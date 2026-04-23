Proveedor de los cazas F-16 afirma que el modelo que compró el Perú es “el más avanzado jamás producido”

Pilotos peruanos y estadounidenses realizan acrobacias y exhibiciones en la base aérea Las Palmas, en una jornada abierta al público y dedicada a la memoria de José Abelardo Quiñones| Andina

En medio de polémica por la inversión de USD 3.500 millones del dinero público por parte de la Fuerza Aérea del Perú para la compra de 12 aeronaves F-16 Block 70 a Lockheed Martin, proveedor estadounidense, para renovar su flota de combate, los altos directivos de la compañía se pronunciaron y aseguraron que el modelo de aeronave adquirida por el gobierno del Perú es “el más avanzado jamás producido”.

Según Mike Shoemaker, vicepresidente del Integrated Fighter Group de Lockheed Martin, esta adquisición reafirma las capacidades operativas del modelo: “La elección del F-16 por parte de Perú subraya el desempeño operacional y récord de combate incomparables de la aeronave, así como su capacidad para cumplir con los requisitos de defensa más exigentes”, afirmó, según recogió Lockheed Martin Aeronautics, la división aeronáutica de la empresa estadounidense.

Estos aviones incorporan tecnología avanzada, sistemas de radar y armamento que, de acuerdo con el fabricante, proporcionan a los pilotos mejores condiciones de conciencia situacional y mayor protección en sus misiones. Shoemaker subrayó el alcance de la operación: “Estamos orgullosos de que el F-16 más avanzado jamás producido ayude a proteger la soberanía nacional de Perú, mientras refuerza la asociación duradera entre nuestros países”, expresó la división aeronáutica.

Gobierno de Balcázar evalúa postergar compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La fabricación de los nuevos cazas peruanos se realizará en Greenville, Carolina del Sur. Shoemaker indicó que la “cooperación entre las bases industriales de defensa de Estados Unidos y de aliados siempre ha sido una fuente compartida de seguridad y beneficio económico”, según el mismo comunicado de Lockheed Martin Aeronautics.

El programa contempla también la posibilidad de colaboración industrial y nuevos servicios, lo que, según Shoemaker, promoverá el “crecimiento económico de todos los socios”.

Compra de los caza F-16 motivó la renuncia de dos ministros

Pese a que la compra sí procedió y las primeras unidades llegarán a Lima en los próximos días, el presidente José María Balcázar afirmó en múltiples oportunidades que el gran desembolso de dinero debería hacerlo el próximo gobierno, por lo que esta adquisición se retrasaría al menos dos meses más.

Ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino presentó su renuncia al cargo por discrepancias sustantivas en la compra de aviones caza. Latina

Sin embargo, la negativa del mandatario sobre la compra de aviones F-16 generó renuncias en el gabinete. Carlos Díaz, entonces titular del Ministerio de Defensa, y Hugo de Zela, excanciller, confirmaron su dimisión como ministros de Estado el miércoles 22 de abril en horas de la mañana.

En entrevista con RPP, los exministros explicaron las razones de su decisión y advirtieron sobre la delicada situación en la que queda el Perú tras la decisión unilateral de Balcázar de no continuar con el acuerdo.

Según relataron, el viernes 17 debía firmarse el contrato, pero se enteraron por televisión nacional de que esto no ocurriría. De inmediato, De Zela, Díaz y el premier, Luis Arroyo, solicitaron una reunión con el mandatario para explicarle por qué esta decisión perjudicaría al país.

José María Balcázar ofrece mensaje a la Nación ante la renuncia de dos ministros de Estado por compra de aviones F-16. TV Perú

Balcázar se negó a escucharlos y, en los días siguientes, ratificó su postura de que la compra de los aviones se concretaría recién en el próximo gobierno.

En medio de la confusión, el presidente decidió emitir un mensaje a la nación en el que indicó que su gestión no tuvo “otra intención sino de hacer de que los dineros del Estado se graven adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país”. Y para ello, dice, necesta “tener caja, tener capital para poder afrontar tremendos desafíos que tenemos, que se ha ido acumulando año tras año”.