Perú

Renuncias masivas en el gobierno de Balcázar por aviones F-16: Excanciller llama mentiroso al presidente

Pese a que los contratos ya habían sido firmados, el presidente José María Bálcazar bloqueó el desembolso de fondos destinado al pago inicial de la compra

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Crisis en el gabinete por compra de aviones F-16
Crisis en el gabinete por compra de aviones F-16

Una nueva crisis golpea al débil gobierno de José María Balcázar. La negativa del mandatario a continuar con la compra de aviones F-16 a Estados Unidos generó renuncias en el gabinete. Carlos Díaz, entonces titular del Ministerio de Defensa, y Hugo de Zela, excanciller, confirmaron su dimisión como ministros de Estado.

En entrevista con RPP, los exministros explicaron las razones de su decisión y advirtieron sobre la delicada situación en la que queda el Perú tras la decisión unilateral de Balcázar de no continuar con el acuerdo.

Según relataron, el viernes 17 debía firmarse el contrato, pero se enteraron por televisión nacional de que esto no ocurriría. De inmediato, De Zela, Díaz y el premier, Luis Arroyo, solicitaron una reunión con el mandatario para explicarle por qué esta decisión perjudicaría al país.

Balcázar se negó a escucharlos y, en los días siguientes, ratificó su postura de que la compra de los aviones se concretaría recién en el próximo gobierno.

Sin embargo, el lunes 20 de abril, el ministro de Defensa autorizó que la Fuerza Aérea firme el contrato con la empresa norteamericana y, según De Zela, esto fue informado al presidente.

En ese sentido, el exministro de Relaciones Exteriores fue sumamente crítico y calificó de mentiroso al mandatario por sus declaraciones, en las que niega la firma de este contrato.

“Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta”, aseveró Hugo de Zela.

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