Gian Marco emociona al público al aparecer en concierto de Laura Pausini, en Bogotá: italiana le expresó su admiración y cantaron juntos

Laura Pausini y Gian Marco cantaron Hoy en Colombia. TikTok/ Páramo Presenta

La noche bogotana vivió un momento inesperado y cargado de emoción cuando Gian Marco apareció sobre el escenario durante el concierto de Laura Pausini en Colombia, el pasado miércoles 22 de abril. El artista peruano sorprendió a los asistentes al interpretar junto a la cantante italiana el tema “Hoy”, una composición propia incluida recientemente en el repertorio de Pausini. La colaboración selló una velada marcada por la admiración mutua y el reconocimiento al talento latinoamericano.

La sorpresa se produjo en medio de una ovación del público. Laura Pausini, visiblemente emocionada, detuvo el concierto para preguntar: “¿Quién está tocando? Disculpen un momento. ¿Qué está pasando por aquí?”. Los asistentes, al reconocer la figura de Gian Marco, respondieron con gritos y aplausos, mientras la artista italiana lo recibía con entusiasmo: “Más fuerte y todos puesto de pie”, animó al público, generando una atmósfera de celebración.

Gian Marco, saludando a la audiencia con un “Hola, Bogotá querida. Besos gigantes para todos”, dedicó palabras de reconocimiento a Pausini: “Un aplauso más fuerte para esta voz que nos abraza el corazón hace tanto tiempo, nuestra querida Laura Pausini”.

La artista italiana rindió homenaje a Gian Marco durante su concierto en Colombia, destacando su aporte a la música y la conexión especial que mantiene con Perú a través del compositor. TikTok/ Páramo Presenta

Un dueto esperado

El intercambio de elogios culminó cuando ambos artistas se prepararon para interpretar “Hoy”, canción que Laura Pausini definió como la más personal de su último disco. “Me he peinado para ti”, le dijo Gian Marco, logrando la risa de la cantante y el público.

“Yo quiero peinarme las cuerdas vocales para cantar bien tu canción, que es la más personal de todo mi disco. Tú lo sabes, Gian Marco”, confesó la cantante antes de iniciar el dueto.

La interpretación compartida de “Hoy” fue uno de los puntos más altos de la noche. Gian Marco, charango en mano, y Laura Pausini, con su característico estilo vocal, lograron una conexión especial que se reflejó en la reacción del público. La composición, que en su versión original fue escrita e interpretada por el peruano, se ha transformado en un puente musical entre ambos artistas y sus seguidores en toda la región.

La admiración de Laura Pausini hacia Gian Marco

No es la primera vez que Laura Pausini demuestra su admiración por Gian Marco. En su reciente concierto en Perú, la italiana dedicó palabras de reconocimiento al artista. “Es una persona que nunca ha tenido historias de chisme, ni malas; es una persona sana”, expresó ante miles de asistentes en Lima.

Además, resaltó el rol de Gian Marco como referente musical. “Es un músico que quiere enseñar también a los jóvenes cómo amar un instrumento musical, cómo amar la escritura de una canción a través de la poesía”, agregó en ese entonces Pausini, reforzando la admiración profesional que siente por su colega.

El vínculo entre ambos artistas ha ido fortaleciéndose en los últimos años, especialmente tras la decisión de Laura Pausini de incluir “Hoy” en su más reciente producción discográfica. La cantante ha manifestado en diversas oportunidades la conexión especial que siente con la música peruana y su respeto por la trayectoria de Gian Marco. “Yo lo admiro muchísimo y entonces cuando estoy con él, por supuesto pienso a Perú. Gracias, Gian Marco”, declaró Pausini durante su concierto en Lima, emocionando a los seguidores presentes.

La invitación de Pausini a Gian Marco para unirse a su espectáculo en Bogotá se produce poco después de que el cantautor peruano se estableciera en Colombia como parte del jurado del reality musical “A otro nivel”. Este contexto facilitó la colaboración y permitió que ambos artistas compartieran escenario ante miles de colombianos.

El cierre del dueto estuvo acompañado por una ovación prolongada y muestras de gratitud entre ambos artistas. La aparición de Gian Marco en el concierto de Laura Pausini en Bogotá fue mucho más que una sorpresa, fue una celebración del talento, la admiración y la hermandad artística entre Perú e Italia, con Colombia como escenario. La música se consolidó como puente emocional y cultural entre los públicos de ambos artistas, reafirmando el poder de la canción para unir historias y generaciones.

Laura Pausini sorprendió al tener a Gian Marco en su concierto de Colombia. TikTok/ Páramo Presenta