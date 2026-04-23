Exjefe FAP sobre los cazas F-16 Block 70: “No son aviones viejos” y recuerda que Perú no renueva flota desde Belaúnde

El Teniente General FAP, Carlos Chávez Cateriano, explica en detalle las razones detrás de la decisión de adquirir los aviones de combate F-16. Se discute la tecnología, la necesidad estratégica y la historia de la defensa aérea en el Perú. | BDP

En medio del intenso debate por la adquisición de aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el teniente general FAP en retiro Carlos Enrique Chávez Cateriano salió al frente para respaldar la operación y explicar los argumentos técnicos detrás del proyecto. Durante una entrevista televisiva, sostuvo que la compra responde a una necesidad estratégica del país y a un proceso de evaluación desarrollado durante más de una década.

El exalto mando afirmó en Panamericana que el modelo seleccionado no corresponde a una tecnología obsoleta, como han señalado algunos críticos vinculados a la izquierda progresista, sino a una versión completamente renovada y de última generación.

“El F-16 Block 70, que próximamente incorporará la Fuerza Aérea del Perú, ha hecho su vuelo inaugural recién en el año 2024”, indicó. Añadió que la aeronave incorpora enlace de datos, sistemas modernos de combate y el mismo radar utilizado por el Lockheed Martin F-35 Lightning II.

“Uno de los mejores cazas del mundo”

Chávez Cateriano destacó además la trayectoria internacional del avión estadounidense y sostuvo que se trata de una plataforma ampliamente probada.

“Estamos hablando de un modelo de última generación (...) que lo convierten en uno de los mejores cazas del mundo en su categoría”, afirmó.

Un avión de combate F-16 con la bandera peruana, junto a un oficial, simboliza el interés de Perú sobre la nueva adquisición de los cazas F-16 BLOCK 70 de EE.UU. para la modernización de la Fuerza Aérea del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló, más de 5,000 unidades del F-16 han sido fabricadas y alrededor de 3,500 continúan operando en más de 25 fuerzas aéreas del mundo, lo que —a su juicio— demuestra confiabilidad logística, experiencia operativa y amplio soporte técnico.

Renovación pendiente desde más de hace 40 años

El exjefe militar recordó que la última gran compra de aeronaves nuevas realizada por el Estado peruano ocurrió a inicios de la década de 1980, cuando se adquirieron los Dassault Mirage 2000.

“La última vez que el gobierno peruano adquirió aeronaves nuevas fue en el gobierno del presidente Belaúnde”, señaló, al advertir que parte de esa flota ya superó los 40 años de servicio.

Para Chávez Cateriano, apostar por aviones nuevos garantiza la defensa aérea nacional por varias décadas. En ese sentido, remarcó que una compra de esta magnitud debe analizarse como una inversión estratégica y no solo como un gasto inmediato.

No es una inversión solo para aviones

Uno de los puntos que buscó aclarar fue que el contrato no contempla únicamente la entrega de aeronaves, sino una estructura completa de capacidades operativas.

“Esto no es un conjunto de aviones, es un sistema de armas”, sostuvo.

Explicó que el paquete incluye armamento, soporte logístico en tierra, publicaciones técnicas, entrenamiento especializado y formación de pilotos, ingenieros y técnicos peruanos en la ciudad de Tucson, en Estados Unidos, donde opera un centro de transición para usuarios del F-16 Block 70.

Frente a cuestionamientos políticos, el excomandante indicó que la selección no fue improvisada ni reciente. “Este proceso empezó a desarrollarse en el año 2012. Tenemos catorce años de estudio profesional muy dedicado, muy meticuloso, muy limpio y muy transparente”, aseguró.

Añadió que durante ese periodo se evaluaron distintas alternativas internacionales, entre ellas el Boeing F/A-18 Super Hornet, el Dassault Rafale, el Saab JAS 39 Gripen y modelos rusos Sukhoi y MiG, hasta reducir la competencia a los finalistas.

“Plena autonomía” para Perú

Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

Respecto a las dudas sobre una eventual dependencia operativa de Estados Unidos, Chávez Cateriano descartó restricciones.

“El Gobierno peruano va a tener plena autonomía sobre los sistemas que nos están transfiriendo”, afirmó, citando declaraciones previas del embajador estadounidense en Lima.

Según agregó, los primeros ejemplares podrían arribar al país en 2029, lo que consideró un plazo rápido considerando la demanda internacional de la aeronave.

Finalmente, el exjefe FAP sostuvo que la renovación permitirá al Perú recuperar capacidad estratégica en Sudamérica. “Va a permitir al Estado peruano (...) colocarse nuevamente en una posición disuasiva respetable para poder proteger los activos críticos nacionales”, concluyó.