Ministerio de Economía bloquea el pago para la compra de aviones F-16 por orden de José María Balcázar

Balcázar dijo que se postergaría la compra de aviones F-16 y dejar decisión al próximo presidente. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, reveló que el Ministerio de Economía no autoriza el primer desembolso para la adquisición de aviones caza F-16 por orden expresa del presidente interino José María Balcázar.

En entrevista con RPP Noticias, De Zela dio a conocer que Balcázar sí tenía conocimiento que se había firmado los contratos para la compra a Estados Unidos. Sin embargo, de todos modos, el jefe de Estado salió en medios de comunicación a negar la operación.

“Hoy estamos en un día decisivo porque según los contratos que se han firmado el día de hoy como máximo debe hacerse el primer pago de los contratos. En total son 3.500 millones, primero 2.000 y luego 1.500 millones. Estábamos obligados a desembolsar el día de hoy y, por lo menos hasta el momento donde yo dejé el Consejo de Ministros hace hora y media, el ministro de Economía y Finanzas no había autorizado el pago por disposición del presidente, según él me expresó”, denunció el saliente canciller.

Hugo de Zela advirtió que el incumplimiento del contrato va a desencadenar “graves consecuencias” para el Estado peruano. “El contrato prevé penalidades, vamos a ser sujetos de un proceso de reclamos por parte de la empresa por no haber cumplido con el pago y la credibilidad del país va a quedar completamente destruida”, dijo.

El canciller aseveró que la credibilidad “ya está en grave peligro” porque Balcázar “ha estado repitiendo constantemente que no ha ocurrido algo que sabe que ocurrió”. “Pero no pagar un contrato firmado, con todos los procedimientos cumplidos, causa un enorme daño a la credibilidad”, agregó.

Finalmente, De Zela espera que “ojalá haya una reflexión” en Palacio de Gobierno y se autorice el primer pago para los aviones caza F-16 “para evitar un daño mayor al país”.

Crisis en el gabinete por compra de aviones F-16

Renuncia irrevocable

El ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable este 22 de abril de 2026, tras las declaraciones del presidente José María Balcázar de posponer la compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos a pesar de que los contratos ya se habían firmado.

De Zela dijo a RPP que dimitía por dos razones: porque Balcázar le ha mentido al país al negar la suscripción de la adquisición y por el bloqueo del primer pago de 2.000 millones de dólares.

Minutos antes, el ministro de Defensa, Carlos Díaz, también renunció al cargo por el caso de los aviones F-16. En su carta de renuncia, detalló haber cumplido “todas las acciones vinculadas a este proceso de contratación, orientadas a su adecuada conducción dentro del marco constitucional y legal vigente”, y aclaró haber comunicado oportunamente estos procedimientos al despacho presidencial y a Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros.

Según Díaz Dañino, la conducta de Balcázar “podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”.

En entrevista con RPP Noticias, el renunciante ministro de Defensa también confirmó que el jefe de Estado estaba enterado de la suscripción del contrato para la adquisición de una flota de aviones caza F-16.