Revelan vínculos del ministro de Defensa, Amadeo Flores, con Fuerza Popular: Hizo aportes y fue asesor de Rosangella Barbarán

Amadeo Flores asume la cartera de Defensa en un momento crítico para la defensa nacional. Foto: composición Infobae

El flamante ministro de Defensa, Amadeo Flores, juró al cargo el último miércoles 22 de abril, tras la renuncia de Carlos Díaz Dañino a modo de protesta ante la conducta del presidente interino José María Balcázar de negar públicamente la compra de aviones F-16 a pesar de que los contratos ya habían sido firmados.

Flores deberá hacer frente a la plena crisis política y diplomática desatada por la decisión de Balcázar de intentar postegar el pago para la compra de la nueva flota aérea. Sin embargo, él también arrastra cuestionados vínculos, según revelaron Epicentro TV e Ideeleradio.

Epicentro dio a conocer que el nuevo titular del Ministerio de Defensa fue asesor de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, según constan en los registros de personal del portal de Transparencia del Congreso de la República. De acuerdo con estos registros, Amadeo Flores se desempeñó como asesor principal de la parlamentaria de Fuerza Popular y ganaba por esta labor aproximadamente 10 mil soles.

Rosangella Barbarán fue la jefa del hoy ministro de Defensa. Foto: Congreso

También se informó que fue asesor de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso en 2018, cuando este grupo de trabajo era presidido por la fujimorista Paloma Noceda.

A su turno, Ideeleradio reveló que Amadeo Flores hizo 8 aportes de 550 soles a Fuerza Popular entre agosto de 2021 y enero de 2023. El total asciende a 4.150 soles. El ahora ministro de Defensa tambiéna aportó con 600 soles a la campaña de Diethell Columbus a la alcaldía de Lima en 2018.

Perfil de Amadeo Flores

La salida de Carlos Díaz Dañino como ministro de Defensa de Perú, oficializada el 22 de abril, supone un nuevo giro en la política de seguridad nacional, consecuencia directa de los roces internos por la supuesta postergación de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, medida tomada por el presidente interino José María Balcázar y que precipitó no solo la renuncia del titular, sino la entrada en escena de Amadeo Javier Flores Carcagno como nuevo ministro.

Flores Carcagno, abogado de formación, asume el ministerio con una maestría en Desarrollo y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y más de 18 años de experiencia profesional en gestión pública y políticas de defensa. Dentro del propio Ministerio de Defensa, Flores Carcagno ejerció como jefe del Gabinete de Asesores y asesor del despacho ministerial entre noviembre de 2024 y julio de 2025, funciones que lo vincularon directamente con los procesos de conducción estratégica del sector.

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, explica los procedimientos administrativos relacionados con la compra de aviones F-16, asegurando que se cumplió estrictamente con el marco de la legalidad y que ningún funcionario tuvo injerencia en el proceso | Canal N

En el ámbito público, también desempeñó la gerencia general de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), cargo que ocupó de marzo a octubre de 2024, dirigiendo la administración y operaciones de una de las entidades más relevantes en movilidad de la capital. En 2023, estuvo al frente de la Oficina de Coordinación de Riesgos y Legado del Proyecto Especial Legado.

Flores Carcagno ha complementado su desarrollo profesional como docente en programas de posgrado de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría, el CAEN y la Universidad San Ignacio de Loyola.