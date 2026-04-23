A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano HOY: partido clave en Andahuaylas por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano: partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Los Chankas y Cienciano se enfrentarán hoy, jueves 23 de abril, en el partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El encuentro fue reprogramado debido al paréntesis por las elecciones presidenciales en Perú y, posteriormente, por la participación de los cusqueños en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Consulta a continuación los horarios del cotejo.

A qué hora juega Los Chankas vs Cienciano por Torneo Apertura 2026

El partido está programado para las 15:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 17:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

Dónde ver Los Chankas vs Cienciano: partido por Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva del encuentro entre Cienciano y Los Chankas estará a cargo de L1 Max, señal disponible en operadores como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a nivel nacional.

Para quienes prefieren plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play, operada por L1 Max, permite ver los partidos en línea desde celulares, tablets o computadoras, sin necesidad de recurrir a la televisión tradicional.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la fecha, con información previa, minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas relevantes y declaraciones de los protagonistas, para mantener informados a los aficionados sobre el desarrollo del campeonato nacional.

Cienciano y Los Chankas chocan por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

¿Cómo llegan?

El Torneo Apertura entra en su tramo decisivo. Los Chankas, actuales colíderes con 26 puntos junto a Alianza Lima, intentarán mantenerse en la cima y buscar el primer puesto en solitario. Cienciano, tercero con 22 unidades, apunta a acercarse al liderato y distanciarse de Universitario, que suma 18 puntos.

El equipo de Andahuaylas se ha consolidado como la revelación del campeonato, conservando el invicto en todos sus partidos de 2026 y registrando 8 victorias y 2 empates. En condición de local, los ‘guerreros’ han ganado todos sus encuentros, mostrando solidez en duelos cerrados y destacando por su capacidad ofensiva, como quedó reflejado en el 2-0 ante Grau y el 3-2 frente a Sporting Cristal.

Franco Torres durante el partido contra Atlético Grau. - Crédito: Juvenal Carrión

Cienciano llega en buen momento, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana. El equipo cusqueño viene de vencer 2-0 a Puerto Cabello (Venezuela), igualar como visitante ante Juventud (Uruguay) y superar 2-1 a Melgar en el certamen internacional.

En el torneo local, el ‘papá’ sumó un triunfo 2-1 ante CD Moquegua y goleadas como local ante AD Tarma y FC Cajamarca, ambos por 3-0, reafirmando su poder ofensivo.

El volante puso el segundo de los cusqueños por la fecha 2 de certamen internacional - Crédito: ESPN.

En el último enfrentamiento entre Cienciano y Los Chankas, disputado en agosto de la temporada 2025, el cuadro ‘rojo’ se impuso por 3-0. El delantero Carlos Garcés será la principal referencia en ataque ante Los Chankas.

Posibles alineaciones

- Los Chankas: Hairo Camacho; Gonzalo Rizzo, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez; Adrián Quiroz, Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzales, Ayrthon Quintana; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero. DT: Walter Paolella.

- Cienciano: Carlos Grados; Cristian Enciso, José Granda, Aldair Perleche, Kevin Moreno; Ricardo Chipao, Nicolás Chávez, Cristian Mejía; Edgar Lastre, Yorman Zapata y Allonso Dávila. DT: Horacio Melgarejo.