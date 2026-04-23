Cursos del BCRP: cómo acceder, requisitos y quiénes pueden estudiar en la institución que dirige Julio Velarde

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina junto al logo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dentro de un edificio en el centro de Lima. REUTERS/Mariana Bazo

El Curso de Verano de Economía Avanzada del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es un programa académico anual dirigido a estudiantes y egresados de economía de universidades peruanas y del extranjero. La iniciativa, implementada desde 1976, ofrece a los participantes una formación intensiva de tres meses centrada en política monetaria y economía aplicada, así como la posibilidad de acceder a prácticas profesionales y procesos de selección laboral en la institución.

La edición 2026 concluyó el 27 de marzo y se prevé que la próxima convocatoria mantenga condiciones similares, con inscripciones entre septiembre y noviembre, y clases entre enero y marzo del año siguiente.

El proceso está destinado a estudiantes de los últimos ciclos o recién egresados de economía o carreras afines, provenientes de universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o de programas universitarios extranjeros reconocidos. El curso no tiene costo para los participantes y contempla beneficios adicionales, como apoyo logístico y económico para quienes viajan desde regiones fuera de Lima.

El programa exige que los postulantes cuenten con un rendimiento académico destacado, conocimientos avanzados de inglés y la presentación de documentos que acrediten su formación y posición en el tercio superior. No pueden participar quienes hayan cursado previamente programas similares del BCRP.

Curso del BCRP

Beneficios y condiciones para los participantes

Según la información oficial, el curso proporciona acceso temporal a equipos informáticos, conectividad y apoyo económico para los alumnos seleccionados. Para estudiantes provenientes del interior del país, el BCRP cubre gastos de transporte y estadía en Lima durante el periodo del curso. Además, quienes obtienen los mejores resultados pueden postular a becas para estudios de maestría en economía o finanzas, y participar en procesos de selección para trabajar en el banco.

El curso puede ser convalidado como práctica profesional según los convenios que mantenga cada universidad, y la asignación de plazas está sujeta a criterios internos de la institución. Desde su inicio, han participado más de 1.700 alumnos de 42 universidades de 16 departamentos del país.

Requisitos y proceso de postulación

El proceso de admisión está dirigido a estudiantes que se encuentren entre el octavo y décimo ciclo de la carrera de economía, o que hayan egresado en los últimos tres años, entre julio de 2022 y julio de 2025. Los candidatos deben presentar certificados de estudios, constancias de ubicación en el tercio superior, comprobantes de notas y una declaración jurada que acredite la culminación de los cursos obligatorios del séptimo ciclo.

Además, los postulantes deben tener conocimientos avanzados del idioma inglés y completar el formulario de inscripción en la página web del BCRP. Quienes ya hayan participado en cursos avanzados del banco no son elegibles para esta edición.

Se contempla también un proceso de postulación para peruanos que hayan realizado estudios universitarios presenciales en el extranjero. Estos aspirantes deben presentar documentación adicional, como cartas de recomendación, sustento de motivos en inglés y certificados académicos traducidos, si corresponde. Se destinan hasta cinco plazas adicionales para esta modalidad.

Etapas de selección y modalidades de ingreso

El proceso de selección se divide en dos modalidades: invitación directa y concurso general. La invitación directa está reservada para estudiantes con los mejores promedios en universidades con alta tasa de ingreso laboral al BCRP, que quedan exonerados del proceso general. El concurso general está abierto al resto de postulantes que cumplen los requisitos.

La primera etapa consiste en un examen presencial que evalúa conocimientos en macroeconomía, microeconomía, teoría monetaria, econometría, finanzas e inglés, junto con la elaboración de un ensayo sobre un tema asignado. En la segunda etapa, se evalúan competencias comunicativas mediante la presentación de un video explicativo sobre temas determinados. La calificación final resulta de la suma de ambas etapas.

Para los postulantes con estudios en el exterior, el proceso incluye revisión documental, un examen virtual y entrevistas personales con el Comité de Capacitación. La distribución de plazas puede variar en función de los resultados y la disponibilidad. La información detallada y los formularios de inscripción se encuentran en https://www.bcrp.gob.pe/cursosbcrp.

Rol institucional y gestión de Julio Velarde

Julio Velarde no descarta continuar al frente del BCRP. (Crédito: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Banco Central de Reserva del Perú, presidido por Julio Velarde, es la entidad encargada de la estabilidad monetaria y macroeconómica del país. En 2025, Velarde fue condecorado con la Orden El Sol del Perú, en el Grado de Gran Cruz, en reconocimiento a su trayectoria y liderazgo institucional. Según declaraciones oficiales, el fortalecimiento del sol peruano y la continuidad técnica han sido aspectos valorados durante su gestión al frente del BCRP.

Para consultas específicas sobre requisitos, cronogramas o procesos de postulación, el Comité de Capacitación del BCRP brinda atención a través del correo cursos.bcrp@bcrp.gob.pe. Los interesados pueden acceder a la información oficial y actualizaciones en el portal institucional del banco.