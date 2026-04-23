Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana: “Tiene el deseo de defender al país”

El técnico de la selección peruana detalló sobre su situación. Créditos: De Una / Ovación.

Antonio Rizola dialogó en profundidad con el programa De Una sobre la selección peruana de vóley. El entrenador brasileño abordó las próximas competencias de la ‘bicolor’ y se refirió a un tema recurrente: las hijas de Gaby Pérez del Solar.

En primer lugar, Rizola fue consultado por la hija mayor de Gaby, Ailani León. Confirmó su interés en convocarla, aunque señaló la principal dificultad: “Siempre estuvo. Ella misma, estando en Estados Unidos, como las otras que estudian allí, tienen dificultades para seguir el calendario internacional aquí”.

El técnico reveló también que, hace un par de meses, Gaby Pérez del Solar conversó con el presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas. “Gabriela hace dos meses ya había estado en la federación y Gino me dice: ‘Gabriela está aquí’. Le digo: ‘Pregúntale por las hijas, que quiero hablar con...’ Y no hubo tiempo de llegar allí, porque ella estaba en la federación. Y Gino habló con ella”.

En esa charla, la excentral confirmó el interés de su hija mayor de representar a Perú, aunque también reconoció que Ailani aún no se siente lista para alejarse de su familia. “Ella dice que estemos tranquilos, porque no tiene tanta decisión de apartarse de la mamá y estar aquí en Perú para jugar. Claro que tiene el deseo de defender al país. No es el momento y vamos a esperar ese momento”.

Rizola dejó en claro que comprende la postura de Ailani y que el seleccionado nacional la espera con las puertas abiertas: “Es claro que tiene ese deseo. Lo cierto es que, como joven, tiene sus miedos también. Y hay que entender eso. Ella fue criada prácticamente toda la vida allí”.

El técnico brasileño también pidió prestar atención a la segunda hija de Gaby Pérez del Solar, Sabrina León, quien podría sumarse al equipo en el futuro. “En hipótesis, son dos hijas. Una está un poco menos ligada al deporte y la otra mucho más. Y se dedica mucho a su escuela y trabaja. Y esta es la que está más presente allí”.

Antonio Rizola reveló si las hijas de Gaby Pérez del Solar serán convocadas a la selección peruana.

Rizola y su encuentro con Gaby Pérez del Solar

Por otro lado, Antonio Rizola relató que tuvo la oportunidad de saludar a Gaby Pérez del Solar antes del partido de ida entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis. El entrenador de la selección peruana se acercó al lugar donde se encontraba la exvoleibolista en el Polideportivo Lucha Fuentes.

“Fui a saludar a Gabriela. Yo estaba ahí en mi puesto mirando el partido. En el intervalo del segundo para el tercer set, salí, fui a saludarla, pedí una foto con ella, porque es un ídolo para mí, una persona espectacular. No pudimos hacer la foto porque había mucha gente, pero fui a saludarla y agradecerle por estar allí, porque su presencia es una valorización del campeonato”, comentó.

La leyenda del vóley peruano señaló que la DT de Géminis debería dirigir a la selección. (Video: Latina)

¿De que juegan las hijas de Gaby Pérez del Solar?

Se ha podido conocer más sobre las hijas de Gaby Pérez del Solar a través de los videos que la exjugadora comparte en su cuenta de Instagram. Ailani León, de aproximadamente 17 años y una estatura cercana a 1,90 metros, juega como central y se destaca en las jugadas de pelota corta y bloqueo.

Ailani es central en Estados Unidos. Créditos: Gaby Pérez del Solar / Instagram.

En cuanto a Sabrina León, tiene 15 años y posee un perfil versátil. En un video compartido por Gaby, se observa a su hija menor defendiendo, luego armando y finalmente atacando, demostrando dominio en las tres funciones. Esta polivalencia podría convertirla en un gran aporte para el vóley peruano.

Sabrina puede desempeñarse como levantadora, pegue o defensa. Créditos: Gaby Pérez del Solar / Instagram.