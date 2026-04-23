Perú

MEF incumple acuerdo con transportistas: alcalde de Lima acusa al Gobierno de no transferir fondos para cámaras en buses

Reggiardo indicó que el proceso, que debía ser asumido por la Municipalidad Metropolitana de Lima para agilizar la compra, terminó sin avances concretos

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Gobierno incumple acuerdo con transportistas y frena cámaras de seguridad en buses. Video: Facebook MML

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, acusó al Ministerio de Economía y Finanzas de no cumplir el compromiso asumido con los transportistas para la instalación de cámaras de seguridad en buses de transporte público. Sus declaraciones se produjeron el mismo día en que un chofer y un cobrador fueron atacados en el Callao, en medio de un contexto de violencia que golpea al sector.

El burgomaestre cuestionó que el acuerdo alcanzado semanas atrás no se haya ejecutado. Señaló que el proceso, que debía ser asumido por la Municipalidad Metropolitana de Lima para agilizar la compra, terminó sin avances concretos.

Según explicó, el Ejecutivo había ofrecido ceder la implementación a la comuna limeña, pero esa decisión no se materializó. En su lugar, indicó que la Presidencia del Consejo de Ministros decidió asumir el proceso, lo que —afirmó— generó un incumplimiento frente a los gremios.

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Reggiardo cuestiona falta de seriedad del Ejecutivo

Durante sus declaraciones, Reggiardo expresó su malestar por la forma en que se manejó el acuerdo. “Quedaron muy mal porque ese proceso que ofrecieron cedérselo a la Municipalidad Metropolitana de Lima […] simplemente se quedó en el ofrecimiento”, afirmó.

El alcalde también criticó la falta de comunicación oficial sobre el cambio de decisión. “Lo peor es que no nos han informado absolutamente nada. Nos hemos enterado por los medios de comunicación”, sostuvo.

En esa línea, calificó lo ocurrido como una muestra de falta de compromiso por parte del Gobierno. “Falta de seriedad y falta de compromiso. Cuando uno asume un compromiso tiene que cumplirlo y tiene que honrarlo”, enfatizó.

Asimismo, vinculó este caso con la crisis política que atraviesa el Ejecutivo, marcada por decisiones cuestionadas en otros sectores. como la renuncia de dos de los ministros por la compra de aviones F-16.

“Los compromisos hay que respetarlos”, insistió y advirtió que este tipo de situaciones debilita la confianza institucional.

Un acuerdo firmado con el aval del Ejecutivo

El compromiso entre el Ejecutivo, la Municipalidad de Lima y los transportistas se había alcanzado el 23 de marzo, tras una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros encabezada por el premier Luis Arroyo.

En ese encuentro participaron ministros de Estado, representantes de gremios y autoridades municipales. Como resultado, se anunció que el Gobierno central transferiría recursos a la comuna limeña para la compra e implementación de cámaras de videovigilancia en buses, las cuales serían supervisadas por la municipalidad.

El propio Reggiardo destacó en ese momento la disposición del Ejecutivo para destrabar un proyecto considerado clave para la seguridad del transporte público. Además, se informó que la iniciativa sería evaluada en el Consejo de Ministros para su ratificación final.

En paralelo, el Ejecutivo también se comprometió a reforzar la presencia policial en puntos críticos de la ciudad y a impulsar proyectos complementarios vinculados a la seguridad vial.

Un mes después, sin recursos y con ataques en aumento

A casi un mes del anuncio, el alcalde sostiene que el acuerdo no se ha cumplido y que no se ha transferido el presupuesto comprometido. Esta situación, según indicó, deja en incertidumbre la implementación de las cámaras en buses, en un contexto de creciente inseguridad.

El caso refleja, además, una tensión entre el Gobierno central y la Municipalidad de Lima, en medio de cuestionamientos al Ejecutivo por el manejo de compromisos, como lo ocurrido con la compra de aviones F-16.

Para el alcalde, el problema no es solo operativo, sino también político. Insiste en que los acuerdos deben respetarse, especialmente cuando han sido asumidos públicamente frente a los transportistas y la ciudadanía.

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