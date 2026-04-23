Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al enterarse que su confesión de atracción fue expuesta: “Fuerzas Thalía”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera reaccionan incómodos al ver expuesta su confesión de atracción, con un mensaje de 'Fuerzas Thalía' de fondo.

Durante la jornada matutina, los residentes de La Granja VIP recibieron una inesperada interrupción cuando una avioneta apareció portando una pancarta visible para todos. El mensaje, enviado desde el exterior, hacía referencia directa a la conversación privada que Gabriela Herrera y Diego Chávarri mantuvieron días atrás, la cual solo se había mostrado en la transmisión 24/7 del programa a través de YouTube.

El texto indicaba: “Diego y Gabriela el Perú escuchó su declaración de amor. Nosotros rechazamos la infidelidad. Fuerzas Thalía que el Perú está contigo”.

La aparición del mensaje desencadenó una reacción inmediata en el grupo, especialmente en Gabriela Herrera, quien mostró incomodidad ante las bromas de sus compañeras Samahara Lobatón y Shirley Arica. Ambas aprovecharon la situación para comentar en voz alta, mientras la bailarina intentó mantener la serenidad a pesar de la presión colectiva.

Los integrantes del reality de convivencia aseguraron que este mensaje fue enviado por el equipo de ‘las víboras’ | TikTok

Por su parte, Diego Chávarri trató de minimizar el impacto, señalando que la situación era parte del juego y que el mensaje buscaba desestabilizarlo a él y a su equipo. “Lo han hecho por el juego y para intentar molestarme a mí y a mi equipo”, expresó el exfutbolista, restando importancia al incidente ante sus compañeros.

En contraste, Herrera manifestó preocupación por la exposición de la conversación fuera del reality y las posibles consecuencias para su imagen personal. Otros concursantes, al notar la incomodidad, sugirieron no dar mayor trascendencia al hecho, insistiendo en que quienes conviven en la casa conocen el verdadero contexto.

Una avioneta arrastra una pancarta con un mensaje de rechazo a la infidelidad dirigido a participantes del reality show 'La Granja VIP', visible en el cielo.

La confesión de Diego y Gabriela que desató dudas

La situación actual tiene origen en un episodio ocurrido durante la madrugada del sábado 18 de abril, después de una fiesta dentro de La Granja VIP. En ese momento, mientras los demás participantes descansaban, Diego Chávarri preguntó abiertamente a Gabriela Herrera si sentía algo por él. La bailarina respondió: “Sí, y no te hablo de antes, te hablo de ahora. No importa cuánto, no va a pasar”. El exfutbolista admitió: “Tú me encantas y he tratado de manejarlo pero no puedo”.

La conversación avanzó con Herrera planteando límites claros, recordando que Chávarri tiene pareja fuera del programa. La bailarina afirmó: “Ahora soy yo la que te está pidiendo a ti, ya no quiero hablar con nadie. Tú me puedes gustar lo que quieras, pero ya tienes pareja y yo no pienso como una quita-maridos”. Ambos coincidieron en que, a pesar de la atracción y la cercanía propiciada por la convivencia en el reality, no darían paso a un romance.

Gabriela Herrera se muestra incómoda y visiblemente afectada tras enterarse de que su confesión de atracción hacia Diego Chávarri fue revelada en "La Granja VIP".

Desde semanas atrás circulaban rumores dentro y fuera del reality sobre una posible atracción entre ambos. Gabriela había comentado a su amiga Pamela López que percibía miradas diferentes por parte de Diego, mientras que él admitió que le costaba tomar distancia. El contexto de encierro y las dinámicas del programa favorecieron el acercamiento, aunque ambos insistieron en que fuera del reality la situación no habría avanzado.

La pareja de Chávarri, Thalía Bentin, se pronunció en medios externos antes de la difusión de la conversación, declarando: “Yo le brindo mi apoyo y mi total confianza para que él se desarrolle como crea conveniente. Yo no la conozco (a Gabriela), pero hablo por lo que le conozco a él”.

Sobre la convivencia en el reality afirmó: “Hay situaciones que, claro, no se darían en nuestra vida diaria, pero él está en un espacio de convivencia y yo trato de ponerme en el lugar de ellos. Estoy tranquila, trato de no tomarme nada personal”.

La bailarina y el exfutbolista se sinceraron sobre sus sentimientos, pero acordaron no avanzar por respeto a la pareja de Diego. Captura: La Granja VIP Perú

Herrera, por su parte, remarcó que la presión social recae sobre las mujeres en estos casos: “No es el momento adecuado. La que queda mal soy yo”. La bailarina subrayó que, aunque la química es evidente, no está dispuesta a ser vista como alguien que destruye relaciones.

La difusión del mensaje aéreo ha puesto nuevamente la atención sobre la relación entre ambos concursantes y las eventuales repercusiones fuera del programa, mientras la competencia sigue y la tensión por la nominación de Herrera puede definir el futuro de los protagonistas.