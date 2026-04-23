Perú

Elecciones 2026: Roberto Sánchez aún no está en segunda vuelta ¿Qué falta para conocer el resultado definitivo?

Luego de procesar las actas de votación al 100 %, corresponde al JNE resolver aquellas que quedaron bajo observación. Jurado Nacional de Elecciones indicó que resultados definitivos llegarían a mediados de mayo

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JNE
JNE y ONPE presentaron asistentes virtuales en WhatsApp para brindar información sobre Elecciones 2022. (Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el procesamiento del 100% de las actas de la elección presidencial de Perú, pero la presencia de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta aún no es definitiva pues todavía no se ha proclamado los resultados de la votación que lo ubica en segundo lugar por detrás de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Esto se debe a que faltan resolver los documentos observados por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

De acuerdo a cifras oficiales de la ONPE, la organización aseguró que todas las actas están ya incluidas en el sistema de visualización del conteo de votos, aunque todavía quedan algunas que han quedado en suspenso debido a diferentes observaciones que podrían incrementar o disminuir la brecha de votos entre los candidatos de Juntos por el Perú y Renovación Popular.

El proceso, iniciado el domingo 12 de abril, se desarrolló en los 126 centros de cómputo habilitados dentro del país y en el extranjero. Durante estas jornadas, la plataforma digital de resultados gestionada por la ONPE soportó una demanda sin precedentes: según RPP cerca de 11 millones de usuarios únicos accedieron al portal oficial, con más de 232 millones de visualizaciones, en los comicios donde también se eligieron vicepresidentes, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino

La digitalización total de actas no implica aún el cierre definitivo del conteo

La designación de un acta como “procesada” indica que fue digitalizada e incorporada al sistema central, pero no implica que su contenido haya sido sumado de forma definitiva al total de votos. Por el contrario, solo las actas “contabilizadas” han superado todos los controles de calidad, validaciones y revisiones de errores, lo que permite que sus votos sean incorporados oficialmente en la plataforma pública de resultados.

Resultados del conteo de votos de las elecciones 2026 aún no es definitivo
Resultados del conteo de votos de las elecciones 2026 aún no es definitivo

El avance hacia el cierre definitivo del cómputo depende de la resolución de las actas observadas, aquellas que presentaron incidencias o inconsistencias durante el escrutinio inicial. Estas actas se remiten a los Jurados Electorales Especiales (JEE), responsables de evaluar su validez conforme a la normativa vigente. Una vez que estos jurados emiten sus resoluciones, la ONPE puede proceder a sumar oficialmente los votos de estas actas y así alcanzar el 100% de actas contabilizadas.

La ONPE ya procesó el total de actas de la elección presidencial, es decir, digitalizó e ingresó todos los documentos al sistema. Sin embargo, la contabilización final depende de la resolución, por parte de los Jurados Electorales Especiales, de aquellas actas observadas por incidencias. Solo después de ese procedimiento, la ONPE emitirá el cómputo total y definitivo.

Fiscalización permanente y observación internacional

En todo el proceso, las 125 oficinas descentralizadas de la ONPE en territorio nacional y la dependencia encargada del voto en el extranjero habilitaron fiscalización durante las 24 horas, garantizando la presencia y supervisión de personeros de organizaciones políticas y observadores internacionales.

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La digitalización completa de las actas da paso a la etapa institucional en la que la publicación de los resultados finales dependerá de la resolución de las controversias que aún se encuentran en trámite y de la pronta remisión de los fallos de los jurados a la autoridad electoral para su incorporación en el cómputo final.

JNE confirma cuándo se tendrán resultados definitivos

En conversación con Latina, el vocero del JNE, Jorge Valdivia, afirmó que los resultados definitivos de las elecciones generales 2026 se conocerán a partir del 15 de mayo aproximadamente.

Esto debido a que la cantidad de actas observada supera las 20.000 y cada una deberá ser resuelta a su debido momento respetando el debido proceso por cada uno de los Jurados Electorales

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