Receta de cheesecake de fresas

Cheesecake de gelatina roja decorado con una mezcla de fresas, frambuesas y moras, ideal para ocasiones especiales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprende a cocinar el exquisito cheesecake de Fresas, un postre que enamora a los paladares más exigentes con su textura suave y balance perfecto de dulzura.

Ingredientes del Cheesecake de Fresas

Antes de comenzar a cocinar, es importante contar con todos los ingredientes y utensilios necesarios para hacer este cheesecake. Para esta receta necesitarás los siguientes:

* 6 paquetes de Galletas

* 1 barra (90 g) de Mantequilla Sin Sal

* 1 Barra (200 g) de Queso Crema

* 1/2 Lata de leche condensada

* 4 Huevos

* 3 tazas de fresas

* 1/2 taza de azúcar rubia

Preparación de la base

Comienza por aplastar las galletas Morochas con un rodillo. Una vez molidas, mezcla con la mantequilla derretida hasta formar una masa compacta. Colócala en un molde de 22 cm de diámetro presionando hacia debajo hasta que el molde quede parejo. Refrigera por 20 minutos.

Elaboración del relleno

En otro recipiente, bate el queso crema con la leche condensada y mezcla bien. Añade los huevos uno por uno, batiendo hasta que la mezcla quede uniforme. Vierte esta preparación en el molde con la base de galletas ya enfriada.

Horneado del Cheesecake

El siguiente paso es llevar el molde al horno a temperatura media y cocerlo en baño maría durante 50 minutos. Para confirmar que esté listo, inserta un palito en el cheesecake y si sale limpio, significa que ya está cocido.

Preparación de la mermelada de fresa

Mientras el cheesecake se está horneando, puedes preparar la mermelada de fresa. En una olla, coloca las fresas cortadas en cuartos con el azúcar y cocina a fuego lento por 15 minutos hasta obtener una consistencia espesa.

Una vez listo el cheesecake, desmóldalo y cubre con la mermelada de fresa fría.

Información nutricional

Cada porción de este Cheesecake de Fresas contiene 318.3 kcal. Es un postre delicioso y nutritivo que, además, podrás disfrutar en cualquier evento o reunión.

<b>Nota importante</b>

Para mejores resultados, te recomendamos utilizar un molde desmoldable de 23 cm de diámetro y colocar, de preferencia, papel manteca antes de formar la base de galleta, así será más sencillo desmoldar al final de la preparación.

Ahora ya tienes todo lo necesario para preparar y disfrutar este delicioso Cheesecake de Fresas.