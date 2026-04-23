IMARPE y el BCR

IMARPE

En el Perú, pocas instituciones han logrado construir una reputación tan sólida y resistente como el Banco Central de Reserva del Perú. En medio de turbulentas crisis políticas, vaivenes económicos y decisiones de corto plazo que han afectado otros sectores del Estado, el BCR ha mantenido una línea clara: disciplina técnica, independencia y predictibilidad. Detrás de esa estabilidad hay algo más que buenos economistas: hay reglas claras, institucionalidad protegida y un profundo respeto por la evidencia.

Ese mismo espíritu —el de la ciencia al servicio de decisiones críticas— también vive en el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). IMARPE cumple un rol igualmente estratégico: producir el conocimiento que permite gestionar de manera sostenible uno de los mayores activos del país, su mar. Su trabajo es la base sobre la cual se definen cuotas, temporadas de pesca y medidas que impactan directamente en la economía, el empleo y la seguridad alimentaria del Perú.

Así como el BCR ordena la política monetaria con rigor técnico, IMARPE orienta la política pesquera con evidencia científica. Ambos operan en sistemas complejos, donde decisiones apresuradas o mal informadas pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Y en ambos casos, la calidad de la información es el punto de partida de todo.

El BCR ha consolidado su prestigio sobre tres pilares que vale la pena replicar: independencia operativa, método científico riguroso y una comunicación clara que refuerza su credibilidad. No es solo una institución técnica; es una institución en la que el país confía.

IMARPE, por su parte, ya cuenta con bases muy sólidas. Tiene equipos científicos de alto nivel, una trayectoria reconocida y una capacidad única para entender la dinámica de los ecosistemas marinos peruanos. Es, sin duda, una de las piezas más valiosas del aparato público vinculado al mar. Pero como toda institución que enfrenta desafíos cada vez más complejos —cambio climático, presión sobre los recursos, nuevas dinámicas del mercado— necesita ser fortalecida para seguir cumpliendo su rol con la misma solvencia.

Ese fortalecimiento pasa, en primer lugar, por asegurar y profundizar su autonomía e independencia de los gobiernos de turno. La ciencia funciona mejor cuando puede operar con estabilidad y sin interferencias de corto plazo. Para lograrlo se requiere modernizar su gestión y reformular el marco normativo que regula sus funciones. En segundo lugar, requiere mayores recursos para ampliar su capacidad operativa: embarcaciones de investigación, mejor equipamiento y mayor cobertura en el monitoreo del mar y sus recursos. Se trata de contar con las herramientas necesarias para producir evidencia cada vez más precisa y oportuna para el ordenamiento pesquero, pero también para responder a los retos actuales como el cambio climático y la contaminación plástica. En tercer lugar, como ha demostrado el BCR, la comunicación también importa: no solo para explicar mejor qué hace IMARPE, los protocolos que usa y los resultados de su trabajo científico, sino que pasa por establecer canales regulares para recoger e integrar tanto el trabajo científico de las instituciones académicas, como la información empírica recogida por los pescadores, para contar con resultados más robustos y ganar mayor legitimidad.

Hay una lección clara en la experiencia del BCR: las instituciones técnicas fuertes no se improvisan, se construyen con inversión, consistencia y visión de largo plazo. El Perú ya cuenta con una institución científica de primer nivel en el mar. Darle las condiciones para que alcance todo su potencial debe ser una de las prioridades del próximo Gobierno. Porque su rol es clave para la toma de decisiones que afectan no solo a nuestros recursos marinos, sino para asegurar que estos puedan seguir siendo fuente de empleo y alimento saludable para los millones de peruanos que dependen de ellos.