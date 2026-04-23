Erick Elera reacciona fastidiado tras ser vinculado a un ‘ampay’: “No tengo nada de qué hablar, son estupideces”

Tras ser vinculado a un supuesto caso de infidelidad, Erick Elera descartó cualquier relación con el escándalo y criticó la presión mediática y las especulaciones. Todo se filtra/ Panamericana TV

El actor y cantante Erick Elera fue consultado por la prensa luego de que su nombre comenzara a circular en redes sociales como posible protagonista de un nuevo ampay. La situación se generó tras el anuncio, por parte de Magaly TV La Firme, de que se expondría un caso de presunta infidelidad de una figura pública con una relación estable. Aunque finalmente el aludido fue el exfutbolista Reimond Manco, el rumor inicial incluyó a Elera, quien está casado con Allison Pastor.

La entrevista, realizada por el programa Todo se Filtra, abordó directamente el malestar del actor ante los señalamientos y especulaciones que surgieron en torno a su vida privada. Elera se mostró tajante y visiblemente incómodo ante los rumores.

“No tengo nada que hablar de eso, son estupideces, en serio. Por ahí la gente empezó a hablar. Ahora cualquiera puede decir cualquier cosa y de eso se agarran. Pero creo que ustedes ya me conocen, saben cómo soy yo. No me gusta estar en dimes y diretes, así que no tengo nada más que hablar de eso”, declaró el intérprete.

Este tipo de rumores no es nuevo para las figuras del espectáculo, pero en esta ocasión, Elera expresó su molestia por la rapidez con la que se difunden versiones sin pruebas, afectando no solo su imagen pública, sino también su entorno personal. Reconoció que la situación resultó incómoda: “Te voy a negar que no deja de ser incómodo”, admitió ante las cámaras.

Erick Elera rechazó los comentarios sobre su vida privada y aseguró que prefiere mantenerse al margen de los dimes y diretes.

Sin conflictos con Allison Pastor

Durante la conversación, el periodista de Todo se Filtra le preguntó si había tenido que abordar el tema con su esposa, Allison Pastor, ante la avalancha de comentarios y mensajes. Elera respondió con tranquilidad, asegurando que dentro de su familia existe confianza y buen diálogo. “No, todo tranquilo, todo tranquilo por ese lado. Pero sí, un poco fastidioso que todo el mundo, mucha gente escribiendo o hablando o dando por hecho algo que no existe”, respondió.

El actor reiteró su deseo de mantenerse al margen de polémicas y especulaciones, recalcando que su prioridad es su trabajo y su familia. “No me gusta estar en esos temas, o sea, dimes y diretes o... y nada más. Lamentablemente para la gente y para la prensa, porque es así, tú dices blanco y después dicen no, es negro, dices negro y oh, es blanco. Yo por eso siempre prefiero mantenerme al margen de todo. Siempre lo he dicho, yo estoy en este mundo porque amo lo que hago”, afirmó con firmeza.

Allison Pastor es pareja de Erick Elera.

La dinámica de los rumores se intensificó cuando, antes de la emisión del programa de Magaly Medina, diversas figuras y colegas comenzaron a comunicarse con Elera para consultarle sobre la posible difusión de un ampay que lo involucrara.

La situación también generó comentarios en el programa de Kurt Villavicencio, quien manifestó en vivo que Elera se había mostrado molesto por las insinuaciones y por la actitud de algunos colegas y periodistas. Según relató, el actor prefirió aclarar públicamente su posición para evitar que los rumores siguieran creciendo.

Por su parte, Erick Elera prefiere enfocarse en su vida profesional y no exponer su ámbito personal. Tiene una relación estable con Allison Pastor, quien también está involucrada en el mundo del espectáculo y conoce lo complicado que es mantener su vida privada lejos del foco público. El cantante tiene un hijo fruto de su relación, además de una hija mayor a raíz de una anterior compromiso.

Erick Elera y Lucho Paz lanzan 'Tramposa', una pegajosa cumbia.