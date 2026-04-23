Nolberto Solano lanzó dura respuesta a Jean Ferrari y aclaró polémica con Alex Valera: “No salga con el papel de guardaespaldas”

El técnico nacional se pronunció luego de que el director general de fútbol de la Federación lo cuestionó. (Fútbol Satélite)

La labor de Agustín Lozano al frente de la Federación Peruana de Fútbol enfrenta cuestionamientos recurrentes derivados de los resultados insatisfactorios de las selecciones nacionales y el panorama general del balompié peruano. La situación ha generado malestar en diversos sectores ligados al fútbol y entre los aficionados.

En medio de este escenario crítico, Jean Ferrari, director general de la FPF, respondió de forma tajante a las declaraciones de Nolberto Solano. El exjugador había emitido comentarios severos sobre el desempeño y la gestión realizada en la sede de Videna, poniendo en duda la eficacia de los proyectos actuales.

Nolberto Solano lanzó fulminante respuesta a Jean Ferrari

El técnico de la selección de Pakistán aclaró la polémica con Alex Valera, donde se informó que habría minimizado al delantero de Universitario de Deportes y comparó con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Nolberto Solano fue tajante al desmentir dichas afirmaciones y explicó el propósito de sus declaraciones.

“Yo primero quiero aclarar que yo no he hablado con ninguna prensa escrita y en ningún momento di mi opinión sobre Valera. Es un chico que se ha hecho desde el fútbol; de venir de donde ha venido, tiene un mérito grandísimo. De estar en el fútbol playa y después llegar a la selección en un momento que me tocó compartir con él. Y bueno, y ahora es el nueve, hay que respaldarlo porque es el nueve que tenemos. No vamos a comparar a Valera con el nivel de Farfán y el nivel de Paolo Guerrero, primero por características y carrera. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No estoy hablando mal de Valera. Después, es un chico que se las va a tener que arreglar; hay que respaldarlo porque él es el que va a tener que aguantar todos los guantazos que se le van a venir a la selección, porque va a ser un camino duro para Mano Meneses”, disparó el popular ‘Ñol’ en entrevista con ‘Fútbol Satélite’.

El actual director general de fútbol de la Federación cuestionó a 'Ñol' y le recordó su etapa como técnico. (Video: Fútbol Satélite)

Además, Solano aprovechó para mandarle un mensaje a Jean Ferrari porque s fuerte crítica luego de que el DT cuestionara la gestión de Agustín Lozano en la Federación Peruana de Fútbol.

“Y yo sé que ha saltado nuestro amigo la Bruja. Por eso yo le digo madera barata a mi compadre Ferrari, porque me pica rápido. Entonces, yo he hablado con él, hemos hecho sub-17 y sub-20, todos juntos. He dicho que no salga con el papel de guardaespaldas, que haga su trabajo. Me da gusto que sea un futbolista que siga ahí metido en la federación y que haga lo que tenga que hacer, pero no tiene que estar defendiendo lo indefendible a veces. Entonces, es lo único que quiero aclarar, no quiero entrar en polémica. Yo he hablado con él, lo he llamado directamente, porque no somos amigos cercanos, pero hemos hecho todas las divisiones menores, hemos compartido. Entonces, le digo que tiene que respirar un poco cuando le hacen este tipo de preguntas”, añadió.

¿Qué dijo Jean Ferrari contra Nolberto Solano?

Jean Ferrari no se limitó a las críticas recientes y fue más allá de la coyuntura inmediata. El director general de la FPF recordó que, aunque Nolberto Solano tuvo una destacada carrera como futbolista, su etapa como entrenador no alcanzó el mismo nivel de consolidación ni impacto.

“Después de haber estado 10 años en la Federación y no has hecho absolutamente nada, habiendo pasado por una cantidad de equipos y donde tampoco le ha ido bien en ninguno. Estar mencionando que a Valera le va mal, ¿por qué? Es nuestro jugador, es nuestro ‘9′. Hay que motivarlo, hay que incentivarlo, hay que tenerlo bien para nuestra selección, para bien de nuestro país. No, comienzas a tirar mie..., eso no está bien, eso está mal”, precisó el directivo.