Así es el armamento e interior del F-16 Block 70, el avión caza que Perú compraría para modernizar su Fuerza Aérea

F-16 Block 70: el caza con armamento de precisión y aviónica avanzada, una de las opciones que podría elegir Perú para mordernizar la FAP. (Foto: Lockheed Martin)

El F-16 Block 70, una de las versiones más avanzadas del caza de cuarta generación F-16, es una de las plataformas evaluadas por el Perú para renovar su Fuerza Aérea. Este modelo, fabricado desde 2019 exclusivamente para exportación, incorpora mejoras sustanciales en aviónica, capacidad de combate y vida útil respecto a versiones anteriores del Fighting Falcon, que entró en servicio en 1976.

La eventual adquisición de estas aeronaves está sujeta a la aprobación del Congreso de Estados Unidos, al tratarse de un sistema de armas regulado. Su transferencia implica restricciones en el uso, integración de armamento y acceso a tecnología, en el marco de los acuerdos ITAR (International Traffic in Arms Regulations).

Desde el punto de vista operativo, el F-16 Block 70 requiere condiciones específicas para su funcionamiento, como pistas largas acondicionadas, infraestructura especializada y un esquema de mantenimiento intensivo, factores que forman parte de la evaluación logística para su incorporación en la Fuerza Aérea del Perú.

Perú compraría aviones caza F-16 Block 70-72 de Estados Unidos. (Foto: Lockheed Martin)

Características técnicas y desempeño operativo

De acuerdo con la multinacional Lockheed Martin, el F-16 Block 70 presenta dimensiones y prestaciones orientadas a misiones de superioridad aérea y ataque. Está equipado con un motor General Electric F110-GE-129, que le permite alcanzar velocidades de hasta Mach 2.

Entre sus principales características destacan:

Longitud: 15 metros

Altura: 5 metros

Envergadura: 9,4 metros

Velocidad de crucero: 850 km/h

Techo de servicio: 15.000 metros

Alcance: 580 km en misiones de ataque 4.200 km en vuelo ferry



La aeronave dispone además de 11 puntos duros para la integración de armamento, tanques de combustible y pods especializados, así como capacidad de reabastecimiento en vuelo mediante pértiga rígida.

caza F-16 Block 70

Aviónica avanzada y sistemas de cabina

Uno de los principales avances del F-16 Block 70 es su radar AN/APG-83 AESA, que proporciona capacidades de detección y seguimiento comparables a sistemas de quinta generación, con alta precisión en distintos entornos operativos, según información publicada en el porta del Lockheed Martin.

En la cabina, el piloto dispone de una pantalla central de alta resolución (CPD), que integra múltiples funciones tácticas y de navegación en un solo entorno digital. Este sistema permite gestionar información en tiempo real y mejorar la toma de decisiones durante la misión.

El equipamiento tecnológico incluye:

Pantalla CPD con mapas digitales y datos de vuelo integrados

Sistemas de designación de blancos (Sniper, Legion-ES IRST)

Pod Litening (opcional)

Sistema Auto GCAS para prevención de colisiones con el terreno

Casco JHMCS II para designación de objetivos con la vista

Interior digital y alto poder de fuego: las características del F-16 Block 70. (Foto: Lockheed Martin)

Capacidad operativa y autonomía extendida

El F-16 Block 70 cuenta con una vida útil estructural estimada en 12.000 horas de vuelo, equivalente a más de 40 años de servicio en la mayoría de fuerzas aéreas. Esta característica permite extender su operatividad en el largo plazo y reducir la necesidad de reemplazos, lo que impacta directamente en la optimización de costos asociados a su ciclo de vida.

En términos de alcance, la aeronave puede incorporar tanques de combustible conformables, diseñados para aumentar la capacidad de carga sin afectar de manera significativa su desempeño aerodinámico. Esta configuración amplía el radio de acción del caza y le permite operar con mayor flexibilidad en distintos tipos de misiones.

Como resultado, el F-16 Block 70 presenta una serie de ventajas operativas, entre las que destacan el incremento de hasta 60% en el alcance de misión, mayor tiempo de permanencia en la zona de operaciones, reducción en la necesidad de reabastecimiento en vuelo y una mayor eficiencia en misiones de vigilancia y ataque.

Estados Unidos ofrece sus F-16 a Perú para modernizar su Fuerza Aérea. (Foto: Difusión)

Armamento y versatilidad en combate

La potente aeronaves dispone de una amplia gama de armamento, adaptable según el tipo de misión. Su cañón interno M61A1 de 20 mm permite operaciones de combate cercano con alta cadencia de disparo.

Su capacidad de armamento incluye:

Misiles aire-aire:

AIM-9 Sidewinder (corto alcance)

AIM-120 AMRAAM (medio y largo alcance)

IRIS-T y Python 4/5

Misiles aire-superficie:

AGM-65 Maverick

AGM-88 HARM (antirradar)

AGM-84 Harpoon (antibuque)

AGM-154 JSOW (stand-off)

Bombas:

Convencionales: MK-82, MK-83, MK-84

Guiadas por láser: Paveway II y III

Guiadas por GPS: JDAM (GBU-31/32/38/54)

Compra de cazas: F-16 de EE. UU. emerge como opción más accesible frente al Rafale francés y los Gripen E de suecos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/FAP)

La integración de nuevo armamento está sujeta a la aprobación del gobierno de Estados Unidos, conforme a las regulaciones internacionales vigentes.

Operación global y presencia internacional

El F-16 se encuentra en servicio en al menos 29 países, con una flota superior a las 3.100 unidades operativas en sus distintas versiones. Esta amplia adopción ha permitido consolidar una red global de soporte, mantenimiento y entrenamiento, que respalda la operatividad sostenida de la aeronave en diversos entornos.

En el caso del modelo Block 70, este ya opera o se encuentra en proceso de incorporación en países como Bahréin, Bulgaria, Eslovaquia, Jordania, Marruecos y Taiwán. Esta presencia internacional facilita la cooperación entre fuerzas aéreas, así como el acceso a repuestos, modernizaciones y soporte técnico especializado.

F-16 Block 70 - avion - caza - Ministerio de Defensa - La Joya

Ventajas logísticas y sostenibilidad operativa

El moderno caza forma parte de una estructura global de soporte que integra desarrollo, producción y mantenimiento, lo que permite a los operadores acceder a economías de escala y optimizar la gestión logística de la flota. Este esquema facilita la sostenibilidad operativa de la aeronave a lo largo de su vida útil.

Entre sus principales ventajas logísticas se encuentran la existencia de una red global de mantenimiento y soporte técnico, la disponibilidad de repuestos a largo plazo, la provisión de servicios integrales por parte del fabricante y una alta tasa de operatividad en misiones.