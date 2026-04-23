Se filtró regreso de Marina Scherer a la Liga Peruana de Vóley: ¿Fichará por Alianza Lima?

Marina Scherer se consagró campeona con Alianza Lima en la Liga Nacional de Vóley. Crédito: Prensa AL

Alianza Lima se alista para afrontar su revancha con San Martín por la definición de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 este domingo 26 de abril, pero también viene planificando lo que será la próxima temporada.

Se pudo conocer que la directiva ‘blanquiazul’ está alistando una gran sorpresa para los hinchas. Un medio brasileño aseguró que Marina Scherer podría regresar al torneo peruano y marcaría su regreso al cuadro victoriano la siguiente campaña.

“RUMORES: MARINA SCHERER DE VUELTA AL ALIANZA LIMA. La levantadora brasileña podría retornar a la liga peruana tras su paso por el Gran Canaria, eliminado en las semifinales del Campeonato Español. Ídolo de la hinchada, Marina es muy querida en el Alianza Lima”, informó Elite do Vôlei a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que la armadora salió bicampeona con las ‘íntimas’ y decidió partir al campeonato español después de cuatro años de defender esa camiseta. También está voceada para reforzar Regatas Lima.

Publicación sobre futuro de Marina Scherer.

¿Qué pasará con María Alejandra Marín en Alianza Lima?

Mientras se disputa la definición del título en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, los clubes ya comienzan a delinear el futuro de sus planteles para la próxima temporada. En Alianza Lima, una de las grandes dudas giraba en torno a la permanencia de la armadora titular, la colombiana María Alejandra Marín, cuyo desempeño ha sido fundamental para el equipo ‘blanquiazul’ a lo largo de la campaña.

La continuidad de Marín era un tema de especulación entre los seguidores y la prensa especializada. La respuesta llegó a través de Vivian Baella, reconocida exvoleibolista y actual analista, quien se refirió al asunto durante su participación en el podcast de YouTube ‘Bloqueo y Punto’. Allí, Baella sugirió que la presencia de la experimentada colocadora internacional en el plantel estaría prácticamente confirmada para el siguiente ciclo.

“Estábamos hablando de que algo que le juega un poco en contra a Alianza Lima es el tema de la armadora, que no es nacional. Pero por acá tengo mi fuente queme dice que Marín ya firmó para la próxima temporada. Es una fuente confiable, ya me confirmaron”, informó Baella.

La armadora colombiana seguirá vistiendo la camiseta 'blanquiazul', aseguró Vivian Baella - Crédito: Bloqueo y Punto.

Alianza Lima vs San Martín: programación de la revancha por la Liga Peruana de Vóley

La Federación Peruana de Vóley estableció que el segundo partido de la final se celebrará el domingo 26 de abril a las 17:00 horas. El encuentro se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, escenario que se ha consolidado como sede central de los partidos más importantes de la etapa decisiva del campeonato.

Este enfrentamiento tiene un peso especial, ya que podría definir al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 si Alianza Lima logra una nueva victoria. En caso de concretarse el triunfo blanquiazul, la serie se cerraría sin necesidad de un tercer partido y el equipo celebraría el título tras una temporada marcada por la regularidad y el buen rendimiento colectivo.

Aunque el primer partido quedó en manos de las ‘santas’, la definición del título sigue abierta. El sistema del campeonato permite que, si el equipo de Facundo Morando consigue la victoria en el choque de vuelta, la serie quede igualada y obligue a disputar un ‘extra game’. Este posible tercer encuentro mantendría intacta la esperanza de las ‘íntimas’ de alcanzar el tricampeonato.

La Universidad San Martín da el primer golpe en la final al vencer por 3-0 a Alianza Lima. El video muestra la tensión del último punto, la revisión del challenge y la explosión de alegría del equipo ganador y su hinchada.