto tiempo después, vivieron juntos una relación en Estados Unidos. “Yo tuve una relación, no me lo levantaba en sus términos vulgares. Yo tenía una relación con él”, enfatizó en televisión.

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Melody Cortez en el set de Q’ Bochinche aclara su historia con Youna y responde a Samahara Lobatón.. YouTube: Q'Bochinche
Melody Cortez en el set de Q’ Bochinche aclara su historia con Youna y responde a Samahara Lobatón.. YouTube: Q'Bochinche

Melody Cortez responde a Samahara Lobatón

Melody Cortez aclaró que su vínculo con Youna fue serio y duradero, desmintiendo de forma directa las declaraciones de Samahara Lobatón, quien había insinuado que Melody “le robó” al padre de su hija.

“Primero, las personas no se roban. Les conté que la única situación que yo he tenido es la de Youna. La hija de una amiga de mi mamá se lo levantaba, se lo levantó dos o tres veces y yo después de cuatro años lo volví a ver y estuve con él cinco años y tuve una hija con él, no es lo mismo, para nada es lo mismo”, detalló Samahara previamente en La Granja VIP.

La entrevistada, sin embargo, sostuvo: “No tengo nada en contra de Youna, me solidarizo con él por todo lo que está pasando, me llevo súper bien con su familia, mi mejor amiga es familia de él, no tendría problema en conversar con él. Son cosas que se han dado pero han explotado por cómo Samahara lo ha llevado”.

La modelo también mencionó que, tras la reciente reconciliación entre Youna y Samahara, el barbero le envió un “like” a una foto de su estado en WhatsApp, situación que ella cortó de inmediato para evitar malentendidos.

“Yo le escribí y le dije que deje de hacer eso porque no quería problemas con su mujer”, afirmó.
Prima de Samahara Lobatón revela propuesta de matrimonio de Youna y aclara. YouTube: Q'Bochinche
Prima de Samahara Lobatón revela propuesta de matrimonio de Youna y aclara. YouTube: Q'Bochinche

Youna le hizo propuesta de matrimonio en helicóptero a Melody

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista en ‘Q’Bochinche’ fue la revelación de Melody Cortez sobre la propuesta de matrimonio que recibió de Youna.

“A mí sí me pidió matrimonio desde un helicóptero en Miami, con anillo y todo, a mí sí me lo pidió, él se quiere casar hace tiempo... Amiga, te estás enterando hermana, primicia. Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes...”, contó entre risas ante los conductores Samuel Suárez y Ric La Torre.

Melody relató que vivía en Miami mientras Youna residía en Virginia. “En una de esas va y me dice que tenía una sorpresa. Me sube a un Uber, me lleva a un lugar bien lejano, me llevó a un helicóptero privado, compartimos ahí”, recordó.

Durante el vuelo, Youna le entregó un anillo de compromiso. “Creo que a él le gusta pedir matrimonio con las cosas voladoras. Tengo el anillo, lo tengo todavía, los anillos no se devuelven. Fue un bonito recuerdo, fue bien romántico”, dijo.

¿Por qué Melody rechazó la propuesta de Youna?

A pesar del gesto romántico, Melody Cortez explicó que decidió rechazar la propuesta de matrimonio porque intuía que la presencia de Samahara Lobatón seguiría generando conflictos en su vida.

“Yo le dije que, aunque quisiera volver con él, no puedo porque no puedo aguantar a Samahara, Samahara es una piedra en el zapato”, sentenció.

Este episodio refuerza la versión de Melody respecto a la duración y seriedad de su vínculo con Youna, desmarcándose de cualquier insinuación de “arrebato” sentimental y sugiriendo que las tensiones actuales se deben más a la exposición pública y la actitud de Samahara que a rivalidades personales.

La reacción de Samahara Lobatón y el impacto en redes sociales

La declaración de Melody Cortez no tardó en generar repercusión mediática y debate en redes sociales, donde los seguidores del reality y del entorno de Melissa Klug se volcaron a comentar sobre el triángulo amoroso.

Mientras tanto, Samahara Lobatón, desde La Granja VIP, había reiterado que su “prima de cariño” solo tuvo encuentros casuales con Youna, minimizando la relación y sugiriendo que existió una traición.

En respuesta, Melody insistió en que su historia con el barbero fue transparente y pública, y que nunca buscó ocultar nada ni dañar a nadie. Además, señaló que la polémica se agravó por la forma en que Samahara llevó el tema al espacio televisivo.

Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.
Samahara Lobatón rompe su silencio sobre Youna: niega traición y arremete contra Gabriela Herrera. Captura: Panamericana TV.

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