Perú

Resultados Serums 2026-I: link oficial para conocer los puntajes de la evaluación del 19 de abril

El proceso habilita la inscripción para la adjudicación de plazas y establece fechas clave para revisión de puntajes y publicación de resultados finales

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El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud
El Minsa publica los resultados del Serums 2026-I tras la evaluación a casi 40,000 profesionales de la salud| Andina

Luego de varios días de espera, el Ministerio de Salud (Minsa) difundió los resultados de la evaluación nacional para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I. Cerca de 40 mil profesionales de la salud rindieron el examen el pasado 19 de abril en todos los departamentos del país, dando inicio al proceso para acceder a una de las 7,489 plazas remuneradas que ofrece el programa.

Desde ahora, los postulantes pueden consultar su puntaje individual en la plataforma oficial del Minsa, disponible en este enlace. Este paso resulta imprescindible para avanzar a la etapa de inscripción y posterior adjudicación de plazas, donde el orden de mérito conseguido en la evaluación determinará las prioridades al momento de elegir destino.

El Serums constituye una política clave para fortalecer la cobertura de salud en regiones apartadas, facilitando la presencia de profesionales en establecimientos del primer nivel de atención.

CMP denuncia intentos de estafa en adjudicación de plazas del SERUMS 2026-I. (Foto: Serums)
CMP denuncia intentos de estafa en adjudicación de plazas del SERUMS 2026-I. (Foto: Serums)

Cronograma oficial

El cronograma oficial establece que las solicitudes de revisión de puntaje se recibirán únicamente el 24 de abril. Tras el análisis de estos pedidos, el Minsa prevé publicar los resultados finales el 28 de abril.

La etapa de inscripción para la adjudicación de plazas Serums se desarrollará desde el 23 de abril a las 00:00 horas hasta el 28 de abril a las 23:59 horas, a través del Aplicativo Serums Digital. Las autoridades recomiendan a los postulantes revisar el instructivo, la oferta de plazas y el cronograma antes de inscribirse, documentos disponibles en el portal institucional.

En total, participaron 39,762 profesionales de distintas ramas de la salud, compitiendo por plazas que buscan reforzar los servicios en zonas de alta vulnerabilidad y con mayor déficit de atención sanitaria.

La evaluación representa la primera etapa del proceso. El puntaje obtenido establece el orden de mérito, factor que otorga prioridad al momento de seleccionar las plazas disponibles. No hay un puntaje mínimo aprobatorio; todos los participantes pueden postular, aunque el acceso a las plazas más solicitadas dependerá del lugar alcanzado en la lista.

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Plazas remuneradas

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 379-2026/MINSA, los profesionales que accedan a una plaza remunerada iniciarán sus funciones el 6 de mayo de 2026, con término previsto para el 30 de abril de 2027. En el caso de las plazas equivalentes, el periodo de servicio se desarrollará entre el 26 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.

En cuanto a la remuneración, quienes obtengan una plaza recibirán un ingreso mensual base de S/ 6,624 en el caso de médicos y de S/ 5,300 para otros profesionales de la salud. Además, el programa contempla bonificaciones adicionales por trabajar en zonas geográficas con condiciones especiales, fronteras, áreas declaradas en emergencia o con altos índices de pobreza.

Vacantes disponibles

- Cajamarca: 484

- Piura: 468

- Ayacucho: 450

- Apurímac: 423

- Huancavelica: 416

- Junín: 395

- La Libertad: 387

- Áncash: 381

- Huánuco: 372

- Cusco: 352

- Loreto: 278

- San Martín: 273

- Arequipa: 252

- Pasco: 248

- Ica: 229

- Amazonas: 220

- Ucayali: 194

- Lambayeque: 175

- Tumbes: 162

- Madre de Dios: 149

- Lima Región: 143

- Tacna: 126

- Moquegua: 121

- Callao: 49

- Lima Sur: 45

- Lima Norte: 42

- Lima Este: 35

- Lima Centro: 13

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