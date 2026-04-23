Perú

Calendario 2026 en Perú ¿Cuándo es el único feriado de mayo y por qué se conmemora?

Este año, el feriado cae en viernes, lo que permitirá a muchas familias peruanas extender el descanso durante el fin de semana

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Las personas aprovechan el feriado para salir de viaje con sus seres queridos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Las personas aprovechan el feriado para salir de viaje con sus seres queridos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

El viernes 1 de mayo se conmemora en Perú el Día del Trabajo, que es una fecha emblemática que rinde homenaje a la lucha histórica de los trabajadores por la conquista de derechos laborales y mejores condiciones de vida.

Este día es el único feriado nacional durante dicho mes, según el calendario oficial de 2026, y se convierte en una jornada de reflexión y reconocimiento para millones de peruanos.

En territorio nacional, el 1 de mayo es una fecha no laborable para trabajadores del sector público y privado, salvo aquellas actividades consideradas esenciales o que cuenten con acuerdos especiales.

Este año, al coincidir el feriado con un viernes, se espera que muchas familias aprovechen el sábado y domingo para descansar, viajar o reunirse con sus seres queridos.

Es el único feriado nacional en mayo, según el calendario oficial de 2026, y constituye una jornada de reflexión y reconocimiento para millones de peruanos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.
Es el único feriado nacional en mayo, según el calendario oficial de 2026, y constituye una jornada de reflexión y reconocimiento para millones de peruanos - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué se conmemora el Día del Trabajo?

El Día del Trabajo, celebrado cada 1 de mayo, conmemora la lucha histórica de los trabajadores por condiciones laborales justas y dignas. Su origen se remonta a 1886, cuando obreros de Chicago, en Estados Unidos, lideraron una masiva huelga para exigir la jornada laboral de ocho horas.

Las protestas derivaron en una violenta represión y la ejecución de varios líderes sindicales, conocidos como los “Mártires de Chicago”, quienes se convirtieron en símbolo de resistencia y unidad obrera.

La jornada también es ocasión para que sindicatos y organizaciones sociales realicen actividades y movilizaciones, reafirmando la importancia del diálogo y la justicia en el ámbito laboral. Así, el Día del Trabajo trasciende la conmemoración histórica y sigue vigente como un espacio de memoria y compromiso social.

El origen del Día del Trabajo se remonta a la huelga de trabajadores de Chicago en 1886, cuyo reclamo por la jornada laboral de ocho horas sentó un precedente internacional - Créditos: Andina.
El origen del Día del Trabajo se remonta a la huelga de trabajadores de Chicago en 1886, cuyo reclamo por la jornada laboral de ocho horas sentó un precedente internacional - Créditos: Andina.

Feriados que restan en Perú

  • Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
  • Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Pago por feriado

Quienes están obligados a trabajar el 1 de mayo reciben una compensación especial amparada por la legislación peruana. La normativa establece que, si un empleado cumple funciones durante esta jornada y no se le otorga un día libre compensatorio, tiene derecho a percibir un pago equivalente al triple de su remuneración diaria.

  • El cálculo contempla tres conceptos diferenciados:
    • El abono por el feriado, correspondiente al salario diario habitual.
    • El pago por las labores efectivamente realizadas en esa fecha.
    • Una sobretasa del 100%, es decir, una suma adicional igual al sueldo diario por trabajar en feriado.

En la práctica, si alguien asiste a su centro de labores el 1 de mayo y no recibe otra jornada de descanso, recibirá tres veces su salario diario solo por ese día. Para determinar el monto, basta dividir el sueldo mensual entre 30. Por ejemplo, si la remuneración mensual asciende a S/1.500, el ingreso diario equivale a S/50. Así, por trabajar el Día del Trabajo sin descanso compensatorio, el empleado recibirá:

  • S/50 por el feriado, ya incluido en el sueldo mensual.
  • S/50 por asistir a trabajar ese día.
  • S/50 adicionales como sobretasa por laborar en feriado.

Esta regulación busca garantizar una retribución justa a quienes cumplen funciones en fechas emblemáticas y resguardar los derechos laborales en el país.

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