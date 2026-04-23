Giancarlo Granda rechazó ‘camita’ en Universitario, pero dejó ácida crítica a directiva por bajo nivel con Javier Rabanal: “Fueron 4 meses perdidos”

El periodista deportivo resaltó la victoria de la 'U' y dejó picante mensaje por Javier Rabanal. (Video: Radio Nacional)

Universitario de Deportes logró una contundente victoria como local con un 4-1 sobre Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental, durante la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado permitió al equipo crema cortar una racha negativa de tres partidos consecutivos sin ganar entre el campeonato doméstico y la Copa Libertadores, una seguidilla que derivó en la salida del técnico Javier Rabanal.

La actuación de la ‘U’ fue objeto de análisis por parte de Giancarlo Granda, quien elogió el desempeño del conjunto local, pero dirigió duras críticas hacia el ‘rico garci’ y el DT Sebastián Domínguez. “No le quiero quitar un solo ápice de mérito a la ‘U’, que jugó muy bien, pero se enfrentó a un equipo que es muy malo”, fueron sus primeras palabras en Radio Nacional.

El periodista deportivo puntualizó que el entrenador argentino, “no sé de dónde lo sacaron, era cero análisis, cero investigación”. A la vez que sostuvo que Domínguez “es un técnico que no le ha ido bien en el fútbol argentino y acá claramente le abrimos la puerta a cualquiera”. Además, recordó el paso previo del técnico rival en medios internacionales: “Domínguez demostró ser un gran comentarista cuando estaba en la cadena internacional, pero una cosa es comentar y otra es estar al borde del campo; y al borde del campo le ha ido muy mal”.

Alex Valera su firmó su doblete ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental. - créditos: Universitario

Giancarlo Granda y su crítica a la directiva de Universitario por traer a Javier Rabanal

Durante su intervención, Giancarlo Granda no solo analizó el desempeño técnico en el terreno de juego, sino que apuntó sus comentarios hacia la toma de decisiones dirigenciales en Universitario. De acuerdo con el comentarista, la ‘U’ “jugó al ritmo de Fossati y de Bustos”, en referencia a ex entrenadores del club, claves en el tricampeonato nacional

El ‘Flaco’ compartió: “Algunos dicen que le hicieron la ‘camita’ al entrenador. Y me cuesta creer que un futbolista vaya para atrás y perder, pero a veces son indicaciones del entrenador con las cuales no te sientes cómodo. Son entrenadores distintos. Ayer la ‘U’ volvió a ser el equipo directo que dejó de ser con Rabanal, entonces creo que fueron cuatro meses perdidos”.

Sobre el rendimiento de los jugadores durante la gestión de Javier Rabanal, Granda subrayó: “Todos los jugadores bajaron su nivel y cuando pasa eso, el problema ya no son los futbolistas, sino el entrenador, que lamentablemente no logró convencer al futbolista”. Añadió que, en su opinión, en el elenco ‘merengue’ “no lo aguantaban al técnico porque no lo entendían, pedía cosas que ellos no estaban acostumbrados”.

El cuadro 'crema' se recuperó de las derrotas y goleó 4-1 a los cusqueños en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Consultado sobre la posible actitud de los jugadores frente al comando técnico, Granda respondió: “¿Futbolistas engreídos? No. En la ‘U’ fueron a buscar a un entrenador para cambiar todo cuando tenían algo que les funcionaba. Tenías que seguir la misma línea. Ahora hay que recomponer todo de nuevo”.

Giancarlo Granda sobre el futuro de Jorge Araujo en Universitario

En cuanto al futuro inmediato de Universitario de Deportes, Giancarlo Granda abordó la situación que enfrenta el interino Jorge Araujo tras la salida de Rabanal. “Yo creo que la ‘U’ va a ir a buscar un técnico y no porque dude de la capacidad de Jorge Araujo. Yo creo que Araujo es un técnico muy capaz, sin embargo, es por el momento en el cual vive Universitario, que el fin de semana va a tener que enfrentarse a Alianza Atlético de Sullana y que luego tendrá un partido trascendental ante Nacional de Uruguay”, indicó.

Ante la posibilidad de que ‘Coco’ continúe temporalmente al mando, el comuincador reveló un dato de conversación interna: “Alguno me decía ‘¿y si estiran el tema de Araujo hasta junio?’. Porque hasta junio Ricardo Gareca podría dirigir luego del Mundial. Vamos a ver qué es lo que lo que termina sucediendo”.